حملات رژیم صهیونیستی و انفجارهای مهیب در جنوب لبنان

جوان آنلاین: ارتش متجاوز صهیونیستی از بامداد امروز مجموعهای از انفجارهای مهیب را در اطراف مناطق بیت یاحون و کونین واقع در استان بنت جبیل در جنوب لبنان انجام داده است.
شب گذشته نیز توپخانههای رژیم صهیونیستی اطراف منطقه المنصوری و بیروت السیاد را هدف حملات خود قرار دادند.
جنوب لبنان همه روزه شاهد سلسله حملات رژیم صهیونیستی به تعدادی از شهرکهای آن است که شامل گلولهباران مناطق مختلف و عملیات انفجار و تخریب توسط نظامیان صهیونیست در تعدادی از روستاها میشود.
رژیم صهیونیستی به این ترتیب همچنان به نقض آتشبس و تفاهم نامه میان ایران و آمریکا و نادیده گرفتن توافق چهارچوب بین لبنان و رژیم صهیونیستی ادامه میدهد.