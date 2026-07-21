جوان آنلاین: روزنامه چاپ لندن با اشاره به ادامه حملات متجاوزانه آمریکا علیه ایران و ازسرگیری جنگ خاطرنشان کرد: احتمالاً میراث سیاست خارجی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده توسط ایران تعریف خواهد شد. در حال حاضر اوضاع خوب به نظر نمیرسد. جنگ دوباره آغاز شده است اما واشنگتن برنامه قابل قبولی برای پیروزی ندارد.
به گزارش ایسنا، فایننشال تایمز ادامه داد: تشکیلات امنیت ملی ایالات متحده در حال حاضر در حال تعریف معنای موفقیت است. در جلسه هفته گذشته مجمع امنیتی آسپن، مارک اسپر که در دورهی اول ریاست جمهوری ترامپ وزیر دفاع بود، استدلال کرد که ایالات متحده میتواند از دستیابی به دو هدف اصلی راضی باشد؛ اول، بازگشایی تنگه هرمز بدون اخذ عوارض. دوم، اعمال محدودیتهایی بر برنامهی هستهای ایران، معادل آنچه که دولت اوباما (رئیس جمهور سابق آمریکا) به آن دست یافت. به عبارت دیگر، هدف آمریکا باید صرفاً برقراری مجدد وضعیت قبل از جنگ باشد.
این رسانه نوشت: اما حتی این اهداف نیز ممکن است قابل دستیابی نباشند. ایران میخواهد از کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند، عوارض دریافت کند و دشوار است که ببینیم آمریکا در نهایت چگونه قادر خواهد بود از وقوع این اتفاق جلوگیری کند، چراکه چنین موقعیتی به تهران اجازه میدهد بر منابع انرژی جهان تسلط یابد. ایالات متحده بارها گفته است که هرگز چنین وضعیتی را نخواهد پذیرفت اما بمباران هم بعید است که موجب باز شدن تنگه هرمز شود و در حال حاضر هیچ اشتیاقی در کاخ سفید برای اعزام نیروهای زمینی وجود ندارد.
رسانه انگلیسی تصریح کرد: دولت ترامپ همچنین میداند که تهدید موشکها و پهپادهای ایرانی در سالهای آینده شدیدتر خواهد شد. تهران پیش از این نشان داده است که میتواند اهداف مختلفی را مورد اصابت قرار دهد، از جمله پایگاههای نظامی ایالات متحده در منطقه. استراتژیستهای آمریکایی نگرانند که توسعه سریع فناوری پهپاد و موشک این احتمال را بسیار زیاد میکند که ایران در عرض چند سال به سلاحهایی با دقت بیشتر و برد بیشتر دست یابد.
بنابراین، باوجود این چشمانداز و شکست دیپلماسی، واشنگتن در تلاش است تا با تشدید فشار اقتصادی، به ویژه از طریق محاصره صادرات نفت ایران به هدف قبلی خود، یعنی تغییر نظام در ایران که مدتی آن را کنار گذاشته بود، دست یابد.
به نوشته فایننشال تایمز، بیمیلی واشنگتن برای پذیرش اینکه تهران ممکن است از این جنگ در موقعیتی قدرتمندتر بیرون بیاید، قابل درک است اما مشکل اینجاست که تلاش برای معکوس کردن این وضعیت خطرات خاص خود را دارد. هر اقدامی علیه ایران، تلفات جدیدی ایجاد میکند و آمریکا را در باتلاق دیگری در خاورمیانه فرو میبرد. در همین حال، جنگ با ایران به سرعت ذخایر تسلیحاتی آمریکا را به پایان رسانده است. گزارشهای زیادی منتشر شده است که نشان میدهد، ایالات متحده در چند هفته اول جنگ علیه ایران، ۳۰ درصد از ذخایر موشکهای کروز تاماهاک و ۵۰ درصد از رهگیرهای پاتریوت خود را به پایان رسانده است.
طبق این گزارش، بسیاری از این مهمات برای درگیری احتمالی بر سر تایوان اختصاص داده شده بود. پر کردن مجدد زرادخانه آمریکا میتواند سالها طول بکشد؛ بنابراین، یک «فرصت احتمالی» برای چین جهت اقدام نظامی در حال فراهم شدن است. جنگ با ایران در حال حاضر، بزرگترین بحران بینالمللی پیش روی دولت ایالات متحده است اما ممکن است شرایط را برای بحرانی حتی بزرگتر در سالهای آینده ایجاد کند.