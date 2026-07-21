ادای احترام مومنی به شهدا و بنیانگذاران پاکستان

وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران همزمان با آغاز برنامه‌های کاری سفر رسمی خود به پاکستان با حضور در نمای تاریخی این کشور در شهر اسلام‌آباد به شهدا و بنیانگذاران پاکستان ادای احترام کرد.