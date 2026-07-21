جوان آنلاین: « مجاشع التمیمی»، تحلیلگر امور سیاسی عراقی اظهار داشت که سفر منطقهای علی الزیدی، نخست وزیر عراق، به تهران و آنکارا، که تنها چند روز پس از سفر او به واشنگتن و دیدار با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا انجام میشود، ابعاد راهبردی قابل توجهی دارد که فراتر از پروتکلهای سنتی است.
التمیمی افزود: زمان سفر الزیدی به تهران پس از دیدارش با ترامپ، احتمال میانجیگری رسمی مستقیم بین واشنگتن و تهران فراهم میکند، و چه بسا بغداد حامل پیامهای اعلام نشدهای در رابطه با تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و جلوگیری از تشدید درگیری در آن باشد.
گمانهزنیهای سیاسی در مورد سفر الزیدی به تهران
وی تصریح کرد: موفقیت عراق در ایفای این نقش، یک دستاورد دیپلماتیک قابل توجه خواهد بود که جایگاه منطقهای آن را تقویت میکند، اگرچه این موضوع همچنان در حوزه گمانهزنیهای سیاسی و در انتظار تایید رسمی است و هنوز برای قطعیت یافتن آن زود است.
التمیمی گفت: الزیدی در طول سفر خود به تهران، به دنبال ایجاد توازن در روابط خارجی عراق است، به ویژه از آنجایی که روابط بین بغداد و تهران به دلیل پیوندهای عمیق تاریخی، مذهبی و اجتماعی بین دو کشور با سایر روابط متفاوت است.
وی افزود: الزیدی تعهد عراق به اتخاذ سیاست ایجاد توازن ژئوپلیتیکی با هدف تقویت روابط با کشورهای همسایه و شرکای منطقهای و بینالمللی را بار دیگر مورد تاکید قرار خواهد داد.
التمیمی درباره سفر الزیدی به آنکارا و محور گفتگوهایش با مقامات ترکیه تصریح کرد: این گفتوگوها بر مسائل مورد اختلاف و پیش از همه امنیت مرزی و پرونده حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، و همچنین از سرگیری صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق از طریق بندر «جیهان» متمرکز خواهد بود و علاوه بر این موضوع بحران آب و گسترش افقهای همکاری اقتصادی در چارچوب پروژه کریدور توسعه استراتژیک را شامل خواهد شد و بدین ترتیب جایگاه عراق را به عنوان یک شریک منطقهای محوری، نه عرصهای برای درگیری، تثبیت میکند.
گفتنی است که منابع عراقی اعلام کردند که قرار است، نخست وزیر این کشور طی روزهای آتی به ایران سفر کند.