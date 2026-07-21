کد خبر: 1370067
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۳
جامعه » اخبار كلی

چمران: درباره حذف پل حافظ هنوز تصمیمی گرفته نشده است

چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه موضوع جمع‌آوری پل حافظ مدت‌هاست مطرح شده است، گفت: ایجاد زیرگذر در خیابان طالقانی به عنوان گزینه‌ای مطرح شده اما هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده و حذف این پل نیازمند بررسی‌های کارشناسی بیشتر است.

جوان آنلاین: مهدی چمران روز سه‌شنبه در حاشیه ۴۱۹ جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت طرح جمع‌آوری پل حافظ اظهار کرد: مدت‌ها این بحث مطرح بود که پل حافظ تخریب شود پس از آن با جلسه‌ای که با پلیس راهور داشتیم، اعلام شد که ایجاد زیرگذر در خیابان طالقانی بهتر است به عنوان جایگزین شود.

وی ادامه داد،: همچنین مقرر شد مباحث کارشناسی این موضوع بیشتر بررسی شود اما تاکنون تصمیم جدی در این زمینه اتخاذ نشده است.

چمران درباره مستندسازی منازل مسکونی آسیب‌دیده گفت: تمام منازل مسکونی تخریب‌شده باید مستند شود تا در شکایات مطرح‌شده در مجامع بین‌المللی بتوان این مستندات را ارائه کرد بنابراین این اقدام باید به صورت دقیق انجام شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوالی درباره نتیجه جلسه شورا با مسئولان قوه قضاییه نیز افزود: قرار شد کارگروه‌های مشترکی میان شورا و قوه قضاییه تشکیل شود تا ضرورت‌ها را بررسی کنند و مشخص شود در موضوعات مختلف، تصمیم‌گیری بر عهده شورا، قوه قضاییه یا مجلس است.
چمران در پاسخ به این سوال که مدیریت شهری چه کمکی به مناطق جنگ‌زده جنوب کشور کرده است، اظهار کرد: ممکن است کمک‌هایی انجام شود، اما این‌گونه نیست که تمام امکانات را به جنوب کشور گسیل کنیم چراکه چه در تهران جنگ رخ دهد و چه شرایط عادی باشد، پایتخت اقتضائاتی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی درباره برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز گفت: بنده در این زمینه خبری ندارم.

رئیس شورای شهر تهران درباره قرارگاه اجتماعی نیز ادامه داد: قرار است گزارش‌هایی در مورد فعالیت‌های این قرارگاه در شورا مطرح شود و پس از ارائه گزارش، درباره ادامه فعالیت آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

چمران در پاسخ به پرسشی درباره تعطیلی برخی کافه‌های تهران گفت: اگر تخلفی صورت گیرد باید با آن برخورد شود و این برخورد ارتباطی به جنگ ندارد؛ در غیر این صورت این واحدها به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

وی درباره احتمال آسیب به زیرساخت‌های نفتی در شرایط جنگ احتمالی نیز اظهار کرد: مدیریت شهری با موضوع سوخت ارتباطی ندارد اما مسائلی را مطرح کرده‌ایم تا پیش‌بینی‌های لازم از سوی وزارت نفت انجام شود و به گونه‌ای نباشد که با مشکل مواجه شویم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: اگر تمام منابع آسیب ببیند، با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین باید راهکارهایی برای شرایط احتمالی اندیشیده شود.

برچسب ها: چمران ، مهدی چمران ، جنگ ایران و آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

بدون شرح

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

دبیرکل جنبش نجباء: مقاومت مصمم به اخراج نیروها و شرکت‌های آمریکایی از عراق است

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

از تنگه رانده در کوه مانده

میناب هم جنوب بود

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

توییت سفارت ایران در کره جنوبی در واکنش به تجاوز آمریکا

ونس، جنگ، مذاکره و اشتباه احتمالی ایرانیان 

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

بازداشت پرستار خانگی به اتهام قتل ۲ پیرزن + گفت‌وگو با متهم

شهادت مادر بندرعباسی و قطع دست کودک یک‌ساله‌اش در حمله آمریکا

حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست

داوران فینال و رده بندی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

نیروی نیکوکاری می‌تواند کلید تحول در سبک زندگی ما باشد

زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت درمنطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

 خط و نشان لاروخا برای حریف فینال

پیام سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله وحشیانه آمریکا به بیمارستان شهید بقایی اهواز

مسی – یامال، ۱۹ سال بعد

داستان لو رفتن سؤالات امتحان نهایی، امسال هم تکرار شد

پورعلی هم پرسپولیسی شد

هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!

آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 

انتظار برای امتحان

پنجمین شب تجاوز دشمن عهدشکن/حمله به بیمارستان اهواز جنایت جدید آمریکا

موج گرما جان ۹۰۰ هلندی را گرفت

شرارت آمریکایی‌ها تنگه هرمز را باز نمی‌کند/کنترل با ماست

جنبش النجباء عراق خواستار اخراج شرکت‌های فاسد آمریکایی شد

پیام تبریک عراقچی به وزیر خارجه ونزوئلا؛ تأکید بر گسترش روابط تهران-کاراکاس

پایگاه‌ها و مراکز آمریکا در کویت و بحرین هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!
همه در یک کشتی هستیم وحدت شرط پیروزی است
از قطعنامه تا تفاهم‌نامه
یادکردی از دو فرمانده شهید هوافضای سپاه/  سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 
تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»
حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست
رسانه‌داری و عقلانیت!
جغرافیای تنگه گویا است
تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار