یمن با «محاصره در برابر محاصره» آمد

جوان آنلاین: در پی حملات ارتش سعودی به زیرساخت‌های یمن، معادله رویارویی میان دو طرف وارد مرحله‌ای تازه شده است و آن‌گونه که یحیی سریع دیروز اعلام کرد، عملیات محاصره دریایی عربستان در دریای سرخ و باب‌المندب آغاز شده است؛ اقدامی که انصارالله آن را در چارچوب راهبرد «محاصره در برابر محاصره» و با هدف بازپس‌گیری حقوق از دست‌رفته ملت یمن از ریاض توصیف کرده است.

به گزارش «جوان»، درحالی که عربستان تلاش دارد از فضای بی‌ثبات منطقه برای پیشبرد اهداف شکست‌خورده خود در یمن بهره‌برداری کند، انصارالله نشان داده است که در برابر این تحولات منفعل نخواهد ماند و از ظرفیت‌های خود در عرصه‌های مختلف برای پاسخ به اقدامات ریاض استفاده می‌کند. بنابراین، پس از یک دهه جنگ میان دو طرف، رهبران صنعا اکنون دامنه رویارویی را از میدان نظامی به حوزه اقتصادی گسترش داده‌اند.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن عصر دیروز آغاز معادله «محاصره در برابر محاصره» علیه عربستان را اعلام کرد و به ریاض به‌شدت درباره هرگونه اقدامی هشدار داد. به گزارش المسیره، یحیی سریع گفت: «دشمن جنایتکار سعودی نزدیک به ۱۲ سال است که به محاصره ناعادلانه خود علیه مردم ما و غارت منابع ما ادامه می‌دهد.» وی بیان کرد: «محاصره دشمن سعودی قابل قبول یا تحمل نیست. مردم ما نمی‌توانند از این محاصره و تجاوز ناعادلانه رنج ببرند و بی‌تفاوت بمانند و اقدامی نکنند.» یحیی سریع اعلام کرد: «محاصره دریایی دشمن سعودی از هم‌اکنون وارد فاز اجرایی می‌شود. ما حق مردم خود را برای مقابله محاصره با محاصره و «تشدید همه‌جانبه با تشدید همه‌جانبه» اعلام می‌کنیم.»

آمادگی برای همه سناریو‌ها

از آنجا که با شروع محاصره دریایی، احتمال پاسخ نظامی از سوی ریاض وجود دارد، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در این باره هشدار داد: «ما برای همه گزینه‌ها آماده‌ایم. به خواست و قوه الهی، با هرگونه تشدید گسترده دشمن سعودی با تشدید همه‌جانبه و سخت مقابله خواهیم کرد. ما از فرزندان ملت بزرگ خود می‌خواهیم که به بسیج عمومی ادامه دهند. ما از مردم خود می‌خواهیم که برای همه سناریو‌ها و تحولات کاملاً آماده باشند و از جبهه‌های جنگ با رزمندگان پشتیبانی کنند.» این درحالی است که با شروع محاصره دریایی، منابع یمنی دیروز اعلام کردند یک فروند پهپاد جاسوسی متعلق به عربستان در حال انجام مأموریت‌های اطلاعاتی، مراقبتی و شناسایی بر فراز مناطق شمالی یمن رصد شد. از این‌رو، باتوجه به تحرکات هفته‌های اخیر مزدوران سعودی در جنوب یمن، احتمال شروع حملات از سوی عربستان علیه مواضع انصارالله دور از انتظار نیست، ولی یمنی‌ها نشان داده‌اند که در برابر دشمنان سر تسلیم فرود نخواهند آورد.

یحیی سریع در ادامه اظهارات خود خطاب به ملت یمن افزود: «ما به مردم بزرگ یمن به خاطر حضور بی‌سابقه‌شان در راهپیمایی میلیونی «هشدار و بسیج»، درود می‌فرستیم. ما به مردم خود اطمینان می‌دهیم که از هیچ تلاشی برای بازگرداندن حقوق به‌یغما‌رفته‌شان و پایان دادن به محاصره ظالمانه، صرف‌نظر از تبعات آن، فروگذار نخواهیم بود.» همزمان، وزارت خارجه یمن نیز دیروز با بیان اینکه عربستان به ادامه محاصره و جنگ علیه این کشور ادامه می‌دهد، اعلام کرد حقوق مشروع ملت یمن از ریاض مطالبه نخواهد شد، بلکه به خواست خدا از آن بازپس گرفته می‌شود.

آغاز محاصره دریایی عربستان از سوی انصارالله در شرایطی صورت می‌گیرد که ریاض از سال ۲۰۱۵ با همراهی برخی شرکای منطقه‌ای و غربی خود، یمن را تحت محاصره‌ای گسترده قرار داده و محدودیت‌های شدیدی برای ورود سوخت و کمک‌های بشردوستانه به این کشور ایجاد کرده است. انصارالله که طی سال‌های گذشته با اتکا به توانمندی بومی با حملات موشکی و پهپادی، اهداف و منافع راهبردی عربستان را هدف قرار داده بود، اکنون برای نخستین‌بار در بعد اقتصادی نیز گزینه محاصره دریایی را به‌عنوان ابزار فشار متقابل در دستورکار قرار داده است.

از زمان آغاز تجاوز علیه ایران، به دلیل بسته بودن تنگه هرمز، مسیر دریای سرخ و پایانه‌های غربی عربستان به یکی از مسیر‌های اصلی صادرات نفت این کشور تبدیل شده بود، اما اکنون با انسداد همزمان دو آبراه، انتقال نفت عربستان با چالش جدی مواجه خواهد شد.

یمنی‌ها پیش از این در جریان جنگ غزه، با هدف قرار دادن کشتی‌های صهیونیستی در دریای سرخ نشان دادند که توانایی ایجاد اختلال در یکی از مهم‌ترین شریان‌های تجارت دریایی جهان را دارند. این اقدام که خسارت‌های اقتصادی قابل‌توجهی به تل‌آویو وارد کرد، اکنون به‌عنوان الگویی برای تقابل با عربستان مطرح شده است. این تجربه موفق می‌تواند معادلات امنیتی و اقتصادی منطقه را تحت تأثیر قرار داده و فشار تازه‌ای را بر عربستان تحمیل کند. رهبران انصارالله با محاصره دریایی در تلاش هستند بخشی از فشار‌ها و رنج‌هایی را که مردم یمن طی سال‌های جنگ و محاصره متحمل شده‌اند، متوجه حاکمان سعودی کنند. محاصره دریایی شاید به اهرمی برای تغییر معادله تبدیل شود که بتواند سعودی‌ها را به عقب‌نشینی از سیاست‌های سختگیرانه علیه صنعا وادار کرده و مسیر پایان محاصره ۱۲ساله را هموار کند.