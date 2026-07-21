ملاقات سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق با نخست وزیر این کشور

نخست‌وزیر عراق در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد، راه‌های توسعه روابط دوجانبه و گسترش همکاری‌های مشترک میان دو کشور را بررسی کرد.

جوان آنلاین: علی فالح الزیدی روز دوشنبه با محمدکاظم آل‌صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، دو طرف بر تقویت همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف، در راستای تأمین منافع مشترک دو ملت دوست و تحکیم امنیت و ثبات منطقه تأکید کردند.

همچنین، آخرین مقدمات سفر رسمی نخست‌وزیر عراق به تهران که قرار است در پایان هفته جاری انجام شود، بررسی شد. دو طرف درباره محورهای این سفر و پرونده‌های مورد گفت‌وگو رایزنی کردند تا زمینه گسترش همکاری‌های دوجانبه، توسعه شراکت و افزایش هماهنگی میان تهران و بغداد در موضوعات مورد اهتمام مشترک فراهم شود.