کنست اسرائیل در تاریکی فرو رفت

جوان آنلاین: پایگاه خبری روزنامه کالکالیست در گزارشی اعلام کرد که خرابی ایجاد شده در کابل‌های انتقال برق فشار قوی سبب شد برق نقاطی در قدس اشغالی کاملا قطع شود.

به گزارش تسنیم، در این خبر آمده است: شرکت برق اسرائیل بعداز ظهر امروز از قطع برق ساختمان کنست (پارلمان)، وزارت دارایی و چند ساختمان دیگر در مجتمع نهاد‌های رسمی در قدس (اشغالی) خبر داد.

این شرکت اعلام کرد که قطع برق ناشی از آسیب‌دیدگی یک خط پرفشار برق در جریان کار‌های تعمیر و نگهداری در مجتمع کنست بوده است.

بنا به ادعای شرکت برق اسرائیل، یک پیمانکار خصوصی در جریان انجام فعالیت‌های عمرانی به شبکه انتقال برق آسیب رسانده که در نتیجه آن، برق منطقه قطع شده است.

بررسی‌ها برای روشن‌شدن علت این نقص فنی و میزان خسارت وارده به شبکه همچنان ادامه دارد. شرکت برق اسرائیل اعلام کرد که تیم‌های تخصصی برای بازگرداندن برق منطقه به محل اعزام شده‌اند.

گفتنی است کنست بیست‌وپنجم رژیم صهیونیستی، شب پنجشنبه گذشته به‌طور رسمی منحل شد و اکنون در تعطیلات رسمی به سر می‌برد.

با این حال به گفته خبرنگاران رسانه‌های اسرائیلی به این معنا نیست که کارکنانی در این ساختمان حضور ندارند.