تبریک قالیباف به مناسبت قهرمانی اسپانیا در جام جهانی فوتبال

رئیس مجلس در پیامی به روسای مجلس سنا و نمایندگان اسپانیا، قهرمانی تیم ملی آن کشور در رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ را تبریک گفت.

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به روسای مجلس سنا و نمایندگان اسپانیا با تبریک قهرمانی تیم ملی آن کشور در رقابت های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ تاکید کرد: دفاع شما و بازیکنان آن تیم از ملت فلسطین و حمایت های آن کشور از جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی سوم، نشان داد که آزادگی و سلطه ناپذیری از ویژگی های آن ملت فهیم و محترم است.

در بخشی از این پیام آمده است؛

قهرمانی تیم ملی اسپانیا در رقابت های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ را به شما، مردم و دولت اسپانیا تبریک می گویم.

دفاع شما و بازیکنان آن تیم از ملت فلسطین و حمایت های آن کشور از جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی سوم، نشان داد که آزادگی و سلطه ناپذیری از ویژگی های آن ملت فهیم و محترم است.

این پیروزی و قهرمانی ارزشمند، نه تنها دل مردم آن کشور که دل بسیاری از آزادگان و ملت‌های مستقل و عدالت‌خواه جهان را شاد کرد. با آرزوی موفقیت بیشتر برای آن کشور و مردم عزیز و محترم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی