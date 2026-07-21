کد خبر: 1370066
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۰
بين‌الملل » اخبار كلی

رویترز: واشنگتن در فکر قطع همکاری با نهاد پناهندگان سازمان ملل است

سازمان ملل خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دولت «دونالد ترامپ» در هفته‌های اخیر احتمال قطع همکاری با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) را بررسی کرده است.

جوان آنلاین: خبرگزاری رویترز به نقل از هشت منبع آگاه، شامل دیپلمات‌ها، منابع فعال در حوزه کمک‌های بشردوستانه و یک منبع کنگره آمریکا، گزارش داد که دولت آمریکا در هفته‌های اخیر احتمال قطع همکاری با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) را بررسی کرده است.

به گزارش ایسنا، به گفته چند تن از این منابع، انتظار می‌رفت تصمیم واشنگتن هفته گذشته اعلام شود، اما هیچ اطلاعیه‌ای منتشر نشد؛ موضوعی که به گفته آنان، احتمالاً نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک برای به تعویق انداختن یا جلوگیری از این اقدام بوده است.

رویترز نوشت بررسی احتمال خروج آمریکا از این نهاد، که پس از جنگ جهانی دوم برای حمایت از پناهندگان جنگ، آزار و خشونت تأسیس شد، پس از بروز اختلاف بر سر انتصاب معاون کمیسر عالی پناهندگان آغاز شده است.

پنج منبع آگاه به رویترز گفتند کمیساریای عالی پناهندگان به حامیان خود اطلاع داده است که ممکن است در فهرست سیاه دولت آمریکا قرار گیرد؛ اقدامی که می‌تواند به قطع کمک‌های مالی واشنگتن و خروج آمریکا از کمیته اجرایی این نهاد منجر شود.

به گفته دیپلمات‌ها و مقام‌های حوزه کمک‌های بشردوستانه، قطع کمک‌های مالی آمریکا در شرایطی که شمار آوارگان جهان به دلیل درگیری‌هایی مانند جنگ اوکراین و سودان به سطحی کم‌سابقه رسیده است، ضربه سنگینی به فعالیت‌های این نهاد وارد خواهد کرد.

یکی از منابع یک سازمان امدادی که در رایزنی‌ها مشارکت دارد، به رویترز گفت: «کمیساریای عالی پناهندگان از افراد خواسته است با دوستان خود در دولت آمریکا تماس بگیرند.» وی افزود بسیاری این کار را انجام داده‌اند و دولت آمریکا دست‌کم در حال بررسی این گزینه است.

یک دیپلمات دیگر نیز گفت مقام‌های این نهاد طی هفته گذشته از حامیان خود خواسته‌اند از همه کانال‌های دیپلماتیک موجود برای ترغیب آمریکا به ادامه حمایت از کمیساریای عالی پناهندگان استفاده کنند.

سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان از اظهار نظر درباره این گزارش خودداری کرد و «استفان دوجاریک» سخنگوی سازمان ملل نیز گفت این سازمان در این زمینه اطلاعاتی در اختیار ندارد.

برچسب ها: واشنگتن ، سازمان ملل ، پناهندگان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

بدون شرح

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

دبیرکل جنبش نجباء: مقاومت مصمم به اخراج نیروها و شرکت‌های آمریکایی از عراق است

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

از تنگه رانده در کوه مانده

میناب هم جنوب بود

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

توییت سفارت ایران در کره جنوبی در واکنش به تجاوز آمریکا

ونس، جنگ، مذاکره و اشتباه احتمالی ایرانیان 

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

بازداشت پرستار خانگی به اتهام قتل ۲ پیرزن + گفت‌وگو با متهم

شهادت مادر بندرعباسی و قطع دست کودک یک‌ساله‌اش در حمله آمریکا

حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست

داوران فینال و رده بندی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

نیروی نیکوکاری می‌تواند کلید تحول در سبک زندگی ما باشد

زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت درمنطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

 خط و نشان لاروخا برای حریف فینال

پیام سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله وحشیانه آمریکا به بیمارستان شهید بقایی اهواز

مسی – یامال، ۱۹ سال بعد

داستان لو رفتن سؤالات امتحان نهایی، امسال هم تکرار شد

پورعلی هم پرسپولیسی شد

هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!

آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 

انتظار برای امتحان

پنجمین شب تجاوز دشمن عهدشکن/حمله به بیمارستان اهواز جنایت جدید آمریکا

موج گرما جان ۹۰۰ هلندی را گرفت

شرارت آمریکایی‌ها تنگه هرمز را باز نمی‌کند/کنترل با ماست

جنبش النجباء عراق خواستار اخراج شرکت‌های فاسد آمریکایی شد

پیام تبریک عراقچی به وزیر خارجه ونزوئلا؛ تأکید بر گسترش روابط تهران-کاراکاس

پایگاه‌ها و مراکز آمریکا در کویت و بحرین هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!
همه در یک کشتی هستیم وحدت شرط پیروزی است
از قطعنامه تا تفاهم‌نامه
یادکردی از دو فرمانده شهید هوافضای سپاه/  سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 
تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»
حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست
رسانه‌داری و عقلانیت!
جغرافیای تنگه گویا است
تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار