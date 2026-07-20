فراخوان قیام علیه متجاوزان مهدورالدم

جوان آنلاین: در حالی که دولت تروریستی امریکا با تکیه بر شبکه پایگاه‌های نظامی خود در غرب آسیا تلاش دارد معادلات امنیتی منطقه را با حضور نظامی و فشار بر ملت‌های منطقه مدیریت کند، عملیات اقتدارآمیز «نصر ۲» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عملیات پهپادی «صاعقه» ارتش جمهوری اسلامی ایران، عرصه جدیدی از تقابل با این حضور اشغالگرانه را رقم زده است؛ عملیاتی که بنا بر اطلاعیه‌های منتشرشده با مجموعه‌ای از حملات موشکی، پهپادی و اقدامات پدافندی، مراکز فرماندهی، تجهیزات هوایی، سامانه‌های راداری و زیرساخت‌های نظامی امریکا در نقاط مختلف منطقه را هدف قرار داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی ۲۴ ساعت گذشته در سلسله اطلاعیه‌های خود، ضمن اعلام اجرای موج‌های مختلف عملیات نصر ۲، تأکید کرد که دوران مصونیت نیرو‌های متجاوز امریکایی در منطقه به پایان رسیده و هر نقطه‌ای که به سکوی عملیات علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود، در دایره پاسخ رزمندگان قرار خواهد داشت. هم‌زمان، این نهاد انقلابی با خطاب قرار دادن ملت‌های منطقه، حضور نظامی امریکا را عامل ناامنی، جنگ‌افروزی و کشتار مسلمانان توصیف کرد و با «مهدورالدم» خواندن نظامیان امریکایی، خواستار قیام ملت‌ها علیه اشغالگران متجاوز شد.



روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۳۰ عملیات نصر ۲ اعلام کرد دو فروند نفتکش متخلف که «به تحریک و اجبار ارتش کودک‌کش امریکا» قصد ورود و خروج از مسیر جنوب تنگه هرمز را داشتند، در مسیر ناایمن و حادثه‌ساز این منطقه منفجر شده و از حرکت بازمانده‌اند. سپاه در این اطلاعیه با تأکید بر جایگاه راهبردی تنگه هرمز تصریح کرد: «اینجا سرزمین ماست» و دخالت ارتش امریکا از هزاران کیلومتر دورتر در این منطقه، فاقد وجاهت قانونی است و با آن برخورد خواهد شد. این پیام در شرایطی صادر شد که تنگه هرمز همواره یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان بوده و هرگونه ناامنی در این منطقه، پیامد‌های گسترده‌ای برای معادلات اقتصادی و امنیتی بین‌المللی دارد. سپاه تأکید کرده است تا زمانی که اقدامات امریکا در منطقه ادامه داشته باشد، امنیت عبور نفت و گاز از این مسیر تضمین نخواهد شد.

پایگاه‌های امریکا زیر آتش عملیات نصر ۲

در ادامه سلسله عملیات‌های اعلام‌شده، سپاه در اطلاعیه شماره ۳۱ از هدف قرار گرفتن تجهیزات راهبردی امریکا در منطقه خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، در موج بیست‌ویکم عملیات نصر ۲، هواپیما‌های ترابری سنگین ۱۷-C و هواپیما‌های فرماندهی و کنترل ۸-P ارتش امریکا در فرودگاه عقبه هدف حملات موشکی بالستیک قرار گرفتند.

سپاه همچنین اعلام کرد پیش از این، در منطقه الازرق اردن نیز مراکز استقرار نیرو‌های امریکایی هدف قرار گرفته و ۲۰ سوله محل استقرار تجهیزات و نیرو‌های ارتش امریکا منهدم شده است. در این عملیات که با رمز «یا رقیه (س)» آغاز شد، روابط عمومی سپاه تأکید کرد هدف از حملات، ضربه به ظرفیت‌های عملیاتی ارتش امریکا در منطقه و پاسخ به اقدامات این کشور علیه ایران بوده است. یکی از محور‌های برجسته اطلاعیه‌های سپاه پاسداران در عملیات نصر۲، توصیف جایگاه نظامیان امریکایی در منطقه و دعوت از ملت‌های مسلمان برای مقابله با حضور نظامی این کشور بود.

