جوان آنلاین: گردان های حزب‌الله عراق در این بیانیه تصمیم یمن برای اعمال محاصره دریایی علیه حکومت عربستان را تبریک گفت و آن را پاسخی قانونی به محاصره ظالمانه‌ای دانست که نزدیک به ۱۲ سال بر مردم یمن تحمیل شده است.

این گروه مبارز عراقی در ادامه افزود: تصمیم شجاعانه یمن که حامل معادله راهبردی "محاصره در برابر محاصره، و تنش‌آفرینی در برابر تنش‌آفرینی است، نشان‌دهنده اراده‌ای فولادین و تزلزل‌ناپذیر و عزمی راسخ برای دفاع از حاکمیت یمن و بازپس‌گیری کامل حقوق سلب‌شده این کشور است.

گردان های حزب‌الله عراق در پایان بیانیه خود با اشاره به همگرایی گروه‌های مقاومت در منطقه تصریح کرد: در راستای هماهنگی با اتحاد جبهه حق و روح همبستگی جهادی، حمایت کامل خود را از این اقدام یمن اعلام می کنیم.