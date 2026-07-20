کد خبر: 1369852
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۷
سیاست » اخبار کلی

همه ظرفیت‌ها برای حمایت از استان‌های درگیر جنگ به کار گرفته شده است

همه ظرفیت‌ها برای حمایت از استان‌های درگیر جنگ به کار گرفته شده است وزیر کشور گفت: دولت با اعزام نمایندگان خود در استان‌های درگیر جنگ و به‌کارگیری همه ظرفیت‌های ملی، خدمت رسانی به مردم این مناطق را با جدیت دنبال می‌کند.

جوان آنلاین: نشست وبیناری استانداران و فرمانداران درگیر جنگ در جنوب کشور، با حضور اسکندر مومنی وزیر کشور و علی‌زینی‌وند معاون سیاسی امروز -دوشنبه- در وزارت کشور برگزار شد.

مومنی در این جلسه با تسلیت شهادت قائد امت، جمعی از فرماندهان، زنان، مردان بویژه دانش‌آموزان میناب و شهدای لامرد، اظهار کرد: در سایه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، با اتکا به همدلی مردم و مسئولان از این شرایط سخت نیز عبور خواهیم کرد.

وی با قدردانی از استانداران و فرمانداران استان‌های درگیر جنگ در روزهای اخیر گفت: استان‌های جنوبی کشور در خط مقدم دفاع از کشور قرار دارند و گزارش‌های ارائه‌شده نشان‌دهنده تلاش شبانه‌روزی مسئولان محلی است.

وزیر کشور تأکید کرد: ایران عزیز یکپارچه است و هیچ تفاوتی میان استان‌ها وجود ندارد؛ هر استانی که مورد تهاجم قرار گیرد، دل همه ملت ایران با مردم آن استان خواهد بود و همه ظرفیت‌های کشور برای کاهش آلام و مشکلات مردم به کار گرفته می‌شود. مردم و دولتمردان ایران عزیزمان دغدغه مند جنوب کشور هستند.

مؤمنی با اشاره به حضور نمایندگان رئیس‌جمهور، وزرا و رئیس سازمان مدیریت بحران به عنوان نماینده وزارت کشور، در استان‌های جنوبی افزود: این مسئولان به‌صورت میدانی در حال پیگیری مسائل و مشکلات مردم هستند و دولت با تمام توان در کنار مردم استان‌های درگیر قرار دارد.

وی همچنین با تقدیر از مردم جنوب کشور اظهار کرد: مردم این مناطق در طول تاریخ معاصر، به‌ویژه به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و اهمیت راهبردی جنوب کشور، همواره در معرض تهاجم بوده است، اما با ایستادگی خود اجازه نداده‌اند حتی ذره‌ای از خاک کشور در اختیار دشمنان قرار گیرد و دشمنان را با خواری و خفت بیرون کنند.

وزیر کشور با بیان اینکه کشور در یک سال گذشته با مجموعه‌ای از بحران‌های کم‌سابقه مواجه بوده است، گفت: ایران اسلامی سرافرازانه با همدلی مردم و مسئولان، بحران ها را پشت سر گذاشته است. این مرحله را هم با حضور مردم و مسئولان در صحنه، عزتمندانه پشت سر خواهیم گذاشت.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود از تصویب مصوبه‌ای در کارگروه انرژی برای جلوگیری از قطع برق مناطق جنوبی کشور خبر داد و گفت: بر اساس تصمیم کارگروه مربوطه به ریاست معاون عمران وزارت کشور، مناطق جنوبی تا حد امکان در اولویت قطعی برق قرار نخواهند بود و این موضوع به‌صورت ویژه پیگیری می‌شود.

مؤمنی از استان‌ها، شهرستان‌ها بخش‌ها و روستاها برای برگزاری گسترده مراسم تشییع زعیم شهیدمان قدردانی کرد و تصریح کرد: مردم سنگ تمام گذاشتند و حماسه آفریدند. همچنین از مردم عراق قدردانی می‌کنم؛ این استقبال بی‌نظیر بود. شاید یکی از دلایل عصبانیت دشمن هم همین باشد چرا که در دنیا سابقه ندارد رهبر کشوری در یک‌ کشور دیگر هم با این عظمت تشییع شود.

وی همچنین با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی افزود: استان‌های مبدأ و مرزی، باید با توجه به گرمای هوا و حجم تردد زائران، زیرساخت‌های لازم را برای خدمت‌رسانی مناسب فراهم کنند و این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد.

مؤمنی با قدردانی مجدد از استانداران و فرمانداران سراسر کشور گفت: خداوند توفیق خدمت به مردم را در این مقطع حساس به مسئولان واگذار کرده است و وظیفه همه ما این است که با تمام توان برای حل مشکلات و دغدغه های مردم تلاش کنیم.

برچسب ها: جنگ ، مومنی ، جنگ ایران و آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

بدون شرح

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

قانون تنگه‌ها

دبیرکل جنبش نجباء: مقاومت مصمم به اخراج نیروها و شرکت‌های آمریکایی از عراق است

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

از تنگه رانده در کوه مانده

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

میناب هم جنوب بود

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

افزایش اندک قیمت طلا در بازار تهران

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

ونس، جنگ، مذاکره و اشتباه احتمالی ایرانیان 

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

بازداشت پرستار خانگی به اتهام قتل ۲ پیرزن + گفت‌وگو با متهم

حکم اعدام دو تروریست داعشی اجرا شد

داوران فینال و رده بندی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

نیروی نیکوکاری می‌تواند کلید تحول در سبک زندگی ما باشد

معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت درمنطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

شهادت مادر بندرعباسی و قطع دست کودک یک‌ساله‌اش در حمله آمریکا

پیام سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله وحشیانه آمریکا به بیمارستان شهید بقایی اهواز

 خط و نشان لاروخا برای حریف فینال

داستان لو رفتن سؤالات امتحان نهایی، امسال هم تکرار شد

پورعلی هم پرسپولیسی شد

انتظار برای امتحان

توییت سفارت ایران در کره جنوبی در واکنش به تجاوز آمریکا

هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!

پنجمین شب تجاوز دشمن عهدشکن/حمله به بیمارستان اهواز جنایت جدید آمریکا

شرارت آمریکایی‌ها تنگه هرمز را باز نمی‌کند/کنترل با ماست

موج گرما جان ۹۰۰ هلندی را گرفت

جنبش النجباء عراق خواستار اخراج شرکت‌های فاسد آمریکایی شد

پیام تبریک عراقچی به وزیر خارجه ونزوئلا؛ تأکید بر گسترش روابط تهران-کاراکاس

پایگاه‌ها و مراکز آمریکا در کویت و بحرین هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت

آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
یادکردی از دو فرمانده شهید هوافضای سپاه/  سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 
تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»
حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست
رسانه‌داری و عقلانیت!
جغرافیای تنگه گویا است
تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار