اسموتریچ: پیوستن به جنگ علیه ایران به نفع ما نیست

وزیر دارایی رژیم صهیونیستی با اشاره به نبرد میان آمریکا و ایران گفت: اسرائیل هیچ منفعتی در پیوستن به این نبرد ندارد و وضعیت موجود بهترین شرایط برای ماست.

جوان آنلاین: بزالل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی مدعی شد: هدف نهایی ما سرنگونی حکومت ایران از طریق فروپاشی اقتصادی و تشدید بحران‌های مالی در این کشور دانست. باید به یاد داشته باشیم که هدف نهایی اسرائیل که لزوماً با هدف ایالات متحده یکی نیست، تضعیف و تزلزل حکومت ایران تا مرحله سرنگونی آن است.

به گزارش مهر، اسموتریچ روز سه‌شنبه با اشاره به نبرد میان آمریکا و ایران تصریح کرد: اسرائیل هیچ منفعتی در پیوستن به این نبرد ندارد و وضعیت موجود بهترین شرایط برای ماست.

وی با ادعای اینکه بهترین راه برای دستیابی به این هدف، درهم‌شکستن اقتصاد ایران است، مدعی شد: نرخ تورم در ایران در حال حاضر به ۸۵ درصد رسیده است، تورم مواد غذایی تنها ظرف چهار ماه بیش از ۱۳۴ درصد بوده و ارزش ریال ایران به ۱.۹ میلیون ریال در برابر هر دلار رسیده است که این روند همچنان ادامه دارد.

اسموتریچ گفت: شرایط فعلی به نفع ماست و دلیلی برای عقب‌نشینی یا تغییر مسیر وجود ندارد.