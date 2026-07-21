جوان آنلاین: نشریه هیل نزدیک به کنگره آمریکا گزارش داده «پیت هگست» وزیر جنگ دولت تروریستی آمریکا و «دن کین» رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور روز سه‌شنبه در یک جلسه استماع در مجلس سنا حاضر خواهند شد.

این جلسه تنها چند روز بعد از کشته شدن چندین نظامی آمریکایی به دلیل تشدید تنش‌ها با ایران صورت می‌گیرد و هگست و کین قرار است درباره درخواست بودجه تکمیلی کاخ سفید به قانونگذاران آمریکایی توضیح دهند.

بودجه تکمیلی درخواست‌شده از سوی کاخ سفید ۸۷ میلیارد دلار است که قرار است ۶۷ میلیارد دلار آن به تأمین هزینه‌های دفاعی در بحبوحه جنگ با ایران اختصاص یابد.

هیل نوشته نمایندگان هر دو حزب کنگره در ماه‌های گذشته همواره از دولت دونالد ترامپ خواسته‌اند راهبرد بلندمدت خود در قبال ایران را شفاف‌سازی کند؛ درخواستی که هیچ‌گاه از سوی دولت پاسخ داده نشده است.

موضوع دیگری که احتمالاً با پرسش‌های متعدد نمایندگان همراه خواهد بود، جهش چشمگیر هزینه‌های جنگ با ایران است.

اگرچه راسل ووت، مدیر دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید، پیش‌تر هزینه این درگیری را حدود ۳۰ میلیارد دلار به کنگره اعلام کرده بود، اما کارشناسان در گفتگو با نشریه «هیل» تاکید دارند که ارقام واقعی بسیار بالاتر از این محاسبات است.

لیندا بیلمز، استاد برجسته سیاست عمومی در مدرسه حکمرانی کندی دانشگاه هاروارد، هزینه فعلی جنگ را حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده و این رقم را تنها «نوک کوه یخ» هزینه‌های واقعی دانسته است.

همچنین الیسا اسلوتکین، سناتور دمکرات از ایالت میشیگان و عضو کمیسیون نیروهای مسلح سنا، هفته گذشته اعلام کرد بر اساس محاسبات او هزینه جنگ به حدود ۹۸ میلیارد دلار رسیده است.

در همین حال، جی هرست، نامزد سمت حسابرس کل پنتاگون، هفته گذشته در جریان جلسه بررسی صلاحیت خود در سنا، در پاسخ به فشار نمایندگان دمکرات گفت که به دلیل عدم تصدی رسمی این سمت، هنوز برآورد به‌روزرسانی‌شده‌ای در اختیار ندارد، اما متعهد شد در صورت تایید صلاحیت، ارقام دقیق را به نمایندگان ارائه دهد.