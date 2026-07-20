جوان آنلاین: یک منبع آگاه در وزارت کشور پاکستان در گفتوگویی با شبکه قطری الجزیره خبر داد، اسکندر مومنی، وزیر کشور ایران امروز دوشنبه وارد اسلامآباد شده است.
به گزارش ایسنا، این منبع آگاه همچنین گفت که مومنی حامل پیامی از مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران درباره وضعیت فعلی (در منطقه) است.
شامگاه گذشته برخی از منابع گزارش دادند که وزیر کشور ایران روز دوشنبه طی سفری یک روزه به پاکستان سفر خواهد کرد و این سفر در چارچوب میانجیگری اسلامآباد میان ایران و آمریکا انجام میشود.
طبق گزارشها، قرار است وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در این سفر با مقامات بلندپایه جمهوری پاکستان دیدار و گفتوگو کند.
شایان ذکر است هیات امنیتی و اقتصادی ایران به سرپرستی وزیر کشور بامداد روز دوشنبه وارد اسلامآباد شده و موضوعات مختلف از جمله مسائل مرزی، امنیتی و تبادل کالا و تجارت در دستور کار این هیات است.