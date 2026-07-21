رویترز: واشنگتن در فکر قطع همکاری با نهاد پناهندگان سازمان ملل است

جوان آنلاین: خبرگزاری رویترز به نقل از هشت منبع آگاه، شامل دیپلماتها، منابع فعال در حوزه کمکهای بشردوستانه و یک منبع کنگره آمریکا، گزارش داد که دولت آمریکا در هفتههای اخیر احتمال قطع همکاری با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) را بررسی کرده است.
به گزارش ایسنا، به گفته چند تن از این منابع، انتظار میرفت تصمیم واشنگتن هفته گذشته اعلام شود، اما هیچ اطلاعیهای منتشر نشد؛ موضوعی که به گفته آنان، احتمالاً نتیجه تلاشهای دیپلماتیک برای به تعویق انداختن یا جلوگیری از این اقدام بوده است.
رویترز نوشت بررسی احتمال خروج آمریکا از این نهاد، که پس از جنگ جهانی دوم برای حمایت از پناهندگان جنگ، آزار و خشونت تأسیس شد، پس از بروز اختلاف بر سر انتصاب معاون کمیسر عالی پناهندگان آغاز شده است.
پنج منبع آگاه به رویترز گفتند کمیساریای عالی پناهندگان به حامیان خود اطلاع داده است که ممکن است در فهرست سیاه دولت آمریکا قرار گیرد؛ اقدامی که میتواند به قطع کمکهای مالی واشنگتن و خروج آمریکا از کمیته اجرایی این نهاد منجر شود.
به گفته دیپلماتها و مقامهای حوزه کمکهای بشردوستانه، قطع کمکهای مالی آمریکا در شرایطی که شمار آوارگان جهان به دلیل درگیریهایی مانند جنگ اوکراین و سودان به سطحی کمسابقه رسیده است، ضربه سنگینی به فعالیتهای این نهاد وارد خواهد کرد.
یکی از منابع یک سازمان امدادی که در رایزنیها مشارکت دارد، به رویترز گفت: «کمیساریای عالی پناهندگان از افراد خواسته است با دوستان خود در دولت آمریکا تماس بگیرند.» وی افزود بسیاری این کار را انجام دادهاند و دولت آمریکا دستکم در حال بررسی این گزینه است.
یک دیپلمات دیگر نیز گفت مقامهای این نهاد طی هفته گذشته از حامیان خود خواستهاند از همه کانالهای دیپلماتیک موجود برای ترغیب آمریکا به ادامه حمایت از کمیساریای عالی پناهندگان استفاده کنند.
سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان از اظهار نظر درباره این گزارش خودداری کرد و «استفان دوجاریک» سخنگوی سازمان ملل نیز گفت این سازمان در این زمینه اطلاعاتی در اختیار ندارد.