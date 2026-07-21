هلاکت تعدادی از نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در منطقه الرکیان اردن

جوان آنلاین: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه شنبه ۳۰ تیر در اطلاعیه‌ای شماره ۴۰ خود اعلام کرد: ملت بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی، عملیات تنبیهی رزمندگان اسلام علیه دشمن آمریکایی با موفقیت ادامه دارد و در ادامه موج ۲۴ عملیات نصر۲ رزمندگان هوافضای سپاه با حمله به یک مجتمع محل استقرار نیروهای ارتش تروریست و کودک‌کش آمریکا در منطقه‌ی الرُکبان اردن تعدادی از آنان را به هلاکت رساندند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: وزیر جنگ آمریکا که خود یک جنایتگر جنگی است، این کشته‌ها را قهرمان و تعدادشان را بسیار کمتر از تعداد واقعی معرفی کرده است.

سپاه در اطلاعیه خود تاکید کرد: دشمنان بدانند در قاموس هیچ ملتی نظامیان بزدلی را که سلاح‌های پیشرفته را برای کشتن کودکان معصوم استفاده می‌کنند قهرمان نمی‌خوانند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: آزادی خواهان جهان به زودی این جنایتکاران جنگی را به سزای عملشان خواهند رساند.