کد خبر: 1369983
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۱
البرز » سياسي

آمادگی منطقه ویژه اقتصادی پیام برای توسعه تجارت با کشورهای آفریقایی

البرز مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام، توسعه همکاری با اتاق مشترک ایران و آفریقا را گامی مؤثر برای افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش تعاملات اقتصادی دانست و بر آمادگی این منطقه برای فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم به‌منظور توسعه تجارت با کشورهای آفریقایی تأکید کرد.

محسن حسنلو در نشست مشترک با مدیران اتاق مشترک ایران و آفریقا، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بازار آفریقا برای تولیدکنندگان ایرانی، اظهار کرد: منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام آمادگی دارد با توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل فرآیندهای تجاری و حمایت از حضور فعال بخش خصوصی، زمینه افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای آفریقایی را فراهم کند.
وی ابراز امیدواری کرد تعاملات مشترک میان منطقه ویژه اقتصادی پیام و اتاق مشترک ایران و آفریقا به افزایش مبادلات تجاری، توسعه روابط اقتصادی و حضور پررنگ‌تر فعالان اقتصادی ایران در بازارهای این قاره منجر شود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام با اشاره به رویکرد جدید این مجموعه در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، افزود: اجرای پروژه‌های راهبردی در حوزه حمل‌ونقل، لجستیک و فناوری اطلاعات، پیام را در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اقتصادی کشور قرار داده است.
پروژه‌های راهبردی، پیشران توسعه ظرفیت‌های تجاری پیام
حسنلو از جذب سرمایه‌گذار برای احداث بزرگ‌ترین ترمینال هوشمند بار و مسافر خاورمیانه در فرودگاه بین‌المللی پیام خبر داد و گفت: اجرای این پروژه نقش مهمی در توسعه حمل‌ونقل هوایی، افزایش ظرفیت ترانزیت کالا و ارتقای جایگاه پیام در زنجیره تجارت منطقه‌ای خواهد داشت.
وی همچنین از توسعه زیرساخت‌های انرژی، ایجاد مراکز داده و راه‌اندازی گمرک تخصصی فناوری اطلاعات در منطقه ویژه اقتصادی پیام خبر داد و افزود: با تکمیل این طرح‌ها، فرآیند ترخیص کالاهای حوزه فناوری اطلاعات با سرعت و کارآمدی بیشتری انجام خواهد شد.
در ادامه این نشست، مسعود برهمن، رئیس اتاق مشترک ایران و آفریقا، با اشاره به ظرفیت‌های منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام، این مجموعه را یکی از بسترهای راهبردی توسعه تجارت ایران با کشورهای آفریقایی توصیف کرد و گفت: بهره‌گیری از زیرساخت‌های لجستیکی، حمل‌ونقل هوایی و تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک، می‌تواند پیام را به محور تعاملات اقتصادی ایران و آفریقا تبدیل کند.
وی با بیان اینکه آفریقا امروز یکی از مهم‌ترین بازارهای نوظهور جهان به شمار می‌رود، اظهار کرد: بسیاری از کشورها در حال افزایش سهم خود از این بازار هستند، در حالی که ایران هنوز از ظرفیت‌های موجود در این قاره به‌طور کامل بهره‌برداری نکرده است.

ظرفیت‌های پیام زمینه‌ساز توسعه تجارت با کشورهای آفریقایی

رئیس اتاق مشترک ایران و آفریقا، توسعه شبکه‌های لجستیکی، حمل‌ونقل هوایی و اتصال منطقه ویژه اقتصادی پیام به شبکه ریلی را از مهم‌ترین مزیت‌های این مجموعه برشمرد و افزود: این ظرفیت‌ها می‌تواند هزینه‌های تجارت با کشورهای آفریقایی را کاهش داده و زمینه افزایش صادرات و واردات را فراهم کند.
برهمن همچنین با اشاره به ظرفیت کشورهای آفریقایی در تأمین مواد اولیه و محصولات راهبردی، تصریح کرد: بخشی از نیاز کشور در حوزه‌هایی همچون مواد معدنی، طلا، نهاده‌های دامی و برخی کالاهای اساسی از طریق توسعه همکاری با کشورهای آفریقایی قابل تأمین است و گسترش این همکاری‌ها می‌تواند به تقویت امنیت اقتصادی و کاهش خروج ارز کمک کند.
وی بر تشکیل کارگروه مشترک میان اتاق مشترک ایران و آفریقا و منطقه ویژه اقتصادی پیام تأکید کرد و گفت: با تدوین برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده و پیگیری مستمر، امکان اجرای پروژه‌های مشترک در حوزه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، لجستیک، فناوری، خدمات فنی و مهندسی، بهداشت و درمان و صنایع دانش‌بنیان فراهم خواهد شد.
رئیس اتاق مشترک ایران و آفریقا در پایان با اعلام آمادگی این اتاق برای تسهیل ارتباط میان فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام می‌تواند نقش مهمی در توسعه همکاری‌های تجاری ایران با کشورهای آفریقایی ایفا کند.

برچسب ها: البرز ، کرج ، پیام
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

بدون شرح

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

دبیرکل جنبش نجباء: مقاومت مصمم به اخراج نیروها و شرکت‌های آمریکایی از عراق است

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

از تنگه رانده در کوه مانده

میناب هم جنوب بود

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

توییت سفارت ایران در کره جنوبی در واکنش به تجاوز آمریکا

ونس، جنگ، مذاکره و اشتباه احتمالی ایرانیان 

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

بازداشت پرستار خانگی به اتهام قتل ۲ پیرزن + گفت‌وگو با متهم

شهادت مادر بندرعباسی و قطع دست کودک یک‌ساله‌اش در حمله آمریکا

داوران فینال و رده بندی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

نیروی نیکوکاری می‌تواند کلید تحول در سبک زندگی ما باشد

معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت درمنطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست

 خط و نشان لاروخا برای حریف فینال

پیام سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله وحشیانه آمریکا به بیمارستان شهید بقایی اهواز

مسی – یامال، ۱۹ سال بعد

پورعلی هم پرسپولیسی شد

داستان لو رفتن سؤالات امتحان نهایی، امسال هم تکرار شد

انتظار برای امتحان

هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!

پنجمین شب تجاوز دشمن عهدشکن/حمله به بیمارستان اهواز جنایت جدید آمریکا

آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 

موج گرما جان ۹۰۰ هلندی را گرفت

شرارت آمریکایی‌ها تنگه هرمز را باز نمی‌کند/کنترل با ماست

جنبش النجباء عراق خواستار اخراج شرکت‌های فاسد آمریکایی شد

پیام تبریک عراقچی به وزیر خارجه ونزوئلا؛ تأکید بر گسترش روابط تهران-کاراکاس

پایگاه‌ها و مراکز آمریکا در کویت و بحرین هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!
همه در یک کشتی هستیم وحدت شرط پیروزی است
از قطعنامه تا تفاهم‌نامه
یادکردی از دو فرمانده شهید هوافضای سپاه/  سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 
تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»
حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست
رسانه‌داری و عقلانیت!
جغرافیای تنگه گویا است
تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار