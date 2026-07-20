تحلیلگر سابق سیا: آمریکا توان حمله زمینی به جزایر ایران را ندارد

یک تحلیلگر سابق سیا با بیان اینکه آمریکا توان اجرای عملیات زمینی در جزایر ایران را ندارد، گفت ذخایر موشکی و دفاعی واشنگتن رو به پایان است، جایگزینی تسلیحات مصرف‌شده سال‌ها زمان می‌برد و دولت آمریکا هم‌زمان آمار واقعی تلفات و هزینه‌های جنگ را از افکار عمومی پنهان می‌کند.

جوان آنلاین: «لری جانسون» تحلیلگر سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در گفت‌وگویی با انتقاد از تهدید‌های اخیر «دونالد ترامپ» علیه ایران، گفت این تهدید‌ها فاقد هرگونه برنامه‌ریزی نظامی واقع‌بینانه است.

به گزارش ایسنا، جانسون با اشاره به برخی پیشنهاد‌ها درباره اجرای عملیات زمینی در جنوب ایران، گفت آمریکا در جنگ جهانی دوم برای تصرف اوکیناوا به حدود ۱۹۰ هزار نیرو نیاز داشت و این نبرد بیش از سه ماه به طول انجامید.

وی با طرح این پرسش که چگونه قرار است چند هزار نظامی آمریکایی وارد جزایر ایرانی از جمله خارگ شوند، گفت کشتی‌های آمریکایی امکان عبور از تنگه هرمز را ندارند، زیرا هدف حملات ایران قرار خواهند گرفت. در صورت منتفی بودن عملیات آبی ـ خاکی، تنها گزینه انتقال نیرو از طریق هوا خواهد بود، اما هر فروند هواپیمای C-۱۳۰ تنها ظرفیت انتقال ۹۲ چترباز مجهز و هواپیمای C-۱۷ نیز حدود ۱۲۶ نفر را دارد و هیچ هواپیمایی وجود ندارد که بتواند صد‌ها نظامی را به طور هم‌زمان در منطقه مستقر کند.

جانسون با اشاره به دمای بیش از ۵۰ درجه سانتی‌گراد در منطقه، گفت نیرو‌های اعزامی تنها می‌توانند تجهیزات محدودی را حمل کنند و با توجه به نیاز شدید به آب، پشتیبانی لجستیکی چنین عملیاتی تقریباً غیرممکن خواهد بود.

او هشدار داد در صورت اجرای چنین طرحی، صد‌ها تابوت نظامیان آمریکایی به کشور بازخواهد گشت.

این تحلیلگر سابق سازمان سیا در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو اظهار کرد که دولت آمریکا آمار واقعی کشته‌ها، مجروحان و مجروحان بدحال را منتشر نمی‌کند.

جانسون با اشاره به تلفات آمریکا در تشدید تنش‌های اخیر و حملات ایران به پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه، تصریح کرد اگر دولت آمریکا وارد عملیات زمینی شود، این موضوع بیش از پیش جایگاه سیاسی ترامپ را تضعیف خواهد کرد.

وی در ادامه با تأیید سخنان مجری برنامه درباره کشته‌شدن نظامیان آمریکایی، گفت این افراد را نباید «قهرمان» نامید، بلکه آنان قربانیان بی‌کفایتی آمریکا در جنگی غیرقانونی هستند.

جانسون همچنین بار دیگر تاکید کرد دولت آمریکا تلاش می‌کند ابعاد واقعی این تلفات را پنهان کند.

هدف نخست ایران، اخراج آمریکا از خلیج فارس است

این تحلیلگر سابق سیا گفت هدف اصلی ایران در شرایط کنونی، خارج کردن نیرو‌های آمریکایی از خلیج فارس و سپس اردن است.

وی افزود آمریکا ناچار شده بخش عمده دارایی‌های هوایی خود را از پایگاه‌های امارات، بحیرن، قطر و کویت خارج کند و تنها تعدادی هواپیمای سوخت‌رسان در عربستان سعودی و برخی تجهیزات در اردن باقی مانده‌اند.

جانسون همچنین گفت پهپاد شناسایی «تریتون» که ارزش آن حدود ۲۵۰ میلیون دلار است، به دلیل ناامن بودن استقرار آن در اردن، به پایگاه آمریکا در ایتالیا منتقل شده است.

وی افزود ایران اکنون به صورت مرحله‌ای در حال هدف قرار دادن توان هوایی آمریکا است و اگر این تجهیزات به سرزمین‌های اشغالی منتقل شوند، ایران حملات خود را متوجه همان پایگاه‌ها خواهد کرد.

دقت موشک‌های ایران افزایش یافته است

جانسون در ادامه اظهار کرد که تفاوت اصلی جنگ کنونی با جنگ ۱۲روزه، استفاده ایران از سامانه ماهواره‌ای چین به جای سامانه موقعیت‌یاب جی‌پی‌اس آمریکا است.

به گفته وی، در گذشته آمریکا می‌کوشید تا با دستکاری در جی‌پی‌اس که یک فناوری آمریکایی است، موشک‌های ایرانی را منحرف کند، اما در جنگ کنونی دقت موشک‌های ایران بسیار بیشتر از گذشته شده و برنامه‌ریزان نظامی آمریکا نیز از این موضوع غافلگیر شده‌اند.

