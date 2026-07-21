جنبش انصارالله یمن به انتخاب خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن انتخاب خلیل الحلیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس به جای شهید یحیی السنوار را تبریک گفت.

در بیانیه صادره از سوی دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن آمده است: انتخاب الحیه باعث می شود صلابت و قدرت مقاومت تقویت شود چرا که رهبران مقاومت از میان دردها و رنج ها و اراده ملت فلسطین بیرون آمده اند.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: این تصمیم ثابت می کند که مقاومت شکست‌ناپذیر بوده و نقشه اشغالگران اسرائیلی برای نابودی آن شکست خورده است.

انصارالله بر موضع ثابت این جنبش در حمایت از ملت فلسطین و آرمان آنها تاکید کرد و امت اسلامی را مسئول حمایت از پایداری، استقامت و مقاومت ملت فلسطین دانست.