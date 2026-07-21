جوان آنلاین: منابع خبری اعلام کردند که ظهر امروز پیش صدای چندین انفجار در اردن شنیده شده و آژیرهای هشدار در سراسر این کشور به صدا درآمده است.
بر اساس گزارشهای اولیه، چند موشک بهطور مستقیم به شهر الزرقاء در شمالشرق اَمان، پایتخت اردن، اصابت کرده است.
در همین راستا، ارتش اردن اعلام کرد که برخی مناطق این کشور هدف حمله موشکی قرار گرفته است.
منابع رسانهای نیز از توقف کامل پروازها در تمامی فرودگاههای اردن در پی حمله موشکی به منافع آمریکا خبر دادند.
تاکنون مقامهای اردنی درباره علت انفجارها، منشأ موشکها، میزان خسارتها یا تلفات احتمالی اظهار نظر رسمی نکردهاند و جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر نشده است.
این در حالی است که نیروی نظامی بحرین اعلام کرد که روز سهشنبه حملاتی به این کشور انجام شده است.