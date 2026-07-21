کد خبر: 1370048
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تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۴
جامعه » اخبار كلی

دعوت از مردم مبعوث به تداوم اجتماعات شبانه مردمی

اجتماعات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع)، از مردم مبعوث دعوت به تداوم اجتماعات شبانه مردمی کرد.

جوان آنلاین: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن تسلیت سالروز شهادت امام حسن علیه‌السلام از عموم ملت شریف و بصیر ایران دعوت کرد، امشب و فردا شب با حضور در مساجد، حسینیه‌ها و بقاع متبرکه سراسر کشور و سپس حرکت به سمت میادین و تجمعات شبانه با برپایی آیین‌های سوگواری، ضمن تجدید عهد با سیره نورانی کریم اهل‌بیت علیهم‌السلام، حمایت خویش را از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ایستادگی در برابر استکبار و صهیونیسم جهانی به نمایش گذاشته و نشان دهند که ملت ایران، همچنان با صبرِ حکیمانه، اراده‌ای خلل‌ناپذیر و ایمانی راسخ، پاسدار عزت و اقتدار این مرز و بوم است.

متن اطلاعیه دعوت به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سالگرد شهادت کریم اهل‌بیت، حضرت امام حسن مجتبی علیه‌السلام، یادآور یکی از ژرف‌ترین و راهبردی‌ترین ساحت‌های تاریخ امامت است که در آن «صبر» و «انتظار»، به‌مثابه عالی‌ترین صورتِ حکمت، زمان‌شناسی و صیانت از حقیقت در متن پیچیده‌ترین مواجهات تاریخی تجلی یافت و امامِ امت، با بصیرتی الهی، میراث نبوت و استمرار خط ولایت را از میان طوفان فتنه‌ها عبور داد.

امروز، ملت بزرگ ایران در میانه یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر خویش، بیش از هر زمان دیگری با این حقیقت مواجه است که بقای جبهه حق، مرهون جمع میان «استقامت»، «وحدت»، «آگاهی» و «آمادگی دائمی» است. راهبرد صبر در مکتب امام حسن علیه‌السلام، هندسه‌ای از پایداریِ هوشمندانه، حفظ انسجام درونی جبهه مؤمنان و ناکام‌گذاشتن دشمن در نبرد اراده‌هاست. همان حقیقتی که ملت ایران نیز در ماه‌های اخیر، در برابر جنگ ترکیبی و تجاوزات مکرر آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی، با حضوری مستمر و آگاهانه در میدان‌های اجتماعی به نمایش گذاشته اند.

در منظومه فکری امام حسن مجتبی علیهم‌السلام، صبر، مقدمه نصرت و انتظار، زمینه‌ساز تحقق وعده الهی است. از این منظر، اجتماعات شبانه ملت ایران را باید تجلی استمرار همان سنت تاریخی دانست که در آن، ملت مؤمن، ضمن حفظ آرامش و انسجام ملی، هرگز از هوشیاری، آمادگی و حمایت از مدافعان امنیت و اقتدار این سرزمین غفلت نمی‌کند و در برابر عهدشکنی و خوی سلطه‌جویانه دشمن، بر عهد تاریخی خویش با اسلام، ایران و ولایت استوار می‌ماند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه‌السلام، از عموم ملت شریف و بصیر ایران اسلامی دعوت می‌نماید تا امشب و فردا شب با حضور در مساجد، حسینیه‌ها و بقاع متبرکه سراسر کشورو سپس حرکت به سمت میادین و تجمعات شبانه با برپایی آیین‌های عزاداری و سوگواری، ضمن تجدید عهد با سیره نورانی کریم اهل‌بیت علیهم‌السلام، حمایت قاطع خویش را از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ایستادگی در برابر جبهه استکبار و صهیونیسم جهانی بار دیگر به نمایش گذارند و نشان دهند که ملت ایران، همچنان با صبرِ حکیمانه، اراده‌ای خلل‌ناپذیر و ایمانی راسخ، پاسدار عزت و اقتدار این مرز و بوم است.

برچسب ها: شورای تبلیغات اسلامی ، اجتماعات انقلابی ، جنگ علیه ایران
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