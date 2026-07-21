علی قاسمپوردر پایان دویست و چهل و ششمین جلسه رسمی این شورا در جمع خبرنگاران، جزئیات مصوبات مهم این جلسه را تشریح کرد.
سخنگوی شورای شهر کرج با اشاره به بررسی لایحه شهرداری کرج درباره اجرای آزمایشی طرح حمایت هدفمند از استفاده از حملونقل عمومی رایگان اظهار کرد: این لایحه با قید دوفوریت در دستور کار شورا قرار گرفت که دوفوریت آن به اتفاق آرای اعضای حاضر به تصویب رسید.
وی تصریح کرد: آغاز فرآیند استقرار سامانه کارت شهروندی کرج و ضرورت پیشبینی همزمان سازوکارهای اجرایی، مالی و حقوقی طرح، لزوم اجرای آزمایشی و ارزیابی نتایج آن پیش از تعمیم به سایر خطوط و همچنین بررسیهای کارشناسی انجامشده در جلسات شورا و کمیسیون عمران و حملونقل از مهمترین دلایل ارائه این درخواست بود.
سخنگوی شورای شهر کرج افزود: هدف از این طرح، اجرای سیاستهای حمایتی بهصورت هدفمند، مدیریت آثار مالی و حقوقی، بهرهگیری از دادههای واقعی و افزایش کارایی شبکه حملونقل عمومی است.
قاسمپور بیان کرد: مطابق اصلاحیه مصوب شورای اسلامی شهر کرج، تا زمان بهرهبرداری کامل از سامانه، طرح بهصورت آزمایشی و در قالب رایگانسازی خطوط اتوبوسرانی شهر کرج برای عموم شهروندان اجرا خواهد شد و هرگونه تمدید یا توسعه آن منوط به تصویب مجدد شورای اسلامی شهر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: شهرداری مکلف است در پایان دوره آزمایشی، گزارش جامعی از نتایج اجرای طرح شامل تغییرات سهم سفرهای حملونقل عمومی، آثار مالی و بودجهای، میزان تغییر درآمدها، سطح رضایتمندی شهروندان، آثار اجتماعی و فرهنگی، تأثیر بر ترافیک شهری، هزینه تمامشده هر سفر و پیشنهادهای اصلاحی را به شورای اسلامی شهر ارائه کند.
سخنگوی شورای شهر کرج همچنین گفت: اداره کل حقوقی شهرداری نیز موظف شده است آثار حقوقی و قراردادی اجرای این طرح را در حوزه قراردادهای مرتبط با بلیت الکترونیک، سامانههای هوشمند حملونقل، درآمدهای وابسته و سایر تعهدات احتمالی بررسی و گزارش کارشناسی خود را به شورا ارائه کند.
قاسمپور با اشاره به تأمین منابع مالی اجرای طرح افزود: اعتبارات مورد نیاز از محل اصلاح ردیفهای مصوب بودجه سال جاری شهرداری در متمم بودجه تأمین خواهد شد و هرگونه توسعه طرح یا افزایش بار مالی آن نیازمند پیشبینی اعتبار و تصویب شورای اسلامی شهر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی لایحه شهرداری کرج درباره تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار اشاره کرد و گفت: این لایحه با هدف مشارکت در برگزاری جشنواره مطبوعات و مراسم روز خبرنگار و در راستای تکریم فعالان حوزه رسانه به شورا ارائه شد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج افزود: بر اساس لایحه اولیه، اختصاص مبلغ ۲۵ میلیارد ریال از محل ردیف اطلاعرسانی شهرداری پیشبینی شده بود، اما با پیشنهاد شهردار کرج و موافقت اعضای شورا، این رقم به ۳۰ میلیارد ریال افزایش یافت.
قاسمپور خاطرنشان کرد: در نهایت لایحه اصلاحشده با افزایش اعتبار از ۲۵ میلیارد ریال به ۳۰ میلیارد ریال و با حفظ سایر مفاد، به اتفاق آرای اعضای حاضر در جلسه به تصویب رسید.