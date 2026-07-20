جوان آنلاین: سیانان شامگاه دوشنبه گزارش داد: مردم ایالات متحده شایسته شفافیت در مورد جنگ آمریکا علیه ایران هستند، اما این چیزی نیست که ما به آن دست پیدا میکنیم و حتی نزدیک به آن هم نیستیم.
به گزارش ایسنا، این شبکه خبری ضمن انتقاد از رویکرد وزارت جنگ آمریکا در جنگ علیه ایران، تاکید کرد: پنتاگون دو ماهونیم است که هیچ نشست خبری برگزار نکرده است. پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده توضیحی درباره استراتژی نظامی موجود در پشتپرده حملات هوایی مجدد به ایران ارائه نکرده و همچنین، شرایطی را که منجر به مرگ اخیر اعضای سرویس آمریکایی شده، فاش نکرده است.
سیانان با اشاره به محدودیتها و سانسور شدید اطلاعات در پنتاگون تاکید کرد: همه اینها بیانگر تلاش گستردهتری برای کنترل اطلاعات، محدود کردن دسترسی و اجتناب از سوالات دشوار در مورد جنگ است. علاوه بر این، جلسات خبری پنتاگون پیشتر بهطور منظم در طول درگیریها برگزار میشد و رهبران نظامی اغلب، حتی از روی بیمیلی، به نقش و مسئولیت رسانهها در اطلاعرسانی به اعضای سرویس، خانوادههایشان و بقیه کشور احترام میگذاشتند. اما اکنون این وضعیت چنین نیست. هگست با رسانهها از جمله کارفرمای سابق خود، فاکس نیوز درگیر شده، خبرنگاران را از مجموعه پنتاگون بیرون رانده و جریان آزاد اطلاعات را بهطور قابلتوجهی کاهش داده است.
خبرنگاران حملات نظامی به سیانان گفتند که آنها مجبورند بیشتر به منابع ناشناس تکیه کنند؛ همان منابعی که هگست میخواهد آنها را «تحت پیگرد قانونی» قرار دهد.
یک خبرنگار نظامی بدون افشای نام خود گفت: از زمانی که پیت هگست گروه ویژه خود را با وزارت دادگستری راهاندازی کرده، فضای دلسردکننده بدتر شده است. منابع احساس میکنند که به خاطر صحبت ساده با روزنامهنگاران تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
پیش از این گزارش، روزنامه نیویورک تایمز نیز نوشت پنتاگون اطلاعات مربوط به چندین حمله اخیر ایران به پایگاههای آمریکا در اردن را که منجر به زخمی شدن دهها نظامی آمریکایی و آسیب دیدن بالگردها شد، مخفی نگه داشته است.
طبق اعلام فرماندهی تروریستی سنتکام، بیش از ۴۰۰ نفر از نیروهای آمریکایی در جنگ علیه ایران مجروح شدهاند. پنتاگون از اوایل جنگ به صورت دورهای تعداد کل نیروهای مجروح و بازگشته به خدمت را گزارش میکرد، اما در هفتههای اخیر بهروزرسانی آمار کلی را متوقف کرده است.