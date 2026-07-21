رسانه عبری: ادعای تنش میان نتانیاهو ترامپ صرفاً نمایشی است

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0639\u0628\u0631\u06cc \u06cc\u062f\u06cc\u0639\u0648\u062a \u0622\u062d\u0627\u0631\u0627\u0646\u0648\u062a \u0646\u0648\u0634\u062a \u06a9\u0647 \u0631\u0648\u0627\u0628\u0637 \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u0646\u06cc\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0646\u062a\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0647\u0648 \u0648 \u062f\u0648\u0646\u0627\u0644\u062f \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631 \u0628\u0647\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u0686\u06cc\u0632\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u0648 \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0647\u0627 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0648\u062c\u0648\u062f \u062a\u0646\u0634 \u0648 \u062e\u0634\u0645\u060c \u0635\u0631\u0641\u0627\u064b \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06cc \u0627\u0633\u062a.