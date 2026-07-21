قالیباف قانون برگزاری جلسات علنی در شرایط اضطرار را ابلاغ کرد

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ««قانون اصلاح ماده (۱) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» را مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی ابلاغ کرد.

طبق این قانون مصوبه جلسه علنی (۲۲ تیر) مجلس، در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور که بنا به تشخیص هیئت رئیسه مجلس، حضور نمایندگان و برگزاری جلسات رسمی مجلس از جمله صحن، کمیسیون ها و هیئت رئیسه در محل مذکور در این ماده امکان پذیر نباشد، این جلسات با اطلاع رسانی به نمایندگان در محل یا محل‌های دیگری غیر از محل دائمی یا در بستر فضای مجازی تشکیل می‌شود.