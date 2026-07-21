کد خبر: 1370077
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تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۳
بين‌الملل » اخبار كلی

معاریو: ایرانی‌ها از ترامپ و نتانیاهو باهوش‌تر عمل کردند

معاریو روزنامه معاریو در تحلیلی با انتقاد از دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نوشت ایران در جریان جنگ اخیر از رهبران آمریکا و رژیم صهیونیستی هوشمندانه‌تر عمل کرد.

جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی معاریو در یادداشتی با انتقاد از عملکرد آمریکا و اسرائیل در جنگ با ایران، نوشت تهران در این رویارویی باهوش‌تر از دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو عمل کرد و با بهره‌برداری از اشتباهات راهبردی واشنگتن و تل‌آویو، به یک موفقیت بزرگ دست یافت.

آوی اشکنازی، نویسنده این یادداشت، با اشاره به نگرانی افکار عمومی اسرائیل درباره احتمال آغاز دور جدید درگیری‌ها با ایران، تأکید کرد که در شرایط کنونی احتمال ازسرگیری جنگ اندک است؛ زیرا دولت آمریکا نه از حمایت سیاسی و نه از پشتوانه افکار عمومی برای ورود به یک جنگ گسترده برخوردار است.

وی مدعی شد اهداف اعلام‌شده آمریکا و اسرائیل از جنگ، شامل تغییر نظام سیاسی ایران، از بین بردن برنامه هسته‌ای، نابودی توان موشکی و قطع ارتباط تهران با نیروهای هم‌پیمان منطقه‌ای، اهدافی درست بود، اما اجرای این برنامه‌ها با اشتباهات متعدد همراه شد و در عمل عملکردی «آماتور» از خود بر جای گذاشت.

به نوشته معاریو، یکی از مهم‌ترین اشتباهات آمریکا و اسرائیل، ناتوانی در تشکیل یک ائتلاف گسترده با مشارکت کشورهای اروپایی و عربی بود. نویسنده افزود: «حالا واضح است که کشورهای عربی (مصر، اردن، عربستان سعودی، کویت، قطر، بحرین) از نظر نظامی ضعیف هستند و ارتش‌شان فقط برای «فانتزی» نگه داشته شده. آنها ارتش‌هایی با روحیه جنگندگی ندارند».

نویسنده البته با این پیش فرض که براندازی حکومت ایران از طریق گروهک‌های کرد امکان‌پذیر بود، نوشت: اشتباه دوم، نحوه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری درباره سرنگونی یا تضعیف حکومت تهران بود. رئیس‌جمهور آمریکا زمانی که در برابر مخالفت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، عقب‌نشینی کرد، مرتکب خطا شد».

این روزنامه همچنین تصمیم واشنگتن برای خودداری از اجرای عملیات زمینی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران در نطنز، اصفهان، بوشهر و دیگر مراکز را یکی دیگر از اشتباهات راهبردی دانست و نوشت برخی اهداف نظامی تنها از طریق عملیات زمینی قابل دستیابی هستند.

معاریو افزود: «در برخی جنگ‌ها، ناگزیر باید جان نیروها را به خطر انداخت و وارد نبرد زمینی شد. جنگ هرگز فرآیندی پاک و بدون هزینه نیست و هر رهبری که تصمیم به آغاز جنگ می‌گیرد، باید بپذیرد که بخشی از نیروهایش ممکن است هرگز از میدان نبرد بازنگردند. کاخ سفید نتوانست با این واقعیت کنار بیاید».

نویسنده در بیان چهارمین اشتباه آمریکا نوشت: «چهارمین شکست آمریکا و اسرائیل، ناتوانی در پیش‌بینی اقدام ایران در تنگه هرمز بود. این یک شکست تاکتیکی از سوی فرماندهان آمریکایی محسوب می‌شود؛ زیرا آنها در همان مراحل نخست جنگ، یک نیروی عملیاتی برای کنترل منطقه اعزام نکردند. نخستین مأموریت این نیرو باید مسدود کردن بندرعباس می‌بود. انجام چنین کاری تنها در چند دقیقه و از طریق مین‌گذاری در مسیرهای ورودی و خروجی بندر امکان‌پذیر بود».

معاریو در پایان با اشاره به تفاهمنامه آتش‌بس ۶۰ روزه، مدعی شد دونالد ترامپ این توافق را از موضع ضعف پذیرفته و اکنون نیز تلاش می‌کند ایران را به توافقی درباره تنگه هرمز متقاعد کند.

در پایان این مقاله آمده است: ترامپ به‌خوبی می‌داند که پس از پایان جشن‌های جام جهانی، جشن تولد ۸۰ سالگی‌اش و همچنین جشن دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا، در نهایت چیزی بیش از یک «ترسو» از خود به نمایش نگذاشته است. مشکل آمریکایی‌ها این است که اکنون هم چین و هم روسیه نیز به این نتیجه رسیده‌اند که ترامپ چیزی بیش از یک سیاستمدار پرحرف نیست؛ کسی که در سخن بسیار قدرتمند به نظر می‌رسد، اما در عمل جذابیت و کارآمدی بسیار کمتری دارد.

برچسب ها: ترامپ ، نتانیاهو ، اسرائیل
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