کد خبر: 1369899
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۲۰
سیاست » اخبار کلی
سیدعبدالله متولیان

ملت مبعوث در مسیر خلق بزرگ‌ترین اربعین میدانی 

ملت مبعوث در مسیر خلق بزرگ‌ترین اربعین میدانی  ملت رشید ایران در آستانه سفر اربعین در میدان آزمونی تاریخی و سرنوشت‌ساز قرار دارد

ملت رشید ایران در آستانه سفر اربعین در میدان آزمونی تاریخی و سرنوشت‌ساز قرار دارد. ائتلافی که در میدان سخت شکست خورده، حالا در فضای رسانه‌ای و روانی، دوگانه‌ی «سفر اربعین» و «خیابان‌ها و میادین خالی از جمعیت و جوانان انقلابی» و آماده‌سازی برای بازگشت به فضای دوقطبی و فروپاشی از درون و زمینه‌سازی برای اهداف شوم سلطه بر ایران و تنگه هرمز را در دستور کار قرار داده است. دشمن درپی تضعیف و تخلیه هم‌زمان اربعین و خیابان از جمعیت است، اما ما معتقدیم اربعین به عنوان بزرگ‌ترین رزمایش تمدنی اسلام ظرفیت خنثی‌سازی توطئه دشمن و پرکردن همزمان هر دو سنگر «سفر اربعین» و «حضور در خیابان» از مردم انقلابی را دارد. 
تحلیل عملیات روانی دشمن در این مرحله نشان می‌دهد که آنها پس از ناکامی در شکست نظامی کلاسیک، سناریوی «دوگانه‌سازی راهبردی» را بر پایه رصد شوق فطری ملت ایران به اربعین و تحلیل ضرورت حفظ آرایش دفاعی در شهر‌ها فعال کرده‌اند؛ تردید القایی خطرناکی که زمزمه می‌کند: «تردید میان ماندن یا رفتن، که در هر دو صورت جبهه حق را تضعیف می‌کند»، اما حقیقت اینجاست که دشمن، ماهیت واقعی اربعین را نمی‌شناسد؛ همان اربعینی که امروز پس از تشییع بی‌نظیر پیکر امام شهید در نجف و کربلا، علاوه بر فرصت عظیم معنوی، به شاهراه حیاتی تعمیق عمق استراتژیک ایران بدل شده و خود، بزرگ‌ترین پادزهر همان «خلأ قدرت خیابانی» است که دشمن آرزویش را دارد؛ ملت ایران با درک این ظرفیت، با راهبرد «اربعین میدانی» تهدید القایی دشمن را به «فرصتی جهشی» برای نمایش وحدت میدان و زیارت تبدیل خواهد کرد. با تکیه به راهبرد «اربعین میدانی»، خواب دشمن برای شکل‌گیری خیابان‌های خالی را به کابوس تبدیل می‌کنیم. این راهبرد، حداقل سه لایه عملیاتی دارد که همزمان هم عمق استراتژیک در عراق را استحکام بیشتری می‌بخشد و هم میادین و شهر‌های ایران را به دژ‌های تسخیرناپذیر بدل می‌سازد:
لایه اول: «از کربلا تا خیابان»؛ جاری‌سازی الگوی اربعین در بستر شهرها: همزمان با حرکت زائران به سمت عراق، باید بزرگ‌ترین راهپیمایی تاریخ جاماندگان (بر اساس تجربه سال‌های پیش) را در دهه پایانی صفر رقم بزنیم. این بار، راهپیمایی نباید تنها یک روز و در یک مسیر نمادین باشد. پیشنهاد ما برپایی «قرارگاه‌های ده‌روزه اربعین شهری» در محلات است. هیئات، مساجد و مواکب شهری می‌توانند هر شب خیابان‌های اصلی را به مسیر پیاده‌روی اربعینی بدل کنند. به این ترتیب، شهر‌های ایران خود به کاروانسرای حسینی تبدیل می‌شوند و خیابان نه‌تنها خالی نمی‌شود، بلکه هر شب شاهد موجی از حضور پرشورتر از شب‌های قبل خواهد بود. 
لایه دوم: پیوند عاطفی سنگر و حرم با طرح «یک زائر، یک نایب»: رزمندگان و مدافعان شهر‌های جنوبی که در آماده‌باش کامل به سر می‌برند، دلشان در کربلاست. زائران ایرانی می‌توانند در بدو ورود به عراق، به‌صورت نظام‌مند، نیت زیارت خود را به نیابت از یک شهید یا رزمنده مدافع وطن در جنوب کشور ثبت کنند. این اقدام، خیابان‌های اهواز، آبادان، بوشهر و هرمزگان را از طریق یک رشته معنوی ناگسستنی به صحن حرم حسینی متصل می‌کند. سربازی که در خط مقدم پدافند ایستاده، باید حس کند که میلیون‌ها زائر، قلباً در کنارش ایستاده‌اند. 
لایه سوم: روایت‌گری «انتقام مقدس» در مسیر نجف-کربلا: مواکب ایرانی در عراق باید به قرارگاه‌های رسانه‌ای مقاومت بدل شوند. پرچم سرخ «یا لثارات القائد الشهید» به عنوان نمادی از «یا لثارات الحسین» باید برافراشته‌ترین نماد اربعین امسال باشد. زائر ایرانی صرفاً یک مسافر معنوی نیست؛ یک سفیر انقلاب است که با استفاده از رسانه اربعین، روایت مقاومت جانانه ملت ایران و ذلت ائتلاف استکبار- صهیونیست را به گوش زائران جهان می‌رساند و وحدت میدان مقاومت از ایران تا عراق، لبنان و یمن را در زیر گنبد طلایی حسین (ع) جشن می‌گیرد. به این ترتیب اربعین امسال نقطه ثقل یک نبرد تمدنی است. دشمنی که از شکست نظامی خود درمانده، تنها به «فروپاشی روانی از مسیر دوگانه‌های کاذب» دل بسته است. پاسخ ملت ایران، نه انتخاب میان «میدان و زیارت»، که شکستن این دوقطبی با یک خروش متحد است. مأموریت تاریخی امروز ما این است: هم خیابان‌های ایران را از حماسه‌سرایان جامانده لبریز کنیم، هم جاده‌های منتهی به کربلا را از زائرانی که پیام‌آور مقاومت هستند. باید چنان کنیم که دشمن بیرونی و شبکه همکار دشمن در داخل (کودتاچیان ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴) در محاسبات خود تجدیدنظر کنند و دریابند که خیابان‌های ایران، چه در غیاب ظاهری زائران و چه در حضور جاماندگان، هرگز از روحیه انقلابی‌گری خالی نخواهد شد. این راه، تجلی عملی وحدت ملی حول محور ولایت‌فقیه است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ایران ، انسجام ملی ، رسانه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

