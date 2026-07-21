دستگیری گرداننده صفحه معاند در تهران/ کشف انبار ۱۹ میلیاردی لوازم خانگی قاچاق در پایتخت

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت با تشریح جزئیات چند عملیات مهم پلیس در روزهای اخیر، از دستگیری سه متهم سرقت‌های سریالی منازل با کشف اموال به ارزش ۱۰ میلیارد تومان، انهدام باند سرقت‌های مسلحانه منازل، دستگیری گرداننده یک صفحه معاند در فضای مجازی و کشف انبار بزرگ لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۱۹ میلیارد تومان در جنوب تهران خبر داد.

جوان آنلاین: فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری سه متهم در پرونده سرقت‌های سریالی منازل و خودرو خبر داد و گفت: کارآگاهان با بررسی شباهت‌های شیوه سرقت، دو متهم را شناسایی و در عملیاتی هماهنگ دستگیر کردند. در بازرسی، بخش عمده‌ای از اموال مسروقه و خودروی سرقتی کشف شد. متهمان به استفاده از شاه‌ کلید و ارتکاب چندین فقره سرقت اعتراف کرده و خریدار اموال مسروقه نیز در عملیاتی جداگانه دستگیر شد و از مخفیگاه وی، اقلامی شامل لباس با علائم انتظامی، بی‌سیم، تجهیزات هشدار دهنده و فشنگ کشف شد. تاکنون پنج فقره سرقت کشف و مالباختگان شناسایی شده‌اند.

انهدام باند سرقت‌های مسلحانه منازل

سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی نیز از دستگیری سرکرده و یکی از اعضای اصلی باند سرقت‌های مسلحانه منازل خبر داد. این باند طی سال‌های گذشته با ایجاد نگرانی در میان شهروندان، دست به سرقت‌های مسلحانه می‌زد. کارآگاهان با اقدامات اطلاعاتی، مخفیگاه سرکرده را در شرق استان شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند. در بازرسی، یک قبضه سلاح کمری کشف شد و متهمان به چندین فقره سرقت مسلحانه اعتراف کرده و مالباختگان آنان را شناسایی کرده‌اند. همچنین تحقیقات برای شناسایی سایر همدستان و کشف اموال مسروقه ادامه دارد.

دستگیری گرداننده صفحه معاند در فضای مجازی

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری گرداننده یکی از صفحات معاند در فضای مجازی خبر داد. این فرد با انتشار محتوای هدفمند و خلاف واقع، در جهت تشویش اذهان عمومی، القای ناامیدی و حمایت تبلیغی از اقدامات رژیم صهیونیستی فعالیت می‌کرد. پس از رصدهای اطلاعاتی، مخفیگاه وی شناسایی و در عملیاتی دستگیر شد. تمامی صفحات و بسترهای مجازی متهم با دستور قضایی مسدود و ادله دیجیتال توقیف شد و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف انبار ۱۹ میلیارد تومانی لوازم خانگی قاچاق

سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ نیز از کشف انبار بزرگ لوازم خانگی قاچاق در شورآباد تهران خبر داد. در پی اقدامات اطلاعاتی، مأموران انباری در خیابان شصت‌متری شورآباد را شناسایی کردند که در آن ۲ هزار و ۶۲۳ دستگاه انواع لوازم خانگی با نام تجاری «بوش» ساخت چین دپو شده بود. کالاها فاقد اسناد معتبر گمرکی و با استفاده از خودروهای شوتی از شهرهای جنوبی منتقل شده بودند. کارشناسان ارزش محموله را بیش از ۱۹ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند. متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

منبع ایسنا