ذخایر موشکی آمریکا رو به پایان است

این تحلیلگر سابق سیا در ادامه گفت آمریکا با کمبود جدی مهمات و سامانه‌های موشکی روبه‌رو شده است. وی گفت از مجموع حدود ۶۲۰۰ موشک پدافندی PAC-۳ تولیدشده، بخش عمده مصرف شده و اکنون ممکن است تنها حدود ۲۰۰ فروند از آنها باقی مانده باشد.

او با اشاره به حملات اخیر به اردن گفت برای مقابله با دو موشک ورودی، دست‌کم ۱۰ موشک رهگیر شلیک شد، اما هیچ‌یک موفق نبودند. جانسون افزود این ذخایر باید میان فرماندهی مرکزی آمریکا، فرماندهی اروپا و فرماندهی اقیانوس آرام تقسیم شود و در نتیجه ظرفیت دفاعی آمریکا به شدت محدود شده است.

وی همچنین گفت موشک‌های مورد استفاده سامانه «هایمارس»، موشک‌های تاماهاوک، موشک‌های کروز JASSM و موشک‌های ضد رادار HARM نیز با کمبود مواجه شده‌اند.

به اذعان وی، تولید مجدد این تسلیحات به مواد معدنی کمیاب وابسته است و چین حدود ۹۴ درصد تولید آهنربا‌های مورد نیاز صنایع موشکی و ۹۱ درصد فرآوری این مواد را در اختیار دارد.

جانسون گفت آمریکا در حال مصرف تسلیحاتی است که جایگزینی سریع آنها ممکن نیست و دولت این واقعیت را از افکار عمومی پنهان می‌کند.

هزینه واقعی جنگ بسیار بیشتر از برآورد‌های رسمی است

جانسون درباره هزینه‌های جنگ نیز گفت برآورد‌های رسمی بسیار محافظه‌کارانه است. وی با اشاره به افزایش بدهی آمریکا اظهار کرد که بدهی این کشور طی حدود ۱۸ ماه از ۳۷ تریلیون دلار به ۴۰ تریلیون دلار رسیده است.

او همچنین گفت بسته شدن تنگه هرمز موجب کمبود جهانی نفت ترش، سوخت دیزل و سوخت هواپیما شده است.

جانسون توضیح داد که بخش عمده پالایشگاه‌های آمریکا برای پالایش نفت ترش طراحی شده‌اند و اگرچه آمریکا نفت سبک تولید می‌کند، اما پالایشگاه‌های این کشور برای فرآوری این نوع نفت بهینه‌سازی نشده‌اند و نفت وارداتی از کانادا، مکزیک و ونزوئلا نیز پاسخگوی کمبود ناشی از توقف صادرات خلیج فارس نیست.

به گفته وی، افزایش قیمت سوخت و نابودی تجهیزات نظامی از جمله بالگرد‌های بلک‌هاوک و یک فروند هواپیمای گشت دریایی P-۸ پوسایدون نیز هزینه‌های واقعی جنگ را به شدت افزایش داده است.

جانسون اظهار کرد که در میان فرماندهان آمریکایی این نگرانی وجود دارد که ادامه این درگیری به نبردی برای بقای نیروی هوایی آمریکا تبدیل شود، در حالی که جایگزینی بسیاری از سامانه‌های موشکی سال‌ها زمان خواهد برد.

لیندسی گراهام از جنگ سود می‌بُرد

جانسون در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، «لیندسی گراهام» سناتوز ایران‌ستیز و جنگ‌طلب آمریکایی را یکی از مخرب‌ترین چهره‌های سیاست خارجی آمریکا توصیف کرد و گفت اسناد افشاشده نشان می‌دهد پول‌هایی از اوکراین از طریق لتونی، لیتوانی و همچنین رژیم صهیونیستی به حساب‌های بانکی گراهام منتقل شده و او از ادامه جنگ سود مالی برده است.

وی تصریح کرد که حمایت گراهام از جنگ ارتباطی با امنیت ملی آمریکا نداشته و ناشی از منافع شخصی او بوده است.

وی همچنین گفت اگرچه گراهام از بین رفته و دیگر در کنار ترامپ حضور ندارد، اما رئیس‌جمهور آمریکا همچنان تحت تأثیر افرادی مانند «استیون میلر»، «جک کین» و «کیت کلاگ» قرار دارد که با ارائه توصیه‌های نادرست، می‌کوشند ترامپ را متقاعد کنند که ایران به سرعت تسلیم خواهد شد؛ ادعایی که جانسون آن را صراحتاً رد کرد.

این تحلیلگر آمریکایی در ادامه با بیان اینکه ایران ممکن است به‌سوی بستن تنگه باب‌المندب، بازنگری در دکترین هسته‌ای و خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای حرکت کند، یادآور شد که انصارالله یمن اعلام کرده است که در صورت نیاز، عبور نفتکش‌های عربستان از باب‌المندب را متوقف خواهند کرد.