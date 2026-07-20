درخواست قانونگذاران دموکرات آمریکا برای توقف جنگ علیه ایران

پس از مرگ سه سرباز آمریکایی و خساراتی که این کشور در جنگ متجاوزانه علیه ایران متحمل شده، قانونگذاران دموکرات بار دیگر خواستار پایان فوری این جنگ شدند.

جوان آنلاین: حکیم جفریز، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا گفت: جنگ بی‌ملاحظه و پرهزینه علیه ایران برای مردم آمریکا فاجعه‌بار بوده است. خداوند مراقب سربازان ما باشد که بی‌جهت در معرض خطر قرار گرفته‌اند.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش نشریه تایم، پس از آنکه فرماندهی تروریستی آمریکا در منطقه (سنتکام) مرگ دو سرباز آمریکایی در اردن و یک سرباز در شمال عراق را تایید کرد، حکیم جفریز گفت: دیگر نیازی نیست قهرمانان آمریکایی به خاطر این جنگ بی‌ملاحظه جان خود را از دست بدهند.

همزمان، سوزان بونامیچی، نماینده دموکرات از ایالت اورگن ضمن آنکه خواستار توقف جنگ علیه ایران شد، گفت: در چند روز گذشته، سه عضو سرویس آمریکایی به دلیل جنگ علیه ایران جان خود را از دست داده‌اند. قلب من با خانواده و دوستان آنهاست. کنگره و مردم آمریکا گفته‌اند که این جنگ باید پایان یابد.

در همین خصوص، سناتور کریس ون هولن از مریلند نیز درخواست مشابهی را مطرح کرد و تاکید داشت: این جنگ بی‌معنی هرگز نباید آغاز می‌شد و باید اکنون پایان یابد.

یک نظرسنجی انجام‌شده توسط اکونومیست و موسسه یوگاو نشان داد که ۵۷ درصد از بزرگسالان آمریکایی که بین ۱۰ تا ۱۴ ژوئیه مورد بررسی قرار گرفتند، معتقدند که تصمیم برای جنگ علیه «اشتباه» بوده است.

هم مجلس نمایندگان و هم سنا ماه گذشته قطعنامه‌های قانون اختیارات جنگی را با هدف محدود کردن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از ادامه جنگ تصویب کردند. آدام شف، سناتور دموکرات از ایالت کالیفرنیا هفته گذشته پس از نقض آتش‌بس توسط آمریکا، قطعنامه جدید اختیارات جنگی را ارائه کرد.

تد لیو، نماینده دموکرات دیگری از کالیفرنیا در واکنش به اخبار مربوط به کشته شدن سربازان آمریکایی، از جمهوری‌خواهان خواست «همین‌اکنون در تصویب قطعنامه اختیارات جنگی به ما بپیوندند».

کوری بوکر، نماینده دموکرات از نیوجرسی جنگ علیه ایران را محکوم کرد و گفت: عزم و فوریت قانونگذاران برای استفاده از هر ابزار و قدرتی که در اختیار داریم برای پایان دادن به این جنگ غیرقانونی باید ادامه یابد.

جین شاهین، نماینده دموکرات از نیوهمپشایر نیز درخواست مشابهی را مطرح کرد و اظهار داشت: رئیس‌جمهور ترامپ باید برای پایان دادن به این جنگ فاجعه‌بار مذاکره کند.

رو خانا، نماینده دیگری از کالیفرنیا گفت: به جنگ علیه ایران پایان دهید.

در همین حال، سناتور کریس مورفی از ایالت کنتیکت ضمن هشدار نسبت به گسترش جنگ، تاکید کرد: ترامپ به‌طرز وحشتناکی کنترل این جنگ را از دست داده است.

اندی کیم، نماینده دموکرات از نیوجرسی گفت: ما باید سربازان خود را از معرض آسیب دور کنیم و به این جنگ پایان دهیم.

در حالی‌که هنوز دو هفته از اجرای تفاهم نامه اسلام‌آباد نمی‌گذشت، آمریکا با تحت فشار قرار دادن عمان و با حمایت برخی کشور‌های منطقه اقدام به دور زدن تفاهم نامه و نقض بند ۵ آن در رابطه با مدیریت ایران بر تنگه هرمز، کردند که این مسئله با مخالفت و اعتراض ایران مواجه شد. با این حال این کشور‌ها به اعتراض ایران توجه نکردند و مسیر جنوبی تنگه هرمز را بدون توجه به تفاهم مذکور برای عبور کشتی‌ها باز کردند که این روند به تشدید دوباره تنش و برهم خورد تفاهم اسلام‌آباد منجر شد.