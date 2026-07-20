تئاتر اربعین به یک جریان فرهنگی بدل شده است 

جوان آنلاین: دبیر همایش بینالمللی تئاتر مردمی پیادهروی اربعین «روایت راهیان» با تأکید بر اینکه طی ۱۰ سال گذشته تئاتر پیادهروی اربعین به یک جریان فرهنگی تبدیل شده است، اعلام کرد که دهمین دوره این رویداد امسال با اجرای ۱۳ اثر نمایشی در مسیر نجف تا کربلا و با محوریت عاشورا و مقاومت برگزار خواهد شد.
به گزارش «جوان»، نشست خبری دهمین همایش بینالمللی تئاتر مردمی پیادهروی اربعین «روایت راهیان» روز گذشته با حضور کوروش زارعی، دبیر و سید مصطفی موتورچی، دبیر اجرایی این رویداد در حوزه هنری برگزار شد. زارعی در این نشست با اشاره به برگزاری دهمین دوره این رویداد اظهار داشت: دهمین دوره همایش بینالمللی تئاتر مردمی پیادهروی اربعین «روایت راهیان» به همت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری برگزار میشود و توفیقی بوده که طی ۱۰ سال گذشته این حرکت فرهنگی در مسیر پیادهروی اربعین و در شهرهای نجف و کربلا استمرار داشته باشد.
از تعزیه تا نمایش عروسکی
وی افزود: امسال نیز فراخوان این رویداد منتشر شد و آثار متعددی از شهرهای مختلف کشور در قالبهای گوناگون و به زبانهای فارسی و عربی به دبیرخانه رسید. تلاش کردیم تنوع مناسبی از نظر قالب و محتوا برای مخاطبان فراهم شود و در نهایت ۱۳ اثر نمایشی در قالب تئاتر خیابانی، تعزیه، نمایش عروسکی و اجراهای فارسی و عربی برای حضور در این دوره انتخاب شدند.
دبیر همایش «روایت راهیان» ادامه داد: این آثار در ۱۰ نقطه از مسیر پیادهروی اربعین، از جمله عمودهای ۱۶۰، ۷۴۳، ۸۴۰، ۹۷۴ و ۱۱۲۰، همچنین در عمودهای ۳۲۰ و ۷۵۰ شهر کربلا و همچنین در موکب سیار این رویداد برای زائران اجرا خواهند شد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار «جوان» در مورد محور و اهمیت کیفیت آثار نمایشی بیان کرد: مهمترین ویژگی تئاتر، برقراری ارتباط با مخاطب است و این ارتباط زمانی شکل میگیرد که اثر از نظر فنی، حرفهای، فکری و محتوایی در سطح مطلوبی باشد. به همین دلیل کیفیت آثار برای دبیرخانه اهمیت ویژهای داشت و در نهایت تنها ۱۳ گروه برای حضور در این دوره انتخاب شدند.
دبیر همایش «روایت راهیان» درباره تعاملات هنری با عراق نیز اظهار کرد: تولید آثار مشترک با هنرمندان عراقی نیازمند دستیابی به زبان مشترک است. در حوزههایی مانند هنرهای تجسمی و شعر تعاملات خوبی شکل گرفته، اما در هنرهای نمایشی هنوز به دستاورد مطلوبی نرسیدهایم که شاید یکی از دلایل آن، تفاوت مسیر رشد تئاتر در دو کشور باشد.
زارعی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک اقتباسی آقای موتورچی از تاجر ونیزی شکسپیر با رویکرد شرایط کشور عراق و نقش صهیونیستها و امریکاییها در عراق انجام داده که در حال اتمام است و امیدواریم بتوانیم آن را روی صحنه ببریم.
وی با اشاره به برنامههای جدید این دوره گفت: موکب سیار نیز امسال در مسیر پیادهروی اربعین مستقر خواهد بود و برنامههای متنوعی را اجرا میکند. همچنین برای نخستینبار پس از ۹ سال، معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در کنار مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در برگزاری این رویداد مشارکت دارند.
اجراها نذر فرهنگی است
زارعی خاطرنشان کرد: علاوه بر اجراها در کشور عراق، امسال در مسیر پیادهروی جاماندگان اربعین در تهران نیز برنامههایی پیشبینی شده است و تعزیه، نقالی و تئاتر خیابانی برای مردم اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به مشکلات مالی برگزاری این رویداد تصریح کرد: مشکلات مالی همواره در حوزه فرهنگ و هنر وجود داشته و امسال نیز با این چالشها مواجه هستیم. با وجود این، هنرمندان شرکتکننده هیچ دستمزدی دریافت نمیکنند. حضور همه گروهها بر پایه نذر فرهنگی است و از ابتدا نیز بنای این حرکت بر همین اساس بوده است. هنرمندان با آگاهی کامل در این همایش حضور پیدا میکنند تا دین خود را به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ادا کنند.
