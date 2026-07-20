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تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
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خاویر باردم: 

رفتار امریکا با تیم ملی ایران زشت بود 

جوان آنلاین: بازیگر سرشناس اسپانیایی، خاویر باردم در گفت‌وگویی مفصل با مهدی حسن، مجری و روزنامه‌نگار بریتانیایی- امریکایی، ضمن تمجید از قهرمانی کشورش در جام جهانی ۲۰۲۶، از برخورد با تیم ملی ایران در جریان مسابقات انتقاد کرد و آن را «زشت» خواند. او همچنین با اشاره به جنگ غزه، عملکرد رژیم صهیونیستی را «نسل‌کشی» توصیف کرد و از حمایت دولت اسپانیا از فلسطین دفاع کرد و رئیس‌جمهور امریکا دونالد ترامپ را نیز به باد انتقاد گرفت. 
به گزارش فارس، خاویر باردم، بازیگر برنده اسکار در این گفت‌وگوی تصویری بخش مهمی از صحبت‌های خود را به عملکرد تیم ملی اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ و همچنین حواشی پیرامون تیم ملی ایران اختصاص داد. 
باردم با انتقاد از برخی حواشی جام جهانی، برخورد با تیم ملی ایران را یکی از نقاط تاریک مسابقات دانست. او با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای ایران، از جمله مسائل مربوط به داوری، اجبار تیم ملی به تمرین در مکزیک به دلیل محدودیت‌های ویزا و دشواری‌های ورود به امریکا گفت: آنچه برای تیم ایران رخ داد بسیار «زشت» بود. 
به گفته باردم، این اتفاقات بازتابی از سیاست‌های دولت کنونی امریکا در قبال مهاجران است و فضایی ایجاد کرده که حتی افراد دارای مدارک قانونی نیز احساس ناامنی می‌کنند. 
او در عین حال تأکید کرد: فضای داخل ورزشگاه‌ها تصویری متفاوت ارائه می‌داد، جایی که هواداران کشور‌های مختلف بدون مشکل در کنار یکدیگر مسابقات را تماشا می‌کردند و نشان می‌دادند مردم برخلاف سیاستمداران، توانایی همزیستی و تفاهم بیشتری با یکدیگر دارند. 
بخش دیگری از این گفت‌و‌گو به جنگ غزه اختصاص داشت. باردم با حمایت از مواضع دولت اسپانیا در قبال فلسطین گفت: اقدامات اسرائیل علیه مردم فلسطین «یک نسل‌کشی کامل» است، موضوعی که اسناد و شواهد فراوانی آن را تأیید می‌کند. 
این بازیگر اسپانیایی همچنین عنوان کرد: حمایت آشکار خاویر میلئی، رئیس‌جمهور آرژانتین از بنیامین نتانیاهو و حمایت سران رژیم صهیونیستی از تیم ملی آرژانتین، ناخواسته بار سیاسی سنگینی بر فینال جام جهانی تحمیل کرد. هرچند تأکید کرد میلئی نماینده همه مردم آرژانتین نیست و بسیاری از شهروندان این کشور با سیاست‌های او مخالفند. 
پیش‌تر و در آستانه بازی فینال جام جهانی، نتانیاهو با اعلام حمایت از تیم ملی آرژانتین و لیونل مسی برای این تیم آرزوی قهرمانی کرد. او در گفت‌و‌گو با میلئی گفت: تو یک دوست واقعی هستی. 
باردم با استقبال از افزایش حمایت افکار عمومی جهان از فلسطین گفت: نسل جوان با «نگاهی تازه» به وقایع می‌نگرد و به همین دلیل بیش از گذشته نسبت به رنج مردم فلسطین واکنش نشان می‌دهد. 
باردم خاطرنشان کرد: انتقاد از رژیمی که مرتکب جنایت جنگی می‌شود، کاملاً مشروع است و بدون پاسخگویی، نه عدالت برقرار می‌شود و نه صلح. 
باردم در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو از پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا به دلیل مخالفت با حمله امریکا به ایران حمایت کرد. او گفت: سانچز برخلاف بسیاری از رهبران اروپایی در برابر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، ایستاد و اجازه نداد اسپانیا در حمله به ایران مشارکت کند. 
باردم با انتقاد شدید از ترامپ، او را رهبری «خودشیفته و دیوانه» توصیف و عنوان کرد: بسیاری از رهبران اروپا در برابر رئیس‌جمهور امریکا تسلیم شده‌اند. 
او همچنین به حضور ترامپ در مراسم اهدای جام اشاره کرد و گفت: از اینکه بازیکنان اسپانیا تا خروج ترامپ از صحنه، عکس قهرمانی خود را نگرفتند، احساس غرور کردم. 
باردم در پایان این گفت‌و‌گو از تازه‌ترین فعالیت‌های هنری خود نیز خبر داد و گفت: فیلم «پناه‌گاه» Bunker به کارگردانی فلوریان زلر، کارگردان و فیلمنامه‌نویس فرانسوی با بازی او و همسرش، پنه‌لوپه کروز، پاییز امسال اکران خواهد شد. «پناه‌گاه» درباره یک ازدواج است و او و کروز در فیلم زن و شوهر هستند. او همچنین اعلام کرد پس از چند دهه، نخستین تجربه حرفه‌ای خود در تئاتر را از ماه آگوست در اسپانیا آغاز می‌کند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: مجری ، روزنامه نگار ، تیم ملی
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