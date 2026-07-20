جوان آنلاین: رئیس‌جمهور امریکا با انتشار نتایج یک نظرسنجی گفته که اکثریت قاطع امریکایی‌ها از توافق با ایران حمایت می‌کنند؛ پستی که بعد از ۱۰ روز حملات امریکا به ایران، آن هم در شرایطی که دستاورد موردنظر امریکایی‌ها را نداشته است، معنا و مفهوم خاصی را القا می‌کند. در شرایطی که زمزمه‌های یک طرح آتش‌بس جدید قطری مجدداً در افق نمایان شده و عصر دیروز هم عباس عراقچی به پاکستان رفت، به نظر می‌رسد مقامات ایرانی در حال رسیدن به یک اجماع جدی هستند که اگر هم قرار است آتش‌بسی برقرار شود، باید از مسیر دیپلماسی قدرت و دالان آمادگی برای جنگ عبور کند. سخنگوی وزارت امور خارجه هم روز دوشنبه با گفتن این جمله که به‌خصوص در منطقه ما «برای صلح باید جنگید»، عصاره نگاه حاکم بر تهران را به نمایش گذاشت.

در روز‌هایی که به دنبال تعرض پیاپی امریکایی‌ها به خاک ایران، نیرو‌های مسلح، اهداف امریکایی را در منطقه آماج حملات خود قرار داده‌اند، دونالد ترامپ در یک پست در تروث‌سوشال اعلام کرد که بر اساس یک نظرسنجی، اکثریت مردم امریکا (بیش از ۰۶ درصد) از توافق با ایران حمایت می‌کنند. به دنبال انتشار این پست، رویترز نیز به نقل از یک مقام ایرانی مدعی شد که میانجی‌ها پیشنهاد آتش‌بس ده‌روزه را برای گفت‌و‌گو درباره راه‌های احیای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد ارائه کرده‌اند. برخی گمانه‌زنی‌ها نیز حاکی از این است که پاکستان و قطر به‌عنوان میانجیان مذاکرات، پیشنهاد کردند ایران و امریکا برای آغاز دوباره گفت‌و‌گو‌ها به مواضع پیش از تشدید تنش‌های اخیر بازگردند. شبکه سعودی الحدث به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد: «پیشنهاد آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز به مدت ۱۰ روز تا دو هفته، هم‌اکنون در دست بررسی و بحث است.» تحرکاتی از این دست، نشان از ژست دیپلماسی ایالات متحده دارد. با این حال رویکرد دستگاه دیپلماسی ایران حاکی از این است که تهران، مصمم است با به کارگیری قدرت در میدان، تحقق صلح را در عرصه دیپلماسی رقم زند.



از تصورات فانتزی دست برداریم

اسماعیل بقایی دیروز در آخرین نشست هفتگی با خبرنگاران به این موضوع تصریح کرد. در این نشست که تصاویری از شهدای بمپور و بندر خمیر کنار میز سخنگوی وزارت خارجه قرار داشت، بقایی گفت: «صلح یک کالای لوکس نیست که در طاقچه روابط بین‌الملل گذاشته باشند و به شما تقدیم کنند. صلح را در سینی مرصع به شما تقدیم نمی‌کنند. برای صلح باید جنگید. صلح، خصوصاً در منطقه ما که جنگ را ارزان و عادی کرده‌اند، کالای فوق‌العاده گرانی است. باید بدانیم که برای ایجاد صلح ما هزینه‌های فوق‌العاده‌ای دادیم و بزرگ‌ترین انسان‌های خود را تقدیم کرده‌ایم. اینها برای جنگ نبوده، بلکه برای صلح پایدار برای ملت ایران بوده است.» سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان اینکه «باید از تصورات رمانتیک و فانتزی درباره جنگ و صلح دست برداریم»، افزود: «جنگ یک امر واقعی است. ما به استقبال جنگ نرفتیم و به بهانه‌های مختلف جنگ را بر ما تحمیل کردند. در شروع جنگ و خردادماه گفتند برای از بین بردن خطر هسته‌ای ایران حمله کردیم و بعد گفتند به خاطر قریب‌الوقوع بودن خطر از جانب ایران، بعد گفتند در راستای حمایت از اسرائیل. الان می‌گویند دو سه کشتی در تنگه هرمز آسیب دید. همه اینها بهانه است.» بقایی تأکید کرد: «در این شرایط اگر کسی واقعاً دنبال صلح است و دنبال ایجاد صلح شرافتمندانه است، باید با تمام توان از مدافعان کشور دفاع و حمایت کند و بدانیم هر گامی چه از طرف دستگاه دیپلماسی و چه نیرو‌های مسلح ایران برداشته می‌شود، در راستای دفاع از کشور و همچنین تحقق صلح شرافتمندانه‌ای است که حتماً مطلوب همه ماست.»