سپاه در اطلاعیه شماره ۳۱ خود، پس از اشاره به سابقه اقدامات نظامی امریکا در کشور‌های اسلامی و حمایت واشینگتن از رژیم صهیونیستی، نظامیان متجاوز امریکایی را «مهدورالدم» توصیف و تأکید کرد که حضور و اقدامات آنان در منطقه، مصداق تجاوز علیه ملت‌های مسلمان است. در ادامه همین رویکرد، اطلاعیه شماره ۳۲ خطاب به مردم کویت نیز با اشاره به استفاده از پایگاه‌های امریکایی در منطقه، تأکید کرد که این پایگاه‌ها نباید به محل عملیات علیه ملت‌های مسلمان تبدیل شوند. سپاه در این پیام، نظامیان امریکایی را به دلیل آنچه «تجاوز به سرزمین‌های اسلامی» خوانده، در چارچوب ادبیات فقهی مورد استفاده خود، «مهدورالدم» معرفی کرده و از مردم منطقه خواسته است در برابر حضور نظامی امریکا موضع بگیرند.

خاک منطقه نباید پایگاه تجاوز باشد

در اطلاعیه شماره ۳۲، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به مردم کویت اعلام کرد پایگاه‌های نظامی امریکا در این کشور نباید به محل عملیات علیه ملت‌های منطقه تبدیل شود. بر اساس این اطلاعیه، رزمندگان نیروی هوافضای سپاه در موج بیست‌ودوم عملیات نصر ۲، یک سامانه رادار اخطار اولیه امریکا، یک سوله تجهیزات و قطعات هوایی و یک آشیانه پهپاد‌های ۹- MQ را در پایگاه علی‌السالم هدف حمله پهپادی قرار داده‌اند. سپاه در این پیام تأکید کرد حضور نظامیان امریکایی در کشور‌های اسلامی، امنیت منطقه را تهدید می‌کند و کشور‌های منطقه نباید اجازه دهند خاک آنها برای عملیات علیه ملت‌های مسلمان مورد استفاده قرار گیرد.

ضربه به جنگنده‌ها و هواگرد‌های امریکا در اردن

روز گذشته، اما یکی دیگر از عملیات‌های سپاه، حمله به پایگاه هوایی امریکا در الازرق اردن بود. سپاه پاسداران با انتشار تصاویر مربوط به این عملیات اعلام کرد رزمندگان نیروی هوافضای سپاه در موج بیستم عملیات نصر ۲، با حمله هم‌زمان موشکی و پهپادی، شیلتر‌های جنگنده‌ها و یک رمپ بزرگ توقف هواپیما‌ها را هدف قرار داده‌اند. بر اساس این گزارش، حداقل دو جنگنده و سه هواگرد امریکایی به طور کامل منهدم شده و تعدادی دیگر از تجهیزات هوایی امریکا نیز خسارت عمده دیده‌اند. انتشار این تصاویر، بخشی از جنگ رسانه‌ای پیرامون عملیات نصر ۲ بود؛ جایی که سپاه نشان داد زیرساخت‌های نظامی امریکا در منطقه، برخلاف ادعای برخورداری از امنیت کامل، در دسترس حملات ایران قرار دارد.

ضربات سپاه به امریکا در سه محور

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین عصر دیروز در اطلاعیه‌ای از وارد کردن ضربات سنگین دریادلان نیروی دریایی سپاه با حمله هم‌زمان در موج ۲۳ عملیات نصر ۲ در سه مرحله با رمز مبارک «یا رقیه (س)» به نیرو‌های تروریستی امریکا در منطقه خبر داد. در اطلاعیه شماره ۳۳ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است: «ملت به‌پاخاسته و حماسه‌آفرین ایران اسلامی، با توکل به خدای متعال و دلگرم از حضور هوشمندانه شما مردم بصیر در صحنه، دریادلان نیروی دریایی سپاه با حمله هم‌زمان در موج ۲۳ عملیات نصر ۲ در سه مرحله با رمز مبارک "یا رقیه (س) " ضربات سنگینی به نیرو‌های تروریستی امریکا در منطقه وارد کردند.

مرحله اول: حمله به سوله‌های نگهداری و تعمیرات پهپادی واحد‌های امریکایی مستقر در فرودگاه الصخیر بحرین که منجر به انهدام آنها شد.

مرحله دوم: حمله به سوله‌های آماده‌سازی شناور‌های تی‌اف ۵۹ در بندر سلمان بحرین که منجر به تخریب آن گردید و خسارات سنگینی به شناور‌ها وارد آمد.

مرحله سوم: به آتش کشیده شدن سوله‌های محل استقرار و پشتیبانی و تجهیز نیرو‌های تکاور ویژه دریایی در پایگاه عریفجان کویت و منهدم شدن آن به صورت کامل.»

