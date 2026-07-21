کد خبر: 1370058
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تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۳
سیاست » اخبار کلی

عارف: افزایش تاب‌آوری ملی نیازمند برنامه‌ریزی راهبردی است

عارف معاون اول رئیس‌جمهور گفت: شتاب‌بخشی به توسعه اقتصادی و افزایش تاب‌آوری ملی، نیازمند برنامه‌ریزی راهبردی، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است.

جوان آنلاین: جلسه ستاد ویژه توسعه فناوری به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، و با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و اعضای ستاد برگزار شد و روند اجرای طرح‌های اولویت‌دار در حوزه‌های امنیت غذایی، آب، تاب‌آوری صنعت برق و دارو و تجهیزات پزشکی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش مهر، عارف در ابتدای جلسه با گرامیداشت یاد امام شهید، بر نقش حمایت از توسعه فناوری‌های راهبردی تأکید کرد و گفت: شتاب‌بخشی به توسعه اقتصادی و افزایش تاب‌آوری ملی، نیازمند برنامه‌ریزی راهبردی، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است.

در این نشست، دبیر و اعضای ستاد گزارشی از روند پیشرفت طرح‌های مصوب و چالش‌های اجرایی ارائه کردند. در حوزه امنیت غذایی، توسعه فناوری‌های مرتبط با تنوع‌بخشی به سبد پروتئین، تقویت ظرفیت‌های شیلاتی و ارتقای زنجیره تولید شیر خشک به‌عنوان اولویت‌های اجرایی بررسی شد.

در بخش آب نیز راهکارهایی از جمله کاهش مصرف از طریق جایگزینی تجهیزات فرسوده، استفاده از فناوری‌های نشت‌یابی و حفاری بدون ترانشه برای نوسازی شبکه‌های فرسوده آب و فاضلاب مورد بررسی قرار گرفت.

در حوزه صنعت برق، موضوعاتی از جمله نوسازی نیروگاه‌های فرسوده، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، ارتقای فناوری‌های تولید انرژی، بهبود رله‌های حفاظتی شبکه توزیع و جایگزینی تجهیزات سرمایشی پرمصرف با هدف افزایش پایداری شبکه برق بررسی شد.

همچنین در بخش دارو و تجهیزات پزشکی، توسعه فناوری‌های مرتبط با داروهای مشتق از پلاسما، طب بازساختی و استانداردهای کارآزمایی بالینی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه مورد تأکید قرار گرفت.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان با قدردانی از اقدامات دبیرخانه ستاد، دستگاه‌های اجرایی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، بر پیگیری جدی اجرای طرح‌های مصوب، رفع موانع و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از روند پیشرفت پروژه‌ها در جلسات آینده تأکید کرد.

برچسب ها: محمدرضا عارف ، تاب‌آوری ، برنامه‌ریزی
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