کویت، بحرین، امارات و اقلیم زیر آتش

تهران بار‌ها هشدار داده است که هرگونه اقدام خصمانه از مبدأ کشور‌های میزبان پایگاه‌های امریکایی، با پاسخ پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد. در چندمین روز متوالی، روز دوشنبه چندین انفجار، بحرین و کویت را لرزاند. مقر پشتیبانی نیروی دریایی در بحرین یکی از این اهداف بود. بر اساس گزارش‌ها، سامانه پدافند هوایی پاتریوت امریکا در رهگیری موشک‌ها بر فراز منامه، پایتخت بحرین، موفق عمل نکرد. ارتش کویت نیز با تأیید وقوع حملات پهپادی علیه این کشور مدعی شد که با این حملات مقابه کرده است. رسانه‌ها همچنین از وقوع چهار انفجار در سواحل رأس‌الخیمه امارات خبر دادند که این انفجار‌ها احتمالاً کشتی‌های مستقر در این منطقه را هدف قرار داده است. علاوه بر این، دیروز انفجار‌های متعدد در اربیل و سلیمانیه این نقاط را لرزاند. همزمان با پرواز پهپادها، آژیر خطر در کنسولگری امریکا در اربیل به صدا درآمد. سعید العطوان، سخنگوی وزارت دفاع کویت، در بیانیه‌ای مدعی شد: «از سپیده‌دم روز یک‌شنبه، نیرو‌های مسلح موشک‌های بالستیک و پهپاد‌های متخاصم را در حریم هوایی کویت شناسایی کرده‌اند و آنها را رهگیری و با آنها مقابله کرده‌اند.» العطوان ادعا کرد: «حملات ایران همچنان تأسیسات غیرنظامی و حیاتی این کشور را هدف قرار می‌دهد.» وی مدعی شد: «این حملات تأسیسات متعلق به وزارت برق، آب و انرژی‌های تجدیدپذیر را هدف قرار داد که به آتش‌سوزی و خسارات قابل‌توجه به تعدادی از تأسیسات حیاتی آن منجر شد.» پیش از این، وزارت برق، آب و انرژی‌های تجدیدپذیر کویت در روز جمعه اعلام کرد که یکی از نیروگاه‌های آب‌شیرین‌کن برق و آب آن مورد حمله قرار گرفته و منجر به آتش‌سوزی و خسارت به تعداد زیادی از واحد‌های تولید برق شده است.



