حضرت به خوابم آمد و فرمود «نفت» نجس است!

جماعتی از غربگراهای بدسابقه و برخی از مدعیان اصلاحات دقیقاً همان آرزوی بر باد رفته آمریکا و اسرائیل را بر زبان و قلم آورده و بازگشایی تنگه هرمز و انصراف از حاکمیت ایران بر این تنگه را توصیه می‌کنند.

جوان آنلاین: حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

۱- «میجر جیکاک»‌، مشهور به مستر جیکاک یا سید جیکاک‌(!) یکی از ماموران سازمان اطلاعات برون‌مرزی انگلیس (MI۶) بود که پیش از جنگ جهانی دوم و پس از آن که نشانه‌های وجود نفت در مسجد سلیمان پیدا شده بود به ایران اعزام شد. جیکاک مدت ۷ سال به عنوان یک چوپان کر و لال (چون هنوز زبان فارسی را نمی‌دانست‌) در ایل بختیاری و در روستاهای اطراف مسجد سلیمان به آموختن زبان محلی و فرهنگ و آداب منطقه مشغول بود و سپس خود را یک فرد روحانی! قلمداد کرد و حتی به عنوان پیشنماز هم در میان مردم حضور یافت. داستان این جاسوس کارکشته انگلیس مفصل است و با برخی از افسانه‌ها نیز همراه شده است. ولی آنچه مسلم است این که جیکاک خود را با بهره‌گیری از ترفندهای شعبده‌بازی، یک روحانی صاحب نفس و کرامات جا زده بود و هنگامی که «ﻭﯾﻠﯿﺎﻡ ناکس دﺍﺭﺳﯽ»‌، کاشف نفت مسجد سلیمان و اولین خریدار انحصاری نفت ایران در دوره قاجار، در پی انعقاد قرارداد ۹۹ ساله انحصار نفت در ایران بود، ماموریت اصلی میجر جیکاک آغاز شد. او ماموریت داشت مردم را از نقش برجسته‌ای که نفت در اقتصاد کشور و زندگی مردم دارد، بی‌خبر نگه‌ دارد و زمینه را برای غارت این ماده حیاتی توسط انگلیس فراهم کند. یکی از ترفندهای معروف جیکاک که بعدها به آن اعتراف کرد، این‌گونه بود که مردم را برای خبردار شدن از یک معجزه به مسجد دعوت می‌کند و می‌گوید:‌ «‌دیشب حضرت علی علیه‌السلام به خوابم آمد و فرمود به مردم بگو از این ماده سیاه و نجس (نفت) دوری کنند و اجازه بدهند نحسی این ماده نجس دامنگیر فرنگی‌هایی شود که اهل نماز و روزه و روضه نیستند»!

۲- حالا فقط به چند نمونه از میان هزاران نمونه‌ای که همه صاحبنظران (چه دوست و چه دشمن‌) درباره اهمیت تنگه هرمز بر زبان و قلم آورده‌اند نگاهی بیندازید و اعتراف آنها را به نقش حیاتی این تنگه در جنگ با آمریکا و متحدانش و نقشی که می‌تواند در شکوفایی اقتصاد کشورمان داشته باشد ببینید.

l رئیس مؤسسه پژوهش و مطالعات مدیترانه و خاورمیانه: رئیس‌جمهور آمریکا با سیاست‌هایش، اهرم فشاری به ایرانی‌ها داد که از بمب اتم کارآمدتر است؛ کنترل تنگه هرمز، ایران را به چهارمین ابرقدرت جهان تبدیل کرده است.

l شورای روابط خارجی آمریکا: در جریان جنگ کنونی، آمریکا و اسرائیل به ایران یک سلاح مهم‌تر از سلاح هسته‌ای داده‌اند و آن سلاح، تنگه هرمز است که پس از جنگ هم یک کانون درآمد فراوان برای ایران خواهد بود.

l‌ هاآرتص: ترامپ ایران را متوجه اهمیت تنگه هرمز کرده است. اسلحه بازدارنده‌ای مانند بمب اتم و تنگه‌ای برای رونق اقتصادی.

l آسوشیتد پرس: تنگه هرمز جریان‌های درآمدی جدید بسیار زیادی را برای ایران فراهم می‌کند و زرادخانه هسته‌ای نیز هست و این یک نتیجه عجیب است.

l استیون کالینسون (تحلیلگر معروف آمریکایی): این جنگ میلیاردها دلار هزینه روی دست ما گذاشته و جان آمریکایی‌ها را گرفته است. تنگه هرمز برای ایران منبع تازه کشف شده درآمد است و در جنگ نقش بمب هسته‌ای را دارد.

l روزنامه آمریکایی هیل: کنترل ایران بر تنگه هرمز به لحاظ استراتژیک از سلاح هسته‌ای هم مهم‌تر است و می‌تواند درآمد سرشاری را نصیب این کشور کند.

