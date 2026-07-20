جوان آنلاین: فاطمه مهاجرانی که در اجرای دستور رئیس جمهوری برای ابلاغ پیام وی به جنوب کشور سفر کرده است، در این دیدارها بر ضرورت تکریم خانوادههای شهدا و پاسداشت یاد جانباختگان این حادثه تأکید کرد.
در این دیدارها که با هدف دلجویی از خانوادههای معظم شهدا انجام شد، سخنگوی دولت یاد و خاطره شهیدان والامقام «عبدالرحیم جعفریفرد، مریم پراکندهدل، فاطمهزهرا اکبری، همایون چترزرین و مازیار چترزرین» را گرامی داشت و سلام و پیام مسعود پزشکیان را به خانوادههای آنان ابلاغ کرد.
به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان بندرخمیر در روز دوشنبه ۲۹ تیر، در پی حمله جنایتکارانه دشمن متخاصم آمریکا در شامگاه ۲۵ تیر به پلهای مواصلاتی شهرستان خمیر، هفت نفر از همشهریان این منطقه به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.