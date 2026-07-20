حملات موفق ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن که از پدافند چند لایه برخوردارند، تحلیل‌های زیادی به همراه داشت.

جوان آنلاین: با اضافه شدن پایگاه‌های آمریکا در اردن به بانک اهداف ایران در پاسخ به تجاوزات گستاخانه واشنگتن، عمده تحلیل‌های مطبوعات منطقه‌ای و بین‌المللی، به بررسی پشت پرده و اهداف ایران از هدف قرار دادن مواضع ایالات متحده در اردن اختصاص یافته است.

چرا ایران حملات خود را بر اردن متمرکز می‌کند؟

در همین زمینه، وب سایت قطری عربی ۲۱ در مقاله‌ای تحت عنوان «ضربه‌ای دردناک به نیروهای آمریکایی؛ چرا ایران حملات خود را بر اردن متمرکز می‌کند؟»، نوشت: در روزهای اخیر، اردن به یکی از برجسته‌ترین عرصه‌های رویارویی نظامی بین ایالات متحده و ایران تبدیل شده است؛ پس از آنکه پایگاه‌های میزبان نیروهای آمریکایی در پنج روز، مورد چهار حمله متوالی قرار گرفتند که منجر به کشته شدن دو سرباز آمریکایی و زخمی شدن ده‌ها نفر دیگر شد و تشدید بی‌سابقه‌ای را به دنبال داشت.

به گفته مقامات آمریکایی که نیویورک تایمز به نقل از آنها گزارش داده است، تمرکز ایران بر اردن نه تنها به موقعیت جغرافیایی این کشور ، بلکه به تبدیل آن در ماه‌های اخیر به مهمترین مرکز عملیات هوایی ایالات متحده در منطقه نیز مربوط می‌شود.

مقامات آمریکایی فاش می‌کنند که پنتاگون قبل از شروع جنگ و در روزهای اولیه آن، مجبور شد برخی از نیروها و تجهیزات خود را از بحرین، امارات و قطر به اردن و اسرائیل فلسطین اشغالی منتقل کند.

این امر نه تنها به دلیل ملاحظات نظامی، بلکه به این دلیل بود که تعدادی از متحدان منطقه‌ای آمریکا محدودیت‌هایی را در استفاده از سرزمین‌ها و حریم هوایی خود برای انجام عملیات تهاجمی علیه ایران اعمال کردند که به اردن نقش بیشتری در مدیریت عملیات ایالات متحده در سوریه، عراق و کل منطقه داد.

با گسترش این نقش اردن، دامنه هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا توسط ایران نیز گسترش یافت و برای اولین بار از زمان امضای توافق آتش‌بس در ژوئن گذشته، اردن به هدف مستقیم موشک‌ها و پهپادهای ایرانی تبدیل شد.

روایت نیویورک‌تایمز از جزئیات حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن

اخیرا روزنامه نیویورک تایمز برای اولین بار جدول زمانی حملات ایران به پایگاه‌های ایالات متحده در اردن را فاش کرد که بر اساس آن، اولین حمله، یک مجتمع مسکونی در پایگاه هوایی ملک فیصل را هدف قرار داد و تقریباً پنج سرباز آمریکایی را زخمی کرد.

حمله دوم، یک پایگاه نظامی در شرق اردن را که برای کار با بالگردهای بلک هاوک استفاده می‌شد، هدف قرار داد و خسارات قابل توجهی به تعداد زیادی از آنها وارد کرد.

متعاقباً، پایگاه هوایی موفق السلطی در ازرق دو بار پشت سر هم مورد حمله قرار گرفت. در حمله اول تقریباً بیست سرباز آمریکایی در حالی که به سمت پناهگاه‌ها هجوم می‌بردند، زخمی شدند اما آمریکایی‌ها آمار دقیقی از تلفات رائه نمی‌دهند.

دو روز بعد، ایران دوباره همان پایگاه را هدف قرار داد. حمله دوم منجر به کشته شدن دو سرباز آمریکایی و زخمی شدن چهار نفر دیگر شد. گزارش‌های اولیه از ایالات متحده نشان می‌داد که یک سرباز سوم قبل از اینکه وضعیت او بعداً تأیید شود، مفقود شده است.

