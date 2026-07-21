حضرتی: پاسخ ایران به دشمن، ساختن و قدرتمندترشدن است

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفت: پاسخ ایران به دشمن، همه‌باهم‌بودن، ساختن و قدرتمندترشدن است.

جوان آنلاین: الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی ، اظهار کرد: ایران را با دست‌های به‌هم‌پیوسته و قلب‌های همراه می‌توان ساخت؛ با امید، کار و همبستگی، نه با خشم‌های پراکنده و نزاع‌های فرساینده.

وی افزود: امروز هر قدم برای پیشرفت کشور، هر تلاش برای حفظ انسجام ملی و هر ایستادن در کنار رئیس‌جمهور، بخشی از دفاع از ایران است.

حضرتی تاکید کرد: همان‌گونه که رئیس‌جمهور گفت: «انتقام خون رهبر را با عزت و قدرت می‌توان گرفت، نه با ضعف و کاستی.» ما منتقم خون رهبر نیز هستیم؛ اما این انتقام را باید با دستِ بازِ یک ملت متحد و مقتدر و با عزت و ایرانی آباد گرفت، پاسخ ایران به دشمن، همه‌باهم‌بودن، ساختن و قدرتمندترشدن است.