ابراهیم شریفی در این دیدار با اشاره به استقبال چشمگیر از چهاردهمین دوسالانه عکس رضوی، اظهار داشت: به لطف الهی، در مدت کوتاهی بیش از ۹۰۰ اثر به دبیرخانه چهاردهمین جشنواره عکس رضوی در استان البرز ارسال شد؛ آن هم در شرایطی که استان غرق در سوگ شهادت رهبر شهید بود.
وی در ادامه با بیان اینکه استان البرز در ادای احترام به مقام امام مجاهد شهید، پیشگام عمل کرد، افزود: ثبت حماسهی تشییع رهبر شهید و همگرایی جامعه هنری استان در این رویداد، نشاندهنده ارادت قلبی و ظرفیت بالای فرهنگی البرز است.
شریفی با تأکید بر لزوم کیفیتبخشی به این جشنواره، ابراز امیدواری کرد: امید است با نظارت دقیق و راهبری مرکز عالی قرآن و عترت، اختتامیهای شایسته و آبرومند برگزار کنیم که بازتابدهنده شکوه و معنویت فرهنگ رضوی باشد.
حجتالاسلام و المسلمین حمیدرضا اربابسلیمانی، معاون قرآنی وزیر و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت نیز ضمن تقدیر از تلاشهای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در مدیریت رویدادهای هنری و قرآنی، بر ضرورت حفظ این شتاب و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای استانی برای ارتقای سطح کیفی اختتامیه جشنواره تأکید کرد.
در این دیدار مقرر شد برنامهریزیهای نهایی برای برگزاری آیین اختتامیه و انتخاب آثار برتر با بهرهگیری از تجربیات کمیتههای تخصصی دو مجموعه با دقت و حساسیت ویژه پیگیری شود.