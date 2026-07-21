حملات رژیم صهیونیستی و انفجارهای مهیب در جنوب لبنان

جوان آنلاین: ارتش متجاوز صهیونیستی از بامداد امروز مجموعه‌ای از انفجارهای مهیب را در اطراف مناطق بیت یاحون و کونین واقع در استان بنت جبیل در جنوب لبنان انجام داده است.

شب گذشته نیز توپخانه‌های رژیم صهیونیستی اطراف منطقه المنصوری و بیروت السیاد را هدف حملات خود قرار دادند.

جنوب لبنان همه روزه شاهد سلسله حملات رژیم صهیونیستی به تعدادی از شهرک‌های آن است که شامل گلوله‌باران مناطق مختلف و عملیات انفجار و تخریب توسط نظامیان صهیونیست در تعدادی از روستاها می‌شود.

رژیم صهیونیستی به این ترتیب همچنان به نقض آتش‌بس و تفاهم نامه میان ایران و آمریکا و نادیده گرفتن توافق چهارچوب بین لبنان و رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهد.