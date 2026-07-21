کد خبر: 1370049
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تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۸
سیاست » اخبار کلی
امیر ایرانی اعلام کرد

پیگیری حقوقی و بین‌المللی جنایت دشمن علیه کارکنان نیروی دریایی ارتش

ارتش فرمانده نیروی دریایی ارتش از پیگیری حقوقی جنایت صورت‌گرفته علیه کارکنان نیروی دریایی ارتش خبرداد.

جوان آنلاین: امیردریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در آیین گرامیداشت و یادبود شهدای نیروی دریایی ارتش در جنگ رمضان در جمع تعدادی از خانواده شهدا در شهر مقدس قم، با تجلیل از صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا و جاویدالاثران، تأکید کرد: شهدای نیروی دریایی ارتش با ایثار و جان‌فشانی خود، عزت، امنیت و اقتدار کشور را تضمین کردند و خانواده‌های آنان همواره عضو جدایی‌ناپذیر خانواده بزرگ نیروی دریایی خواهند بود.

امیر دریادار ایرانی در دیدار با خانواده‌های معظم شهدای نیروی دریایی ارتش، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای والامقام، اظهار کرد: اگر امروز جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان ایستاده است، این ایستادگی مرهون خون پاک شهدا و مجاهدت همرزمانی است که با ایمان و اخلاص از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع کردند.

وی با اشاره به داغ از دست دادن جمعی از کارکنان نیروی دریایی در حملات دشمن، گفت: درد فراق این عزیزان تنها متعلق به خانواده‌های آنان نیست؛ نیروی دریایی نیز فرزندان برومند خود را از دست داده و خود را در غم این خانواده‌ها شریک می‌داند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه شهدای این نیرو حتی پس از شهادت نیز منشأ عزت و اقتدار کشور هستند، خاطرنشان کرد: این شهدا با ایثار خود، نقشه‌های دشمن را خنثی کردند و بار دیگر نشان دادند که نیروی دریایی ارتش با وجود همه تهدیدها، با اقتدار مأموریت‌های خود را ادامه خواهد داد.

امیر دریادار ایرانی با اشاره به پیگیری حقوقی جنایت صورت‌گرفته علیه کارکنان نیروی دریایی ارتش، تصریح کرد: تمامی ابعاد این حادثه از مسیرهای حقوقی و بین‌المللی در حال پیگیری است و عاملان این اقدام باید پاسخگوی جنایت خود باشند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با قدردانی از صبر و همراهی خانواده‌های شهدا، خاطرنشان کرد: همه فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی خود را موظف به خدمت‌رسانی، حمایت و همراهی با این خانواده‌های معزز می‌دانند و تا آخرین لحظه در کنار آنان خواهند بود.

امیر دریادار ایرانی در پایان با تأکید بر حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، خواستار ثبت و انتقال حماسه‌آفرینی شهدای نیروی دریایی برای نسل‌های آینده شد و گفت: ایثار و رشادت این شهدا باید در تاریخ کشور ماندگار شود تا نسل‌های آینده با این افتخارات بزرگ آشنا شوند

برچسب ها: ارتش ، ارتش جمهوری اسلامی ایران ، جنگ ایران و آمریکا
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