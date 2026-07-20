بری به عون: بدون تضمین خروج اسرائیل توافقی در کار نیست

جوان آنلاین: در حالی که ژوزف عون، رئیسجمهور لبنان، برای دیدار با دونالد ترامپ راهی واشینگتن شده، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، با تعیین دو مطالبه روشن یعنی تثبیت آتشبس و تضمین عقبنشینی کامل رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان، عملاً چارچوبی را ترسیم کرده که موفقیت یا ناکامی این سفر را نه بر اساس وعدههای سیاسی، بلکه با میزان تحقق مطالبات حاکمیتی لبنان خواهد سنجید.
سفر ژوزف عون به امریکا در شرایطی انجام میشود که همزمان فشارهای سیاسی واشینگتن برای پیشبرد ترتیبات امنیتی جدید در لبنان افزایش یافته و از سوی دیگر، ادامه حضور نیروهای اسرائیلی در جنوب، اجرای توافق آتشبس را با بنبست مواجه کرده است. پیش از عزیمت عون، نبیه بری در تماس تلفنی با رئیسجمهور لبنان، بر دو اصل تأکید کرد: تحکیم آتشبس و تضمین خروج کامل رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی جنوب لبنان؛ دو موضوعی که به گفته وی باید محور اصلی گفتوگوهای واشینگتن باشد. بری ابراز امیدواری کرد این سفر به «نتایج مثبت و جدی برای آزادی لبنان و دستیابی به حقوق تثبیتشده آن» منجر شود و تصریح کرد آنچه برای لبنان اهمیت دارد، دستیابی به یک راهحل واقعی است، نه اینکه این راهحل از چه مسیری به دست آمده باشد.
در مقابل، گزارشهای رسانههای لبنانی نشان میدهد واشینگتن نیز با فهرستی از مطالبات وارد این دیدار شده است. بر اساس گزارش روزنامه النهار، ترامپ علاوه بر پیگیری اجرای توافق آتشبس، از عون خواهد خواست همکاری با دولت سوریه را گسترش دهد و حتی آمادگی لبنان برای پیوستن به «توافقهای ابراهیم» را اعلام کند؛ موضوعی که در فضای سیاسی لبنان حساسیتهای گستردهای برانگیخته است. همین گزارش همچنین میگوید رئیسجمهور لبنان امیدوار است در مقابل، حمایت امریکا را برای تثبیت آتشبس و وادار کردن اسرائیل به خروج از مناطق اشغالی جلب کند؛ هدفی که تاکنون محقق نشده است.
همزمان، مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، پس از دیدار با ژوزف عون اعلام کرد که اسرائیل تا زمان «خلع سلاح کامل حزبالله» از جنوب لبنان عقبنشینی نخواهد کرد؛ موضعی که عملاً عقبنشینی را به تحقق پیششرطی گره میزند که در لبنان محل اختلاف جدی است. هرچند برخی منابع لبنانی از تفاهم اولیه درباره خروج کامل نیروهای اسرائیلی سخن گفتهاند، اما این گزارشها هنوز از سوی دیگر طرفها تأیید نشده و همچنان در حد ادعا باقی مانده است.
در داخل لبنان نیز حزبالله با صراحت از روند مذاکرات انتقاد کرده است. حسین الحاج حسن، رئیس فراکسیون پارلمانی بعلبک - الهرمل، اعلام کرد که دولت لبنان همچنان مسیر «التماس از امریکا و اسرائیل» را دنبال میکند، در حالی که حاصل این روند تنها دادن امتیازهای بیشتر بدون دریافت هیچ دستاوردی بوده است. وی تأکید کرد آنچه به عنوان «توافق چارچوب» مطرح شده، هیچ تعهدی برای عقبنشینی اسرائیل از اراضی اشغالی لبنان در بر ندارد و صرفاً از «بازآرایی نیروها» سخن میگوید؛ موضوعی که به اعتقاد او، به معنای تثبیت اشغال بخشهایی از خاک لبنان است. الحاج حسن افزود لبنان باید بر حقوق ملی و حاکمیتی خود پافشاری کند و هر تفاهمی را که به پایان کامل اشغالگری و بازپسگیری اراضی اشغالی منجر نشود، رد کند.
در همین حال، روزنامه النهار گزارش داده است که رژیم صهیونیستی نه تنها اجرای مرحله نخست توافق آتشبس را متوقف کرده، بلکه با ایجاد مواضع ثابت در مناطق مرزی، در پی تثبیت حضور بلندمدت خود در جنوب لبنان است. این روزنامه همچنین نوشته است که میانجیگری امریکا تاکنون نتوانسته فشار مؤثری بر تلآویو برای خروج از مناطق اشغالی وارد کند و حتی اگر ترامپ از تعیین جدول زمانی ششماهه برای عقبنشینی حمایت کند، بنیامین نتانیاهو همچنان با آن مخالف است و تلاش میکند پیش از هرگونه خروج، مجوز عملیات گستردهتر علیه حزبالله را از واشینگتن دریافت کند.