l خبرگزاری آمریکایی یونایتدپرس: ایران پس از این جنگ به اهرم جدیدی به نام تنگه هرمز دست یافته است. اسلحه‌ای همانند بمب هسته‌ای و کانونی برای درآمد سرشار.

l رویترز: تنگه هرمز به عنوان حیاتی‌ترین آبراه انرژی جهان، اکنون به اصلی‌ترین ابزار فشار تهران در مقابله با تهدیدات خارجی تبدیل شده است. شاهرگ حیاتی جهان اکنون در دست ایران است.

l روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت»: کنترل تنگه هرمز به ایران این امکان را می‌دهد بدون نیاز به برتری نظامی کامل، فشار اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای بر آمریکا و متحدانش وارد کند و معادلات جنگ را تغییر دهد.

l نجم علی، تحلیلگر پاکستانی: اهرم فشار برای همیشه جابه‌جا شد؛ جهان فهمید ایران هر موقع بخواهد می‌تواند تنگۀ هرمز را مدیریت کند.

l تام بیتمن، خبرنگار شبکه بی‌بی‌سی انگلیسی در وزارت خارجه آمریکا: ایران نشان داده که می‌تواند ترامپ را متوقف کند؛ اهرم فشار کنترل تنگه هرمز توسط ایران به عاملی فلج‌کننده برای ترامپ تبدیل شده، سایر قدرت‌های ناتو و سازمان ملل هم دستشان بسته است.

l وال استریت ژورنال: اهرم فشار ایران در تنگه هرمز به ‌اندازه موشک‌ها و برنامه هسته‌ای آن مهم است.

l نیویورک تایمز: تهران پس از این جنگ به یک اهرم فشار جدید در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی به نام تنگه هرمز دست یافته است.

و هزاران نمونه دیگر از این دست که شرح آن به درازا می‌کشد و مثنوی هفتاد من کاغذ است!

۳- حالا به نظرات جماعتی از غربگراهای بدسابقه و برخی از مدعیان اصلاحات نگاه کنید. آنها به‌گونه‌ای که انگار با افراد کم‌شعوری مثل خودشان روبه‌رو هستند، در پوشش به‌اصطلاح خیرخواهانه! دقیقاً -تاکید می‌شود که دقیقاً-‌ همان آرزوی بر باد رفته آمریکا و اسرائیل را بر زبان و قلم آورده و بازگشایی تنگه هرمز و انصراف از حاکمیت ایران بر این تنگه را توصیه می‌کنند؛

l بحث تاریخی حاکمیت بر تنگه، بازی با کلمات است! ایران نباید درباره آن و یا نسبت به مسیر عمانی حساسیت نشان بدهد!

l ماجرای مدیریت تنگه را رها کنید این تنگه منشأ دردسر برای ایران است و کشورهای منطقه و جهان و حتی دوستان ایران را علیه تهران قرار می‌دهد!

l ایران نباید تنگه را مسدود کند. چنین اقدامی نیروهای دریایی و موشکی ایران را نابود کرده و آمریکا، چین، هند و کشورهای عربی را در یک جبهه مقابل تهران قرار خواهد داد.

l آن دیگری ارزش و نقش تنگه هرمز در مقابله با تجاوزات دشمن به کشورمان را عمداً نادیده می‌گیرد و ادعا می‌کند: درآمد حاصل از تنگه هرمز در حد «پول خرد» است. ایران باید تنگه را باز کند.

l مدیریت ایران بر تنگه هرمز، یک توهم بی‌فایده و زیانبار است! مسئولان باید به انسداد تنگه پایان بدهند!

l استفاده بیش از حد از کارت تنگه سبب از دست رفتن آن می‌شود. در منطق قدرت اقتصادی، عکس این گزاره به واقعیت نزدیک‌تر است. بنابراین عاقلانه‌تر آن است که از اِعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز صرفنظر کنیم!

l اِعمال حاکمیت بر تنگه هرمز و بستن آن یک «بیراهه بی‌منفعت» است که نباید ادامه پیدا کند!

... و ده‌ها نمونه دیگر از همین دست.

۴- حالا، اعتراف دشمنان به نقش تنگه هرمز در جنگ اخیر و اثر بازدارندگی آن در مقابل تجاوزات دشمنان که به بمب اتمی تشبیه شده است و نیز نقش درآمدزایی تنگه برای کشورمان را با اظهارات و پروپاگاندای جماعت غربگدا و بیانیه و اظهارنظر برخی از مدعیان اصلاحات مقایسه کنید! قضاوت با خودتان. آیا این طیف همان ستون پنجم و پادوهای آمریکا و اسرائیل نیستند که در پوشش حزب و گروه و تحلیلگر و مشاور در برخی از نقاط جاسازی شده‌اند! در این نوشته از بردن نام آنها صرفنظر می‌کنیم ولی برخورد با این طیف یکی از وظایف و ماموریت قطعی نیروهای اطلاعاتی و دستگاه قضائی است و صد البته باید به مردم مبعوث‌شده گزارش بدهند که در این زمینه چه کرده و یا قرار است چه بکنند!