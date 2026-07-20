کد خبر: 1369953
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تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۲
سیاست » اخبار کلی
معاون اجرایی رییس‌جمهور:

ترمیم زخم‌های جنگ و توسعه خوزستان اولویت دولت است

ترمیم زخم‌های جنگ و توسعه خوزستان اولویت دولت است معاون اجرایی رییس‌جمهور با اشاره به دستور رییس جمهور مبنی بر ارزیابی خسارات و برنامه‌ریزی برای ترمیم خرابی‌های ناشی از حملات دشمن در خوزستان، تاکید کرد: دولت مصمم است با حمایت همه‌جانبه، چرخه تولید و سازندگی را در این استان با قدرت حفظ کند.

جوان آنلاین: محمدجعفر قائم‌پناه روز دوشنبه در جریان سفر به خوزستان با بیان اینکه وجب به وجب این استان با خون پاک جوانان آمیخته است اظهار کرد: این سرزمین مقدس است چراکه رزمندگان از سراسر ایران آمدند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک این سرزمین به دست دشمن بیافتد، اکنون نیز دولت با تمام توان در کنار مردم این استان است و مناطق جنوبی کشور همانند سایر نقاط ایران برای ما دارای اهمیت راهبردی هستند.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه زیرساختی گفت: در جریان حملات دشمن به تاسیسات انرژی و از جمله برق، با همت و تلاش همکاران وزارت نیرو، بازسازی دکل‌های برق با سرعت انجام شد تا خللی در خدمت‌رسانی ایجاد نشود.

تقدیر معاون اجرایی رئیس‌جمهور از مدیریت میدانی استاندار خوزستان

معاون اجرایی رییس‌جمهور با قدردانی از پیگیری‌های استاندار خوزستان در بازدید میدانی از مناطق آسیب‌دیده افزود: علی‌رغم فشار‌های دشمن، ملت ایران با تکیه بر تمدن بزرگ خود ایستاده است. ایران اگرچه ممکن است در برابر سختی‌ها خم شود، اما به همت مردم هرگز نخواهد شکست و ما همچنان با قدرت در مسیر سازندگی گام برمی‌داریم.

قائم‌پناه در ادامه به وضعیت ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: دشمن با هدف قرار دادن پالایشگاه‌های گازی در عسلویه، بخشی از توان تولید گاز ما را از مدار خارج کرد که تاکنون بخش قابل توجهی از آن ترمیم شده است. با این حال برای جلوگیری از آسیب به تولید و معیشت خانواده‌ها، نیازمند همراهی مردم در مدیریت مصرف برق و گاز هستیم.

وی تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها بر صادرات نفت و پتروشیمی که منجر به محدودیت منابع مالی شده است، از مردم درخواست داریم با صرفه‌جویی در مصرف منابع انرژی، خادمان خود را در دولت برای عبور از این شرایط دشوار یاری کنند.

معاون اجرایی رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت وحدت و انسجام ملی تاکید کرد و افزود: ایستادگی ما در برابر فشار‌ها مرهون وحدت و تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب است. هرگونه تصمیم‌گیری در عرصه‌های کلان و مذاکرات، تنها با تایید و اجازه ایشان صورت می‌گیرد و تمامی مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز با امضا و هدایت رهبری انجام می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از سران سه قوه که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، باید سرلوحه فعالیت‌ها باشد. انتقاد سازنده راهگشا است، اما نباید بر طبل تفرقه کوبید. همه ما در خدمت مردم ایران هستیم و به حول و قوه الهی، ایران اسلامی را آباد و آزاد خواهیم ساخت.

 محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، عصر امروز به همراه وزیر نیرو از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید قاسم سلیمانی اهواز وارد خوزستان شد تا آخرین وضعیت استان را از نزدیک بررسی کند.

برچسب ها: معاون اجرایی رئیس جمهور ، خوزستان ، دولت
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