کد خبر: 1370075
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تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۳
بين‌الملل » اخبار كلی

دبیرکل حزب‌الله لبنان انتخاب خلیل الحیه را تبریک گفت

شیخ نعیم دبیرکل حزب‌الله لبنان در پیامی به خلیل الحیه، انتخاب وی به ریاست دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس را تبریک گفت و بر حمایت از مقاومت فلسطین و تداوم همکاری با حماس برای تحقق آرمان آزادی فلسطین تأکید کرد.

جوان آنلاین: شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان با صدور پیامی خطاب به خلیل الحیه، انتخاب وی به عنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس را تبریک گفت.

به گزارش ایسنا، در این پیام آمده است: انتخاب جنابعالی به ریاست دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس در شرایط دشوار ناشی از تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ملت فلسطین، غزه و سراسر منطقه، بیانگر ایستادگی، اراده و عزم راسخ برای تداوم مشعل مقاومت است؛ مقاومتی که حماس یکی از برجسته‌ترین جریان‌های مجاهد و فداکار آن در مسیر آزادی قدس و فلسطین از اشغال رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود.

دبیرکل حزب‌الله با اشاره به سوابق مبارزاتی خلیل الحیه، تصریح کرد: ما در رهبری شما، به عنوان شخصیتی با سابقه طولانی در میدان جهاد و پدر شهیدان، استمرار راه فرماندهان شهید، در رأس آنها شیخ احمد یاسین، اسماعیل هنیه، یحیی السنوار و دیگر فرماندهان و مجاهدان حماس و ملت فلسطین را می‌بینیم؛ مسیری که با همکاری گروه‌های فلسطینی و پایداری ملت فلسطین ادامه خواهد یافت.

وی تأکید کرد: ما در حزب‌الله و مقاومت اسلامی در کنار شما هستیم و از شما در مسیر جهاد و تحقق اهداف مربوط به بازپس‌گیری سرزمین و حقوق ملت فلسطین حمایت می‌کنیم؛ همان عهدی که شهید سید حسن نصرالله و دیگر شهدای مقاومت ترسیم کردند.

شیخ نعیم قاسم در ادامه با اشاره به دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر شهید انقلاب اسلامی، افزود: ما فرزندان مکتبی هستیم که جهت‌گیری آن قدس و فلسطین است؛ مسیری که امام خمینی(ره) آن را پایه‌گذاری کرد و امام خامنه‌ای(ره) با حمایت از فلسطین، مستضعفان و مقاومت آن را استمرار بخشید.

وی همچنین با اشاره به تحولات سال‌های اخیر، اظهار کرد: همه ما با ایستادگی و فداکاری در برابر جنگ رژیم صهیونیستی و آمریکا مقاومت کرده‌ایم و با وجود گذشت سه سال از عملیات طوفان الاقصی، دشمن نتوانسته است به اهداف خود در نابودی مقاومت، نسل‌کشی و وادار کردن مقاومت به تسلیم دست یابد. هرچند این جنایت‌ها ویرانی و شهادت زنان، کودکان و غیرنظامیان را به همراه داشته، اما در عین حال عزم برای آزادسازی و حفظ امانت مقاومت را استوارتر کرده است.

دبیرکل حزب‌الله در پایان این پیام، با استناد به آیه ۵۱ سوره غافر، برای خلیل الحیه در انجام مسئولیت جدید خود آرزوی موفقیت و ابراز امیدواری کرد که این مسیر به پیروزی و آزادی فلسطین منتهی شود.

این پیام پس از آن ارسال شد که جنبش حماس روز دوشنبه خلیل الحیه را به عنوان رئیس دفتر سیاسی خود تعیین کرد.

برچسب ها: شیخ نعیم قاسم ، سران حماس ، جنبش حماس
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