سپاه در اطلاعیه خود تأکید کرد: «حملات کوبنده رزمندگان اسلام با انبوه موشک‌ها و پهپاد‌ها در مقابله‌به‌مثل و پاسخ به تجاوزات ارتش کودک‌کش امریکا ادامه دارد. رئیس‌جمهور بی‌خرد امریکا که بار‌ها به ناآگاهی و بی‌خردی خود از اوضاع عالم اعتراف کرده و می‌گوید بدون اطلاع از عمق نفوذ امام شهید ما در مردم جهان و عشق و علاقه عمیق مردم ایران و سایر کشورها، ایشان را به شهادت رسانده و این‌که می‌گوید بی‌خبر از اهمیت تنگه هرمز در اقتصاد جهان در این منطقه، جنگ به راه انداخته است، شب گذشته باز هم بی‌خردی و ناآگاهی خود را آشکار کرد و اظهار داشت تعداد موشک‌ها و پهپاد‌های کمی برای ایران باقی مانده و رو به پایان است. رئیس‌جمهور قاتل امریکا بداند اگر این جنگ چند سال طول بکشد، به اذن الله تعالی تا آخرین روز آن موشک‌ها و پهپادهایمان بر سر جنایتکاران امریکایی خواهد بارید.»

حمله به مرکز فرماندهی عملیات ویژه امریکا

پیش از عملیات‌های اردن، سپاه پاسداران در اطلاعیه شماره ۱۹ خود از حمله به مرکز فرماندهی عملیات ویژه امریکا در منطقه التنف سوریه خبر داده بود. بر اساس این اطلاعیه، نیروی هوافضای سپاه در موج یازدهم عملیات نصر ۲، با رمز «یا اباعبدالله الحسین (ع)»، مرکز فرماندهی عملیات ویژه امریکا را هدف قرار داد. روابط عمومی سپاه اعلام کرد در این حمله علاوه بر انهدام یک سامانه راداری، چند فروند بالگرد ویژه عملیات نیز مورد اصابت قرار گرفته و شماری از نیرو‌های امریکایی کشته شده‌اند. در این اطلاعیه همچنین تأکید شده که کنترل تنگه هرمز همچنان در اختیار نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و تا زمانی که اقدامات ناامن‌کننده امریکا ادامه داشته باشد، این منطقه تحت مدیریت و کنترل ایران خواهد بود.

پرنده‌های امریکایی زیر ضرب پدافند ایران

در کنار عملیات‌های تهاجمی، بخش مهمی از تحولات به مقابله پدافندی ایران با تجهیزات امریکایی اختصاص داشت. سپاه پاسداران اعلام کرد یک فروند پهپاد ۹- MQ در آسمان اسلام‌آباد غرب توسط سامانه پیشرفته پدافندی نیروی هوافضای سپاه رهگیری و منهدم شده است. همچنین نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از انهدام یک فروند موشک کروز دشمن متجاوز امریکایی و یک فروند پهپاد ۹- MQ در منطقه غرب کشور خبر داد. این اقدامات نشان داد علاوه بر توان تهاجمی، شبکه دفاع هوایی ایران نیز در برابر تهدید‌های هوایی امریکا فعال بوده و در چارچوب شبکه یکپارچه پدافند کشور عمل می‌کند.

هم‌زمان با انتشار اطلاعیه‌های سپاه، گزارش‌هایی از وقوع انفجار در برخی مناطق میزبان نیرو‌های امریکایی منتشر شد. در بحرین، گزارش‌هایی درباره شنیده‌شدن صدای انفجار در نزدیکی پایگاه الجفیر، محل استقرار ناوگان پنجم امریکا، منتشر شد و وزارت کشور بحرین از فعال شدن سامانه‌های هشدار خبر داد. همچنین گزارش‌هایی از شنیده‌شدن انفجار در کویت، اقلیم کردستان عراق و برخی مناطق امارات منتشر شد؛ موضوعی که بار دیگر حساسیت پایگاه‌های امریکا در منطقه را افزایش داد.

امریکا پاسخ اقدامات خود را خواهد دید

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به تحولات منطقه، اقدامات امریکا را مورد انتقاد قرار داد و گفت امریکایی‌ها هم‌زمان با ادعای تلاش برای توقف جنگ، تجهیزات نظامی جدید وارد منطقه می‌کنند. قالیباف تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران رفتار امریکا را بر اساس عملکرد آن ارزیابی می‌کند، نه ادعا‌های سیاسی. همچنین ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به حملات امریکا به مناطق غیرنظامی، تأکید کرد نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران از خون ریخته‌شده افراد بی‌گناه عبور نخواهند کرد.