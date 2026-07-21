کد خبر: 1370074
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۶
بين‌الملل » اخبار كلی

سوال سنا از مقام‌های دولت ترامپ درباره هزینه‌های جنگ با ایران

ترامپ مقام‌های جنگی دولت تروریستی دونالد ترامپ قرار است درباره هزینه‌های جنگ با ایران توضیح دهند.

جوان آنلاین: نشریه هیل نزدیک به کنگره آمریکا گزارش داده «پیت هگست» وزیر جنگ دولت تروریستی آمریکا و «دن کین» رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور روز سه‌شنبه در یک جلسه استماع در مجلس سنا حاضر خواهند شد.

این جلسه تنها چند روز بعد از کشته شدن چندین نظامی آمریکایی به دلیل تشدید تنش‌ها با ایران صورت می‌گیرد و هگست و کین قرار است درباره درخواست بودجه تکمیلی کاخ سفید به قانونگذاران آمریکایی توضیح دهند.

بودجه تکمیلی درخواست‌شده از سوی کاخ سفید ۸۷ میلیارد دلار است که قرار است ۶۷ میلیارد دلار آن به تأمین هزینه‌های دفاعی در بحبوحه جنگ با ایران اختصاص یابد.

هیل نوشته نمایندگان هر دو حزب کنگره در ماه‌های گذشته همواره از دولت دونالد ترامپ خواسته‌اند راهبرد بلندمدت خود در قبال ایران را شفاف‌سازی کند؛ درخواستی که هیچ‌گاه از سوی دولت پاسخ داده نشده است.

موضوع دیگری که احتمالاً با پرسش‌های متعدد نمایندگان همراه خواهد بود، جهش چشمگیر هزینه‌های جنگ با ایران است.

اگرچه راسل ووت، مدیر دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید، پیش‌تر هزینه این درگیری را حدود ۳۰ میلیارد دلار به کنگره اعلام کرده بود، اما کارشناسان در گفتگو با نشریه «هیل» تاکید دارند که ارقام واقعی بسیار بالاتر از این محاسبات است.

لیندا بیلمز، استاد برجسته سیاست عمومی در مدرسه حکمرانی کندی دانشگاه هاروارد، هزینه فعلی جنگ را حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده و این رقم را تنها «نوک کوه یخ» هزینه‌های واقعی دانسته است.

همچنین الیسا اسلوتکین، سناتور دمکرات از ایالت میشیگان و عضو کمیسیون نیروهای مسلح سنا، هفته گذشته اعلام کرد بر اساس محاسبات او هزینه جنگ به حدود ۹۸ میلیارد دلار رسیده است.

در همین حال، جی هرست، نامزد سمت حسابرس کل پنتاگون، هفته گذشته در جریان جلسه بررسی صلاحیت خود در سنا، در پاسخ به فشار نمایندگان دمکرات گفت که به دلیل عدم تصدی رسمی این سمت، هنوز برآورد به‌روزرسانی‌شده‌ای در اختیار ندارد، اما متعهد شد در صورت تایید صلاحیت، ارقام دقیق را به نمایندگان ارائه دهد.

 

برچسب ها: ترامپ ، جنگ ایران و آمریکا ، سنا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

بدون شرح

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

دبیرکل جنبش نجباء: مقاومت مصمم به اخراج نیروها و شرکت‌های آمریکایی از عراق است

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

از تنگه رانده در کوه مانده

میناب هم جنوب بود

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

توییت سفارت ایران در کره جنوبی در واکنش به تجاوز آمریکا

ونس، جنگ، مذاکره و اشتباه احتمالی ایرانیان 

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

بازداشت پرستار خانگی به اتهام قتل ۲ پیرزن + گفت‌وگو با متهم

شهادت مادر بندرعباسی و قطع دست کودک یک‌ساله‌اش در حمله آمریکا

حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست

داوران فینال و رده بندی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

نیروی نیکوکاری می‌تواند کلید تحول در سبک زندگی ما باشد

زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت درمنطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

 خط و نشان لاروخا برای حریف فینال

پیام سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله وحشیانه آمریکا به بیمارستان شهید بقایی اهواز

مسی – یامال، ۱۹ سال بعد

داستان لو رفتن سؤالات امتحان نهایی، امسال هم تکرار شد

پورعلی هم پرسپولیسی شد

هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!

آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 

انتظار برای امتحان

پنجمین شب تجاوز دشمن عهدشکن/حمله به بیمارستان اهواز جنایت جدید آمریکا

موج گرما جان ۹۰۰ هلندی را گرفت

شرارت آمریکایی‌ها تنگه هرمز را باز نمی‌کند/کنترل با ماست

جنبش النجباء عراق خواستار اخراج شرکت‌های فاسد آمریکایی شد

پیام تبریک عراقچی به وزیر خارجه ونزوئلا؛ تأکید بر گسترش روابط تهران-کاراکاس

پایگاه‌ها و مراکز آمریکا در کویت و بحرین هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!
همه در یک کشتی هستیم وحدت شرط پیروزی است
از قطعنامه تا تفاهم‌نامه
یادکردی از دو فرمانده شهید هوافضای سپاه/  سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 
تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»
حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست
رسانه‌داری و عقلانیت!
جغرافیای تنگه گویا است
تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار