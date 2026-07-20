وزیر کشور عازم پاکستان شد

جوان آنلاین: اسکندر مؤمنی وزیر کشور، امروز، دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵، بهدعوت سید محسن نقوی وزیر کشور جمهوری اسلامی پاکستان، در رأس هیئتی به این کشور سفر کرد.
به گزارش تسنیم، در این سفر، هیئتی متشکل از وزارتخانههای کشور، امور خارجه، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و همچنین فراجا و گمرک، وزیر کشور را همراهی خواهند کرد.
در جریان این سفر، موضوعات مرتبط با توسعه مناسبات دوجانبه از جمله تقویت همکاریهای مرزی و گسترش همکاریهای اقتصادی، ترانزیتی، کشاورزی بین دو کشور، در دیدارها و نشستهای مشترک مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
این سفر در راستای دستور رئیس جمهور مبنی بر افزایش تبادلات تجاری دو کشور از ۳ به ۱۰ میلیارد دلار در سال انجام میشود.
مؤمنی وزیر کشور، پس از پاکستان، بهدعوت وزیر کشور هند، برای شرکت در نشست وزیران کشور و مسئولان شرایط اضطراری کشورهای عضو بریکس با موضوع «کاهش خطر بلایای طبیعی» به دهلینو سفر خواهد کرد.