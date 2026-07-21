کد خبر: 1370036
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تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۵
سیاست » اخبار کلی

نامه اسلامی به گروسی در پی حمله آمریکا به تاسیسات دارخوین

ایران نمایندگی ایران در وین نوشت که رئیس سازمان انرژی اتمی در پی حمله آمریکا به دارخوین نامه‌ای ارسال کرده است.

جوان آنلاین: نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در وین در واکنش به حمله رژیم تروریستی آمریکا به تاسیسات هسته‌ای دارخوین در بیانیه‌ای نوشت: در ساعات اولیه صبح ۲۸ تیر ۱۴۰۵، آمریکا در یک اقدام تجاوزکارانه دیگر، تعدادی موشک به سمت محل ساخت نیروگاه هسته‌ای کارون (دارخوین) که نماد عزت و خودکفایی علمی ملت ایران است، شلیک کرد.

در این بیانیه آمده است: این حمله که هجدهمین موج از اینگونه حملات علیه اماکن و تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز تحت پادمان ایران از آغاز تجاوزات مشترک آمریکا و رژیم اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴ است، شاهد روشن دیگری است مبنی بر اینکه این اعمال نادرست بین‌المللی با هدف نابودی تمام زیرساخت های غیرنظامی یک کشور فقط به خاطر مقاومت قوی آن در برابر ظلم و رد «تسلیم بی قید و شرط»، انجام می‌شود.

نمایندگی ایران تاکید کرد: این حملات همچنین بار دیگر تأیید می‌کند که همه روایت‌های متجاوزان تحت عناوینی نظیر نگرانی‌های مربوط به اشاعه، چیزی جز دروغ، اطلاعات نادرست و فریب برای توجیه اهداف نامشروع‌شان نیست.

در این بیانیه همچنین نوشته شده است: چنین حملاتی، به عنوان نقض های ماهوی ممنوعیت تجاوز که یک قاعده آمره در حقوق بین‌الملل است، بسیار نگران کننده است، به ویژه با توجه به اینکه حمله به مراکز و تأسیسات هسته ای صلح آمیز و تحت پادمان، خصوصا به علت عملکرد نادرست نهادهای بین‌المللی مرتبط، در حال عادی شدن است. در حالی که مماشات با متجاوزان، از جمله از طریق سکوت و انفعال، اساسا آنها را تشویق و جسورتر می‌کند تا تجاوزات بیشتری را با تناوب و وحشی گری افزونتری انجام دهند، واضح است که تداوم این روند خطرناک و در عین حال پرشتاب، به توسعه اقتصادی جهانی آسیب خواهد زد و اعتماد و اطمینان کشورها را برای استفاده مطمئن از علوم و فناوری هسته‌ای برای اهداف صلح آمیز کاهش خواهد داد.

نمایندگی ایران در وین خاطرنشان کرد: این امر بر لزوم اقدام فوری جامعه بین‌المللی دولت‌ها و همچنین نهادهای بین‌المللی مرتبط، به ویژه شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در محکومیت شدید چنین حملاتی و اتخاذ اقدامات مؤثر علیه آنها که نقض اساسی اصول اساسی حقوق بین‌الملل و نیز منشور سازمان ملل و اهداف و مقاصد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند، تاکید می‌کند.

این بیانیه تصریح کرد: در این زمینه، جمهوری اسلامی ایران به طور مستمر با آژانس در تماس است و در این راستا، در ۲۸ تیر ۱۴۰۵، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در نامه ای به مدیرکل آژانس خواستار اتخاذ اقدامات مؤثر و مناسب در برابر چنین تجاوزاتی که یکپارچگی و اعتبار هنجارهای جهانی منع گسترش سلاح های هسته ای را به خطر می اندازد، شدند.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران همچنین نوشت: در حالی که جمهوری اسلامی ایران مصمم است تمام اقدامات لازم را برای حفاظت قاطع از منافع ملی و حقوق حاکمیتی خود اتخاذ کند، جلوگیری از هرگونه حمله به تأسیسات هسته‌ای مسالمت آمیز و تحت پادمان همچنان یک مسئولیت جمعی جهانی است و جهان باید سیاست تحمل صفر را در برابر چنین اعمال غیرقانونی اتخاذ کند.

برچسب ها: گروسی ، رافائل گروسی ، اسلامی
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