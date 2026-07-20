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تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۳
سیاست » اخبار کلی

سردار ابن الرضا: تحریم و جنگ، موتور جهش فناوری‌های دفاعی ایران شد

سردار ابن الرضا: تحریم و جنگ، موتور جهش فناوری‌های دفاعی ایران شد سرپرست وزارت دفاع با تشریح ابعاد فناورانه جنگ اخیر اظهار داشت: امروز دانشمندان وزارت دفاع در برابر پیشرفته‌ترین فناوری‌های جهان قرار گرفته‌اند و دشمن نیز با بهره‌گیری از تمام ظرفیت شرکت‌های فناور جهان، در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان وارد میدان شد اما جمهوری اسلامی ایران از این نبرد فناورانه سربلند بیرون آمد.

جوان آنلاین: نشست مشترک وزارت دفاع با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با حضور سردار سرتیپ پاسدار سید مجید ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع، برگزار شد.

سرپرست وزارت دفاع در مقدمه این نشست اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، گفت: همان‌گونه که معظم‌له فرمودند، وقایع اخیر بار دیگر بی‌اعتباری دشمن و بی‌ارزش بودن تعهدات آمریکا را آشکار کرد؛ این بی اعتبار سازی و رسوا سازی با حضور و استقامت مردمی ، هوش ایرانی و فناوری بومی به دست آمد از این رو، راهبرد وزارت دفاع نیز  اتکا به دانش بومی، ظرفیت نخبگان و توسعه مستمر فناوری‌های دفاعی استوار است؛ راهبردی که در جنگ اخیر کارآمدی خود را به‌روشنی نشان داد. امروز دانشمندان وزارت دفاع در برابر پیشرفته‌ترین فناوری‌های جهان قرار گرفته‌اند؛ دشمن نیز در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان با بهره‌گیری از تمام ظرفیت شرکت‌های فناور برتر جهان وارد میدان شد، اما جمهوری اسلامی ایران از این آزمون سربلند عبور کرد.

وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از زیرساخت‌های دفاعی کشور سال‌ها پیش با تدبیر رهبر شهید انقلاب، برنامه‌ریزی و با تلاش نخبگان جوان و شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد شده بود، افزود: این ظرفیت‌ها در مدت کوتاهی بازسازی شد و حتی در میانه جنگ نیز شاهد شگفتانه‌های فناورانه، چه در حوزه تکنیک و چه در حوزه تاکتیک، بودیم؛ شگفتانه‌هایی که دشمن را غافلگیر کرد و نشان داد جنگ اخیر به فرصتی برای جهش فناوری‌های دفاعی تبدیل شده است.

سردار سرتیپ ابن‌الرضا، تحول در نگاه کشور به فناوری را از مهم‌ترین دستاوردهای جنگ اخیر دانست و تصریح کرد: صنعت دفاعی، ستون اصلی قدرت ملی و  بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است و تجربه جنگ نشان داد فاصله‌های جغرافیایی با دشمن، تنها با اتکا به فناوری‌های پیشرفته قابل جبران است.

وی با توصیف جنگ اخیر به‌عنوان «جنگ هوش ها،  نخبگان، مهندسان و فناوران» گفت: امروز دانشمندان و مهندسان ایرانی با وجود همه تحریم‌ها، محدودیت‌ها و کمبودها، در برابر قدرت‌های بزرگ فناوری ایستاده‌اند؛ همان قدرت‌هایی که خود بارها به توان علمی، نبوغ فنی و سرعت یادگیری متخصصان ایرانی اذعان کرده‌اند در برخی موضوعات متحیر هم ماندند.

سرپرست وزارت دفاع با تأکید بر اینکه انگیزه، تعهد و توان علمی متخصصان وزارت دفاع، بزرگ‌ترین سرمایه صنعت دفاعی کشور است، اظهار داشت: تولید موشک، پهپاد و سایر تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح در طول جنگ نه‌تنها متوقف نشد، بلکه در برخی حوزه‌ها چند برابر افزایش یافت.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت عظیم و  گسترده علمی و فناورانه کشور خاطرنشان کرد: ایران با برخورداری از چنین زیست‌بوم علمی و دانشی، هرگز احساس تحریم و کمبود نخواهد کرد و همین ظرفیت، موتور محرک تحول در نوآوری‌های دفاعی کشور است.

سردار سرتیپ ابن‌الرضا در پایان با اشاره به مراجعه، درخواست و  استقبال گسترده نخبگان، دانشگاهیان و شرکت‌های دانش‌بنیان برای مشارکت در پروژه‌های دفاعی هم در طول جنگ و بعد از آن  گفت: باید با تکیه بر هوش، بازو و زانوی این ملت وفادار برخاست و ساخت؛ آینده صنعت دفاعی ایران را نخبگان و دانشمندان این سرزمین رقم خواهند زد.

ادامه این نشست، علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ اخیر، به‌ویژه وزیر شهید دفاع، امیر سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده، بر نقش بی‌بدیل جامعه علمی و فناور کشور در ارتقای قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

وی ظرفیت زیست‌بوم فناوری، نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان کشور را سرمایه‌ای راهبردی برای تولید اقتدار ملی و تقویت بازدارندگی دانست و گفت: مجلس شورای اسلامی حمایت از این زیست‌بوم را وظیفه‌ای ملی می‌داند و با تصویب قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی دستاوردهای علمی، گام مؤثری در تقویت این ظرفیت برداشته است؛ قانونی که مورد تقدیر رهبر شهید انقلاب نیز قرار گرفت.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تأکید کرد: مجلس با تمام ظرفیت از توسعه فناوری‌های راهبردی و تقویت زیست‌بوم نوآوری کشور حمایت خواهد کرد تا این ظرفیت عظیم بیش از گذشته در خدمت اقتدار ملی، توسعه فناوری‌های پیشرفته و افزایش توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

در پایان این نشست، اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ضمن اعلام حمایت از صنعت دفاعی کشور، دیدگاه‌ها، پیشنهادها و راهکارهای خود را برای توسعه فناوری‌های نوین دفاعی، تقویت زیست‌بوم نوآوری و ارتقای همکاری‌های مشترک میان وزارت دفاع، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه کردند.

برچسب ها: تحریم ، وزارت دفاع ، جنگ ایران امریکا
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