در حاکمیت خود بر تنگه هرمز مصمم هستیم

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا، روز یک‌شنبه مدعی شد که ایران در تلاش است در میان درگیری‌های جاری در غرب آسیا از تنگه هرمز به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده کند و از سایر کشور‌ها خواست نقش بیشتری در حفاظت از مسیر‌های کشتیرانی بین‌المللی ایفا کنند. روبیو مدعی شد: «واضح است که ایران، دست‌کم برخی از افراد در ایران، می‌خواهند تنگه را تحت کنترل خود درآورند و از آن به عنوان اهرم فشاری علیه جهان استفاده کنند.» وزیر امور خارجه امریکا درباره نگه‌داشتن تنگه هرمز که به عنوان موضوع مطرح می‌شود، گفت: «ایالات متحده آنچه را برای حفاظت از کشتیرانی جهانی لازم است، انجام خواهد داد و به انجام آن ادامه می‌دهد، اما سایر کشور‌ها باید شروع به اقدام کنند و خواه تجهیزات سخت‌افزاری یا منابع مالی، برای کمک به تحمل این بار فراهم آورند.» بقایی در بخش دیگری از نشست دیروز به موضع ایران درباره تنگه هرمز هم پرداخت و تصریح کرد: «فارغ از بند ۵ تفاهم‌نامه، ما به‌عنوان دولت ساحلی تنگه هرمز حقوقی داریم. از تجربه تعرض‌های نظامی امریکا و رژیم صهیونیستی و متأسفانه از همکاری برخی کشور‌های منطقه با آنها، درس‌های مهمی گرفته‌ایم.» بقایی خاطرنشان کرد: «نباید اجازه بدهیم این آبراه بار دیگر مورد سوءاستفاده قرار گیرد و به ابزاری برای تهدید امنیت و منافع ملی ایران تبدیل شود. کشور‌های ساحلی تنگه هرمز مشخص‌اند: ایران و عمان. ما نیز مصمم هستیم تدابیر لازم را برای اعمال حاکمیت خود و اطمینان از جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از این تنگه برای آسیب‌زدن به منافع‌مان اتخاذ کنیم.»

نمای نزدیک

‌لاپوشانی پنتاگون از ۴۰۰ زخمی امریکا در حملات ایران

گزارش روز دوشنبه نیویورک‌تایمز از افزایش چشمگیر تلفات نیرو‌های امریکایی در حملات ایران پرده برداشته و نشان می‌دهد که پنتاگون تلاش گسترده‌ای برای لاپوشانی ابعاد واقعی این خسارات داشته است. بر اساس اسناد و اظهارات مقامات نظامی امریکا، ایران در هفته منتهی به جمعه گذشته، دست‌کم چهار حمله جداگانه به پایگاه‌های امریکا در اردن ترتیب داده که تلفات سنگینی بر جای گذاشته است. در حالی که حمله روز جمعه با کشته شدن سه سرباز امریکایی به صورت عمومی اعلام شد، نیویورک‌تایمز تأکید دارد که سه حمله دیگر پیش از آن رخ داده که پنتاگون کاملاً آنها را نادیده گرفته است. در عراق نیز، یک نظامی امریکایی در جریان خنثی‌سازی پهپاد سرنگون‌شده کشته شد. این حملات ده‌ها نظامی امریکایی را مجروح و چندین فروند بالگرد بلک‌هاوک را منهدم یا آسیب وارد کرده است. با وجود این خسارت‌های سنگین، فرماندهی مرکزی امریکا (سنتکام) در بیانیه شنبه، تنها به زخمی شدن چهار نفر در حمله جمعه اشاره کرد و از سه حمله قبلی که تلفات بیشتری داشت، هیچ نامی نبرد. مقامات نظامی امریکا که خواستند نام‌شان فاش نشود، علت اصلی این لاپوشانی سنتکام را ملزم ندانستن خود درانتشار آمار مجروحانی عنوان کرده‌اند که به سرعت به خدمت بازمی‌گردند. همچنین یک مقام دیگر فاش کرده که پنتاگون انتشار این اطلاعات را خطری برای امنیت نیرو‌ها می‌داند، زیرا ممکن است به ایران در هدف‌گیری دقیق‌تر موشک‌های بالستیک و پهپاد‌ها علیه پایگاه‌های حساس کمک کند. پنتاگون از ابتدای درگیری‌ها، به‌تناوب آمار کلی مجروحان بازگشته به خدمت را منتشر می‌کرد، اما در هفته‌های اخیر این روند متوقف شده است. تاکنون آمار رسمی سنتکام نشان می‌دهد که بیش از ۴۰۰ نظامی امریکایی در درگیری با ایران مجروح شده‌اند.