جوان آنلاین: فاطمه مهاجرانی عصر دوشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: هدف سفر به هرمزگان این بود که به مردم بگوئیم، دولت در کنار مردم است و تمام تلاش خود را انجام خواهد داد تا جبران خسارت انجام شود، دیگر وزرا هم برای ارزیابی خسارت‌ها در منطقه حضور دارند.

به گزارش مهر، مهاجرانی گفت: هدف سفر من، رویکردی اجتماعی دارد و آمده‌ایم با مردم، صیادان و دانش آموزانی که بی هیچ دلیلی آسیب دیده‌اند صحبت و ابراز همدردی کنیم و سلام رئیس جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور را ابلاغ کنیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به خبرنگاران عنوان کرد: بحث اسکان ساکنان بوموسی، در حال بررسی است تا راهکاری برای حل این مشکل و ساماندهی مردم انجام شود و وزیر راه و شهرسازی نیز پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند.

وی با اشاره به ناترازی تولید برق ادامه داد: به موضوعات باید نگاه علمی داشته باشیم هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا و در رابطه با مشکل برق باید واقعیت تولید برق را پذیرفت، قطعا حمله به عسلویه و از دست رفتن بخشی از ظرفیت‌های تولید گاز عسلویه در تولید برق هم تاثیر گذاشته است.

مهاجرانی عنوان کرد: رسانه‌ها باید کمک کنند تا در حوزه برق، تقاضای مردم نیز مدیریت شود چرا که ما در وضعیت جنگ هستیم و باید در کنار هم بایستیم.

سخنگوی دولت گفت: دولت کاملا در کنار مردم است و در شرایطی که سه جنگ نابرابر را از سر گذرانده است و با این وجود اجازه نداده است کمبودی در کشور ایجاد شود و قطعا ستاد بازسازی کشور با منابعی که در اختیار دارد، کار را پیش خواهد برد.

وی یکی از خدمات دولت را پیگیری سریع امور درمانی مردم دانست و عنوان کرد: ۳۰ هزار مجروح در طی جنگ به صورت رایگان مداوا شدند.

مهاجرانی در رابطه با افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان اظهار کرد: دولت هنوز برای افزایش قیمت سوم بنزین برنامه‌ای ندارد و در صورتی که برنامه‌ای وجود داشته باشد، به صورت شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.