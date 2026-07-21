کد خبر: 1370037
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۵
بين‌الملل » اخبار كلی

رسانه عبری: ادعای تنش میان نتانیاهو ترامپ صرفاً نمایشی است

نتانیاهو یک رسانه اسرائیلی طی گزارشی اعلام کرد که ادعای تنش میان بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ صرفاً نمایشی است.

جوان آنلاین: روزنامه عبری یدیعوت آحارانوت نوشت که روابط میان بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ بسیار بهتر از آن چیزی است که گزارش می‌شود و بخشی از ادعاها درباره وجود تنش و خشم، صرفاً نمایشی است.

برچسب ها: نتانیاهو ، ترامپ ، اسرائیل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

دبیرکل جنبش نجباء: مقاومت مصمم به اخراج نیروها و شرکت‌های آمریکایی از عراق است

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

توییت سفارت ایران در کره جنوبی در واکنش به تجاوز آمریکا

حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!

بدون شرح

ونس، جنگ، مذاکره و اشتباه احتمالی ایرانیان 

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

از قطعنامه تا تفاهم‌نامه

شهادت مادر بندرعباسی و قطع دست کودک یک‌ساله‌اش در حمله آمریکا

داوران فینال و رده بندی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

مسی – یامال، ۱۹ سال بعد

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

پورعلی هم پرسپولیسی شد

تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»

مرز‌های هوشمند با «سامانه سجاد»

دهن‌کجی فوتبال به مردم

انتقام فوتبال از سیاست

کلنگ بمب را می‌زنید!

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه

قاتل ایلیا به میز محاکمه رسید

بمثل ما اعتد وا

صلح می‌خواهید باید بجنگید!

شنیده شدن صدای انفجار در غرب شیراز

مزاحمت ترامپ برای تماشاگران فینال جام جهانی/ تدابیر امنیتی بی‌سابقه و صف‌های ۲ ساعته!

تخلیه پایگاه‌های عربی زیر آتش ایران 

سلطه اسپانیا بر جوایز فردی/ رودری بهترین بازیکن جام جهانی شد

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

مراقب چوپان خائن تنگه باشیم

غبیشاوی مربی استقلال شد

بابا از من می‌خواست برای شهادتش دعا کنم

تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲

مرگ دروغین برای فریب طلبکاران + گفت‌وگو با متهم

امریکا را در ۷ کشور منطقه فروکوفتیم

نرخ پرواز‌های اربعین نهایی نشده است/ رایزنی برای تعیین قیمت بلیت اتوبوس

لاروخا شایسته قهرمانی 

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

رفتار دو دیپلمات فرانسه در تهران غیرقابل قبول است

ضریب هیولایی حرکت‌های کوچک

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
گفت‌وگو با همسر شهید هاشمی/ حاج علی یک فرمانده پیشرو بود
«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!
سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!
همه در یک کشتی هستیم وحدت شرط پیروزی است
از قطعنامه تا تفاهم‌نامه
یادکردی از دو فرمانده شهید هوافضای سپاه/  سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 
تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»
حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار