جوان آنلاین: اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، امروز (۳۰ تیر) در جریان سفر به اسلامآباد، در دومین جلسه کاری با شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، دیدار کرد.
اسکندر مومنی، در اولین جلسه کاری خود در اسلام آباد با فیلد مارشال سید عاصم منیر، فرمانده ارتش و رئیس نیروهای دفاعی پاکستان، دیدار کرد. قرار است تا ساعاتی دیگر نیز با سناتور سید محسن رضا نقوی، وزیر کشور پاکستان، نیز دیدار نماید.
وزیر کشور، شب گذشته با استقبال محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، وارد اسلامآباد شد. در این سفر، هیئتی متشکل از وزارتخانههای کشور، امور خارجه، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و همچنین فراجا و گمرک، وزیر کشور را همراهی می کنند.
وزیر کشور در بدو ورود به اسلامآباد پیگیری توافقات سفر رئیسجمهوری، توسعه روابط اقتصادی دوجانبه و همچنین بررسی تحولات منطقهای را محور سفر هیئت ایرانی به اسلامآباد اعلام کرد.