مقامات آمریکایی می‌گویند که این سلسله حملات نشان می‌دهد که ایران به جای یک حمله واحد، یک کمپین فرسایشی مرحله‌ای علیه نیروهای آمریکایی انجام داده است.

این در حالی است که وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) همچنان از اظهار نظر در مورد جزئیات خسارات وارد شده به پایگاه‌های آن در اردن در حملات ایران خودداری می‌کند.

اهداف و پیام‌های حملات ایران به اردن

منابع آمریکایی معتقدند که هدف ایران از این حملات صرفاً هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا و وارد کردن خسارات جانی و مالی نیست. دیوید دپتولا، ژنرال بازنشسته ارتش ایالات متحده و یکی از معماران اصلی جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱، معتقد است که تفسیر این حملات صرفاً از دیدگاه نظامی، ناقص خواهد بود.

این ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز اظهار داشت که موقعیت اردن به ایالات متحده این امکان را می‌دهد که عملیات هوایی مؤثرتری را در سوریه، عراق و منطقه انجام دهد و بنابراین، حمله ایران به پایگاه هوایی ازرق فقط یک تأسیسات نظامی را هدف قرار نداده است.

وی افزود: ایران در تلاش است تا هزینه سیاسی میزبانی نیروهای آمریکایی در اردن را افزایش دهد، به طوری که هزینه این حضور مداوم - چه امنیتی و چه سیاسی - از مزایایی که اردن و واشنگتن از این همکاری نظامی به دست می‌آورند، بیشتر باشد.

ژنرال مذکور آمریکایی تاکید کرد: پیام ایران از انجام این حملات به همان اندازه که متوجه آمریکاست، متوجه متحدان منطقه‌ای این کشور نیز هست.

از سوی دیگر، سدریک لیتون، سرهنگ بازنشسته نیروی هوایی ایالات متحده در گفتگو با سی‌ان‌ان، اعلام کرد که حمله به پایگاه ازرق ثابت می‌کند که ایران هنوز سیستم‌های تهاجمی دوربرد دارد و قادر به استفاده مؤثر از آنها است.

در این میان سوالی که پوشش خبری فاکس نیوز را تحت الشعاع قرار داد، متفاوت بود: ایران چگونه موفق شد به پایگاه‌های آمریکایی که ظاهراً از جمله مستحکم‌ترین پایگاه‌های منطقه هستند، حمله کند؟

ایران چگونه سیستم پدافندی چندلایه آمریکا را در اردن شکست داد؟

جان تیکرت ،سرتیپ بازنشسته آمریکایی در این زمینه توضیح می‌دهد که پایگاه‌های آمریکایی در اردن توسط چیزی که «دفاع لایه‌ای» نامیده می‌شود، محافظت می‌شوند؛ سیستمی چندلایه که برای رهگیری موشک‌های بالستیک، پهپادها، موشک‌های کوتاه‌برد و حتی گلوله‌های توپخانه طراحی شده است.

وی درباره اینکه ایران چگونه از این سیستم چند لایه پدافندی آمریکا عبور می‌کند، گفت: ایران تاکتیک «اشباع دفاعی» را اتخاذ کرده و تعداد زیادی موشک و پهپاد را به طور همزمان پرتاب می‌کند و در نتیجه احتمال رسیدن برخی از آنها به اهدافشان را افزایش می‌دهد.

این ژنرال آمریکایی در ادامه تاکید کرد که موفقیت حملات اخیر، به آتش‌بس تقریباً سه ماه و نیم گذشته مرتبط است؛ جایی که آتش بس به ایران فرصتی داد تا نیروهای خود را سازماندهی مجدد کند و برخی از قابلیت‌های نظامی خود را که در حملات قبلی آمریکا آسیب دیده بود، بازسازی کند.

وی افزود: آنچه در اردن اتفاق افتاد، اولین آزمایش عملی است که موفقیت ایران در بازیابی بخش قابل توجهی از قدرت تهاجمی خود را اثبات می‌کند.