دبیر همایش «روایت راهیان» افزود: مراسم اختتامیه این رویداد ۱۰ شهریور برگزار میشود و از گروههای شرکتکننده با اهدای هدایایی نمادین تقدیر خواهد شد.
زارعی با اشاره به همکاری دیگر نهادها در برگزاری این همایش گفت: امسال چند مجموعه به کمک حوزه هنری آمدهاند، زیرا این مرکز بهتنهایی توان تأمین هزینههای چنین رویدادی را ندارد. بخش عمده هزینهها مربوط به حملونقل و جابهجایی تجهیزات است و اسکان و پذیرایی نیز با همکاری مواکب عراقی انجام میشود. ما در عراق میهمان برادران عراقی هستیم و هر زمان همکاری خوبی با مواکب داشتهایم، برنامهها بدون مشکل پیش رفته است.
وی با اشاره به شعار این دوره اظهار داشت: امسال در موکب دانشگاه امام صادق (ع) نیز اجرا خواهیم داشت که سال گذشته تجربه موفقی از همکاری با آن داشتیم. شعار این دوره از همایش نیز «مِثْلِی لَا یبَایعُ مِثْلَهُ» (جمله امام شهید انقلاب) است و تلاش میکنیم تمامی برنامهها با تأکید بر این شعار اجرا شوند.
زارعی درباره حضور گروههای خارجی نیز گفت: امسال گروه خارجی در این همایش حضور ندارد، اما طی ۱۰ سال گذشته تلاش کردهایم تئاتر پیادهروی اربعین را به یک جریان فرهنگی تبدیل کنیم. امروز نیز بسیاری از گروههای عراقی در این مسیر اجراهای نمایشی دارند، هرچند شیوه اجرا و ساختار آثارشان با گروههای ایرانی متفاوت است.
وی در پایان افزود: پیادهروی اربعین بزرگترین اجتماع جهان اسلام است و ما نیز هر سال متناسب با مهمترین تحولات جهان اسلام به تولید آثار نمایشی میپردازیم. به همین دلیل، در اجراهای خیابانی و مدرن این دوره نیز موضوعاتی همچون جبهه مقاومت، فلسطین، غزه و مسائل روز جهان اسلام مورد توجه قرار گرفته تا مخاطبان میلیونی این رویداد با آثاری متناسب با شرایط امروز روبهرو شوند.
رشد کمی و کیفی آثار
در ادامه این نشست، سید مصطفی موتورچی، دبیر اجرایی همایش گفت: دهمین همایش بینالمللی تئاتر مردمی پیادهروی اربعین از سوم مرداد آغاز میشود. ما در این دوره یک آسیبشناسی در مورد ۹ دوره گذشته کردیم و دورههای قبل معمولاً در سه یا چهار نقطه اجرا میرفتیم، اما خوشبختانه امسال در ۱۰ نقطه از سوم تا ۱۴ مردادماه اجرا خواهیم داشت که نسبت به ۹ دوره گذشته در زمینه تعدد اجرا و نقاط اجرا یک جهش قابلملاحظه صورت گرفته است.
موتورچی درباره مضامین آثار نمایشی هم اظهار کرد: از نظر کمی و کیفی، امسال نسبت به دورههای گذشته شاهد رشد قابل توجهی هستیم و آثار متنوعی در این دوره اجرا میشود. از جمله نمایش «شاهرودی» که به صورت یک سهگانه در مورد حاج قاسم، ابومهدی و رهبر شهید انقلاب و رهنمودهای ایشان با محور مقاومت و جهان اسلام را روایت میکند.
موتورچی ادامه داد: نمایش «خون و شمشیر» نیز با نگاهی به جنایات رژیم صهیونیستی، از واقعه عاشورا تا جنایتهای امروز در غزه را به تصویر میکشد.
وی خاطرنشان کرد: گروههای تعزیه فارسی و عربی نیز هر کدام پنج مجلس تعزیه شامل مجالس حضرت امام حسین (ع)، حضرت علیاکبر (ع)، حضرت قاسم (ع)، حر بن یزید ریاحی و دیگر وقایع عاشورا را اجرا خواهند کرد. آرزوی ما این است که به تعداد زبانهای زائران اثر تولید کنیم، اما متأسفانه امسال به دلیل بروز جنگ تحمیلی و همچنین محدودیتهای مالی به زبان فارسی و عربی بسنده کردیم. البته یک زمانهایی هم بوده که ما اجراهایی با زبانهای انگلیسی و اردو هم داشتیم، ولی محدودیتها امسال اجازه تحقق چنین اتفاقی را نداد.
دبیر اجرایی همایش در پایان تأکید کرد: در انتخاب آثار، توجه به مسائل روز و پیوند دادن آنها با پیام و قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) مهمترین معیار دبیرخانه بوده است. در واقع موضوعات روز و نسبت ما با مسائل روز و فرمایش «مثلی لا یبایع مثله» محور اصلیمان در انتخاب آثار بود.