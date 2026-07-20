کد خبر: 1369978
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۵
بين‌الملل » اخبار كلی

درخواست قانونگذاران دموکرات آمریکا برای توقف جنگ علیه ایران

درخواست قانونگذاران دموکرات آمریکا برای توقف جنگ علیه ایران پس از مرگ سه سرباز آمریکایی و خساراتی که این کشور در جنگ متجاوزانه علیه ایران متحمل شده، قانونگذاران دموکرات بار دیگر خواستار پایان فوری این جنگ شدند.

جوان آنلاین: حکیم جفریز، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا گفت: جنگ بی‌ملاحظه و پرهزینه علیه ایران برای مردم آمریکا فاجعه‌بار بوده است. خداوند مراقب سربازان ما باشد که بی‌جهت در معرض خطر قرار گرفته‌اند.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش نشریه تایم، پس از آنکه فرماندهی تروریستی آمریکا در منطقه (سنتکام) مرگ دو سرباز آمریکایی در اردن و یک سرباز در شمال عراق را تایید کرد، حکیم جفریز گفت: دیگر نیازی نیست قهرمانان آمریکایی به خاطر این جنگ بی‌ملاحظه جان خود را از دست بدهند.

همزمان، سوزان بونامیچی، نماینده دموکرات از ایالت اورگن ضمن آنکه خواستار توقف جنگ علیه ایران شد، گفت: در چند روز گذشته، سه عضو سرویس آمریکایی به دلیل جنگ علیه ایران جان خود را از دست داده‌اند. قلب من با خانواده و دوستان آنهاست. کنگره و مردم آمریکا گفته‌اند که این جنگ باید پایان یابد.

در همین خصوص، سناتور کریس ون هولن از مریلند نیز درخواست مشابهی را مطرح کرد و تاکید داشت: این جنگ بی‌معنی هرگز نباید آغاز می‌شد و باید اکنون پایان یابد.

یک نظرسنجی انجام‌شده توسط اکونومیست و موسسه یوگاو نشان داد که ۵۷ درصد از بزرگسالان آمریکایی که بین ۱۰ تا ۱۴ ژوئیه مورد بررسی قرار گرفتند، معتقدند که تصمیم برای جنگ علیه «اشتباه» بوده است.

هم مجلس نمایندگان و هم سنا ماه گذشته قطعنامه‌های قانون اختیارات جنگی را با هدف محدود کردن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از ادامه جنگ تصویب کردند. آدام شف، سناتور دموکرات از ایالت کالیفرنیا هفته گذشته پس از نقض آتش‌بس توسط آمریکا، قطعنامه جدید اختیارات جنگی را ارائه کرد.

تد لیو، نماینده دموکرات دیگری از کالیفرنیا در واکنش به اخبار مربوط به کشته شدن سربازان آمریکایی، از جمهوری‌خواهان خواست «همین‌اکنون در تصویب قطعنامه اختیارات جنگی به ما بپیوندند».

کوری بوکر، نماینده دموکرات از نیوجرسی جنگ علیه ایران را محکوم کرد و گفت: عزم و فوریت قانونگذاران برای استفاده از هر ابزار و قدرتی که در اختیار داریم برای پایان دادن به این جنگ غیرقانونی باید ادامه یابد.

جین شاهین، نماینده دموکرات از نیوهمپشایر نیز درخواست مشابهی را مطرح کرد و اظهار داشت: رئیس‌جمهور ترامپ باید برای پایان دادن به این جنگ فاجعه‌بار مذاکره کند.

رو خانا، نماینده دیگری از کالیفرنیا گفت: به جنگ علیه ایران پایان دهید.

در همین حال، سناتور کریس مورفی از ایالت کنتیکت ضمن هشدار نسبت به گسترش جنگ، تاکید کرد: ترامپ به‌طرز وحشتناکی کنترل این جنگ را از دست داده است.

اندی کیم، نماینده دموکرات از نیوجرسی گفت: ما باید سربازان خود را از معرض آسیب دور کنیم و به این جنگ پایان دهیم.

در حالی‌که هنوز دو هفته از اجرای تفاهم نامه اسلام‌آباد نمی‌گذشت، آمریکا با تحت فشار قرار دادن عمان و با حمایت برخی کشور‌های منطقه اقدام به دور زدن تفاهم نامه و نقض بند ۵ آن در رابطه با مدیریت ایران بر تنگه هرمز، کردند که این مسئله با مخالفت و اعتراض ایران مواجه شد. با این حال این کشور‌ها به اعتراض ایران توجه نکردند و مسیر جنوبی تنگه هرمز را بدون توجه به تفاهم مذکور برای عبور کشتی‌ها باز کردند که این روند به تشدید دوباره تنش و برهم خورد تفاهم اسلام‌آباد منجر شد.

برچسب ها: آمریکا ، جنگ ، ایران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

بدون شرح

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

قانون تنگه‌ها

دبیرکل جنبش نجباء: مقاومت مصمم به اخراج نیروها و شرکت‌های آمریکایی از عراق است

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

از تنگه رانده در کوه مانده

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

میناب هم جنوب بود

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

ونس، جنگ، مذاکره و اشتباه احتمالی ایرانیان 

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

بازداشت پرستار خانگی به اتهام قتل ۲ پیرزن + گفت‌وگو با متهم

حکم اعدام دو تروریست داعشی اجرا شد

داوران فینال و رده بندی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

نیروی نیکوکاری می‌تواند کلید تحول در سبک زندگی ما باشد

معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت درمنطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

توییت سفارت ایران در کره جنوبی در واکنش به تجاوز آمریکا

شهادت مادر بندرعباسی و قطع دست کودک یک‌ساله‌اش در حمله آمریکا

 خط و نشان لاروخا برای حریف فینال

پیام سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله وحشیانه آمریکا به بیمارستان شهید بقایی اهواز

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

پورعلی هم پرسپولیسی شد

داستان لو رفتن سؤالات امتحان نهایی، امسال هم تکرار شد

انتظار برای امتحان

هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!

موج گرما جان ۹۰۰ هلندی را گرفت

پنجمین شب تجاوز دشمن عهدشکن/حمله به بیمارستان اهواز جنایت جدید آمریکا

شرارت آمریکایی‌ها تنگه هرمز را باز نمی‌کند/کنترل با ماست

مسی – یامال، ۱۹ سال بعد

جنبش النجباء عراق خواستار اخراج شرکت‌های فاسد آمریکایی شد

پیام تبریک عراقچی به وزیر خارجه ونزوئلا؛ تأکید بر گسترش روابط تهران-کاراکاس

آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
یادکردی از دو فرمانده شهید هوافضای سپاه/  سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 
تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»
حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست
رسانه‌داری و عقلانیت!
جغرافیای تنگه گویا است
تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار