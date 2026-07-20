سخنگوی سازمان ملل متحد در پی از سرگیری تجاوز آمریکا به ایران، با ابراز نگرانی این نهاد بین اللملی درباره این «درگیری‌ها»، خواستار کاهش فوری تنش‌ها در منطقه غرب آسیا (خاورمیانه) شد.

جوان آنلاین: استفان دوجاریک امروز دوشنبه به وقت محلی (۲۹ تیرماه) در جمع خبرنگاران در سازمان ملل گفت: «ما به طور جدی نگران تشدید دوباره درگیری‌ها و افزایش تنش‌های جدید در بخش‌های گسترده‌ای از منطقه هستیم.»

به گزارش ایرنا، وی تصریح کرد: «کاهش فوری تنش‌ها ضروری است. همچنین یادآوری می‌کنم که مانند هر درگیری، حفاظت از غیرنظامیان و اماکن و اهداف غیرنظامی از اهمیت حیاتی برخوردار است.»

سخنگوی سازمان ملل تاکید کرد: زیرساخت‌های حیاتی که غیرنظامیان برای ادامه حیات به آنها وابسته هستند از جمله بیمارستان‌ها و منابع تامین آب باید از آسیب و حمله مصون بمانند.

دوجاریک همچنین گفت: همه طرف‌ها باید به تعهدات خود بر اساس حقوق بشردوستانه بین‌المللی از جمله اصول تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب و اقدامات احتیاطی، احترام بگذارند.

آمریکا از ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ (هفتم جولای ۲۰۲۶) در پی ادعای حمله به تعدادی از شناور‌های عبوری از جنوب تنگه هرمز با نقض تفاهم نامه اسلام آباد به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور، بار دیگر نه تنها حملات تجاوزکارانه علیه ایران را از سر گرفته، بلکه محاصره دریایی را نیز از ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه ۲۳ تیرماه مجددا آغاز کرده است.

رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا اعلام کرد که دیگر تفاهمی با ایران وجود ندارد و آتش‌بس به پایان رسیده است.

سازمان ملل: نگران تهدید‌ها علیه عربستان هستیم

سخنگوی سازمان ملل درباره یمن نیز افزود: «ما گزارش‌ها را دیده‌ایم و بسیار نگران تهدید‌ها مجدد حوثی‌ها (انصارالله یمن) علیه عربستان سعودی، علیه آزادی ناوبری و خطر تشدید تنش‌های منطقه‌ای حتی گسترده‌تر هستیم.»

دوجاریک تاکید کرد: «ما خواستار کاهش فوری تنش‌ها هستیم. از همه طرف‌ها می‌خواهیم اختلافات خود را از طریق گفت‌و‌گو و دیپلماسی حل و فصل کنند.»

سخنگوی سازمان ملل ادامه داد: «ما بار دیگر تاکید می‌کنیم که قطعنامه ۲۷۲۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد (۲۰۲۴) و قطعنامه‌های بعدی مرتبط با حملات حوثی‌ها (انصارالله یمن) علیه کشتی‌های تجاری و غیرنظامی باید به‌طور کامل رعایت شوند.»

وی اضافه کرد: هانس گراندبرگ فرستاده ویژه ما در امور یمن، امروز برای انجام گفت‌و‌گو‌هایی در مسقط حضور دارد. او روز گذشته سفر خود به ریاض را به پایان رساند؛ سفری که در جریان آن با رشاد العلیمی رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن، محمد آل جابر سفیر عربستان سعودی در یمن و نمایندگان پنج عضو دائم شورای امنیت دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

دوجاریک تصریح کرد: این گفت‌و‌گو‌ها بر لزوم کاهش تنش و توافق طرفین بر سر راهی برای حفظ دستاورد‌های آتش‌بس ۲۰۲۲ با میانجیگری سازمان ملل متحد متمرکز بود. فرستاده ویژه همچنین بر اهمیت جلوگیری از سرایت تشدید تنش‌های منطقه‌ای به یمن و حفظ فضای لازم برای یک روند سیاسی فراگیر، تحت رهبری یمنی‌ها، به‌منظور پایان دادن جامع به درگیری‌ها تاکید کرد.

استقبال سازمان ملل از اجرای عملیات مناطق آزمایشی در لبنان

سخنگوی سازمان ملل هچنین از اجرای عملیات مناطق آزمایشی در روستا‌های «فرون»، «صریفا» و «زوطر الغربیه» مطابق با چارچوب سه‌جانبه و تحت نظارت گروه هماهنگی نظامی برای لبنان که از امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز شده است، استقبال کرد.

دوجاریک تصریح کرد: ما لبنان و (رژیم) اسرائیل را تشویق می‌کنیم که تلاش‌ها برای اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را ادامه دهند.

وی افزود: نیروی موقت سازمان ملل متحد در لبنان (یونیفل) همچنان موارد نقض حریم هوایی لبنان را از جمله فعالیت گسترده سامانه‌های هوایی بدون سرنشین در سراسر منطقه عملیاتی و پرواز پهپاد‌های شناسایی بر فراز یا در نزدیکی مواضع سازمان ملل در هر دو بخش غربی و شرقی منطقه عملیاتی را مشاهده کرده است.

وی افزود: یونیفل همچنین مواردی از فعالیت پهپاد‌هایی را مشاهده کرده است که در نزدیکی مناطق غیرنظامی و مواضع سازمان ملل، اقدام به رهاسازی مهمات کرده‌اند.

سخنگوی سازمان ملل ادامه داد: نیرو‌های حافظ صلح یونیفل همچنان به کشف انبار‌های تسلیحاتی غیرمجاز و مهمات منفجرنشده در منطقه عملیاتی این مأموریت ادامه داده‌اند.

وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای عنوان کرد که امروز دوشنبه، عملیات مناطق آزمایشی در روستا‌های «فرون»، «صریفا» و «زوطر الغربیه» مطابق با چارچوب سه‌جانبه و تحت نظارت گروه هماهنگی نظامی برای لبنان آغاز شد.

لبنان و رژیم اسرائیل ماه گذشته با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» را امضا کردند. هدف این توافق پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیرو‌های صهیونیست اشاره می‌کنند.