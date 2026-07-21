چمران: درباره حذف پل حافظ هنوز تصمیمی گرفته نشده است

جوان آنلاین: مهدی چمران روز سهشنبه در حاشیه ۴۱۹ جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت طرح جمعآوری پل حافظ اظهار کرد: مدتها این بحث مطرح بود که پل حافظ تخریب شود پس از آن با جلسهای که با پلیس راهور داشتیم، اعلام شد که ایجاد زیرگذر در خیابان طالقانی بهتر است به عنوان جایگزین شود.
وی ادامه داد،: همچنین مقرر شد مباحث کارشناسی این موضوع بیشتر بررسی شود اما تاکنون تصمیم جدی در این زمینه اتخاذ نشده است.
چمران درباره مستندسازی منازل مسکونی آسیبدیده گفت: تمام منازل مسکونی تخریبشده باید مستند شود تا در شکایات مطرحشده در مجامع بینالمللی بتوان این مستندات را ارائه کرد بنابراین این اقدام باید به صورت دقیق انجام شود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوالی درباره نتیجه جلسه شورا با مسئولان قوه قضاییه نیز افزود: قرار شد کارگروههای مشترکی میان شورا و قوه قضاییه تشکیل شود تا ضرورتها را بررسی کنند و مشخص شود در موضوعات مختلف، تصمیمگیری بر عهده شورا، قوه قضاییه یا مجلس است.
چمران در پاسخ به این سوال که مدیریت شهری چه کمکی به مناطق جنگزده جنوب کشور کرده است، اظهار کرد: ممکن است کمکهایی انجام شود، اما اینگونه نیست که تمام امکانات را به جنوب کشور گسیل کنیم چراکه چه در تهران جنگ رخ دهد و چه شرایط عادی باشد، پایتخت اقتضائاتی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی درباره برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز گفت: بنده در این زمینه خبری ندارم.
رئیس شورای شهر تهران درباره قرارگاه اجتماعی نیز ادامه داد: قرار است گزارشهایی در مورد فعالیتهای این قرارگاه در شورا مطرح شود و پس از ارائه گزارش، درباره ادامه فعالیت آن تصمیمگیری خواهد شد.
چمران در پاسخ به پرسشی درباره تعطیلی برخی کافههای تهران گفت: اگر تخلفی صورت گیرد باید با آن برخورد شود و این برخورد ارتباطی به جنگ ندارد؛ در غیر این صورت این واحدها به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
وی درباره احتمال آسیب به زیرساختهای نفتی در شرایط جنگ احتمالی نیز اظهار کرد: مدیریت شهری با موضوع سوخت ارتباطی ندارد اما مسائلی را مطرح کردهایم تا پیشبینیهای لازم از سوی وزارت نفت انجام شود و به گونهای نباشد که با مشکل مواجه شویم.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: اگر تمام منابع آسیب ببیند، با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین باید راهکارهایی برای شرایط احتمالی اندیشیده شود.