بدون شرح

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

دبیرکل جنبش نجباء: مقاومت مصمم به اخراج نیروها و شرکت‌های آمریکایی از عراق است

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

از تنگه رانده در کوه مانده

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

میناب هم جنوب بود

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

ونس، جنگ، مذاکره و اشتباه احتمالی ایرانیان 

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

بازداشت پرستار خانگی به اتهام قتل ۲ پیرزن + گفت‌وگو با متهم

حکم اعدام دو تروریست داعشی اجرا شد

داوران فینال و رده بندی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

توییت سفارت ایران در کره جنوبی در واکنش به تجاوز آمریکا

نیروی نیکوکاری می‌تواند کلید تحول در سبک زندگی ما باشد

معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت درمنطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

شهادت مادر بندرعباسی و قطع دست کودک یک‌ساله‌اش در حمله آمریکا

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

 خط و نشان لاروخا برای حریف فینال

پیام سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله وحشیانه آمریکا به بیمارستان شهید بقایی اهواز

پورعلی هم پرسپولیسی شد

داستان لو رفتن سؤالات امتحان نهایی، امسال هم تکرار شد

انتظار برای امتحان

هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!

موج گرما جان ۹۰۰ هلندی را گرفت

پنجمین شب تجاوز دشمن عهدشکن/حمله به بیمارستان اهواز جنایت جدید آمریکا

مسی – یامال، ۱۹ سال بعد

شرارت آمریکایی‌ها تنگه هرمز را باز نمی‌کند/کنترل با ماست

جنبش النجباء عراق خواستار اخراج شرکت‌های فاسد آمریکایی شد

آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 

پیام تبریک عراقچی به وزیر خارجه ونزوئلا؛ تأکید بر گسترش روابط تهران-کاراکاس

پایگاه‌ها و مراکز آمریکا در کویت و بحرین هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت

فرزندی که میراث دار تقوا، علم و اخلاق پدر بود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
از قطعنامه تا تفاهم‌نامه
یادکردی از دو فرمانده شهید هوافضای سپاه/  سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 
تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»
حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست
رسانه‌داری و عقلانیت!
جغرافیای تنگه گویا است
تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار