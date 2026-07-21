چارچوب هماهنگی عراق از مداخله آمریکا در ترکیب کابینه خبر داد

یکی از اعضای چارچوب هماهنگی عراق از فشارهای روبه‌فزونی آمریکا بر پرونده تشکیل کابینه این کشور پرده برداشت و گفت، این فشارها در ارتباط با انتخاب ۹ وزیر باقیمانده است.

جوان آنلاین: «علی الزبیدی» عضو چارچوب هماهنگی عراق امروز سه‌شنبه افشا کرد که فشارهای آمریکا بر انتخاب ۹ وزیر باقیمانده از کابینه علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر جدید عراق رو به افزایش است.

به گزارش ایسنا، الزبیدی در گفتگو با خبرگزاری «المعلومه» عراق اظهار کرد: فشارهای رو به فزونی از سوی آمریکا در خصوص انتخاب ۹ وزیر باقیمانده جهت تکمیل اعضای کابینه علی الزیدی وجود دارد.

این عضو چارچوب هماهنگی عراق در ادامه گفت: با توجه به تداوم رایزنی‌ها میان گروه‌های سیاسی برای تعیین تکلیف وزارتخانه‌های خالی، موضوع تکمیل اعضای کابینه در مرحله فعلی توجه زیادی را به خود جلب کرده است.

او با اشاره به اینکه تکمیل اعضای کابینه یک الزام مهم برای تضمین اجرای برنامه دولت و ادامه کار نهادهای اجرایی است، از فراکسیون‌های سیاسی خواست تسلیم هیچ فشار خارجی نشده و در حل‌وفصل این مساله به استقلال تصمیم ملی پایبند باشند.

پیشتر «مختار الیوسف» نماینده پارلمان عراق ضمن تاکید بر اینکه موضوع تکمیل اعضای کابینه، یک مساله منحصرا داخلی است، نسبت به خطر هرگونه دخالت خارجی در روند تشکیل دولت در عراق هشدار داده بود.